Özel’den Erdoğan’a: Yiğitsen çık karşıma, sandıkta hesaplaşalım

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, belediyelere yönelik soruşturmaları, tutuklamaları ve gündemdeki fon soruşturmasını değerlendirdi.

Özel, kendisine yakın isimlerin yalnızca kendisiyle olan ilişkileri nedeniyle hedef alındığını söyledi ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seçim çağrısı yaptı.

İktidarın muhalefeti etkisizleştirmeye çalıştığını söyleyen Özel, 19 Mart’ta başlayan süreçte seçilmiş belediye başkanlarının ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığını, ardından partisinin kurumsal kimliğinin de hedef alındığını belirtti.

Özel, “Teslim olmadık, elbette olmayacağız” dedi.

“Fon soruşturmasında neden gizlilik var?”

Fon soruşturmasındaki bilgi akışını eleştiren Özel, soruşturmada gizlilik kararı bulunmasına rağmen muhalefeti hedef alan bazı ifadelerin kamuoyuna servis edildiğini öne sürdü.

Yargı süreçlerinde eşitlik olması gerektiğini söyleyen Özel, “Bir yasak varsa ya her yere yasak ya hiçbir yere değil” diye konuştu. Özel, soruşturma kapsamında kendisine yönelik iddiaların da siyasi amaçlarla gündeme getirildiğini savundu.

“Özgür Özel’e iftira at” baskısı yapıldığını öne sürdü

Kendisine yakın bazı isimlerin ifadelerinde Özel hakkında iddialarda bulunmaya zorlandığını ileri süren Özel, belediye başkanlarının ve arkadaşlarının kendisinden söz etmeleri için baskı gördüklerini iddia etti.

Manisa’daki çocukluk arkadaşı Demirhan Gözaçan ile Manisa İl Başkanı İlksen Özalper’in tutukluluklarına da değinen Özel, bu isimlerin kendisiyle ilişkileri nedeniyle hedef alındığını savundu. Özel, Özalper’in gözaltında yaşadıklarına ilişkin iddialar nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Özel, konuşmasında cezaevinden kendisine gönderildiğini söylediği, eski Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın el yazısıyla kaleme aldığı metni de okudu. Metinde Topal’ın, kendisine yönelik suçlamaları reddettiği ve Özel’e iftira atmayacağını belirttiği ifadeler yer aldı.

“Özgür Özel’in parayla işi olmaz”

Yargı mensuplarına da seslenen Özel, yargının siyasi amaçlarla kullanılmaması gerektiğini söyledi. Kendisi hakkında iddiaları olanların bunları belgelemelerini isteyen Özel, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarının hedef alınmasına tepki gösterdi.

Özel, “Elde hangi belge varsa getirsinler. Ama arkadaşlarımız üzerinden, sağdıçlarımız, şoförlerimiz, danışmanlarımız üzerinden artık ellerini çeksinler” dedi.

“Yiğitsen çık karşıma”

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Özel, siyasi mücadelenin yargı yoluyla değil, sandıkta yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Özel, Erdoğan’a şu sözlerle seslendi:

“Yiğitlik midir sana yapılmayanı bana yapmak? Yiğitlik midir yenemediğin rakibini hapse atmak? Yiğitlik midir yenemediğin lideri butlanlamak? Yiğitlik midir kadınla, eşle, çocukla, anayla, babayla uğraşmak? Yiğitlik midir suçsuzlara iftira atmak? Yiğitlik değilse bunlar, yiğitsen çık karşıma. Hesaplaşalım sandıkta.”

(EMK)