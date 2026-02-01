Özel’den Erdoğan’a: Sandıktan kaçamazsın, millet seni kovalar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Çorum’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi”nde on binlerce yurttaşa seslendi.

Soğuk hava koşullarına ve miting alanına yönelik engellemelere rağmen Abide Meydanı’nı dolduran kalabalık, Özel’in konuşmasına sık sık sloganlarla eşlik etti. Özel, konuşmasında Türkiye’deki demokrasi mücadelesinden ekonomik krize, Çorum’un yıllardır çözülemeyen sorunlarından erken seçim çağrısına kadar pek çok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına Çorum’un tarihsel kimliğine vurgu yaparak başlayan Özel, mitingin yapılmayacağı yönündeki iddialara da meydandan yanıt verdi.

“Yaslamış belini Köse Dağı’na, uzanır tarihi Hitit Çağı’na, Ankara ve Yozgat’ı almış yanına, her yana uzanır yolu Çorum’un. Hititlerin başkenti Çorum’a, tarihin kadim kenti yiğit Çorum’a, ‘Dünyanın merkezi neresi?’ diye sorana gösteren Çorum’a, canım Çorum’a, yiğit Çorum’a, Cumhuriyet’in kenti, Atatürk’ün sevdalısı Çorum’a merhaba.

‘Kara kıştır’ dediler, ‘1 Şubat’ta miting mi olur?’ dediler. Dediler ki ‘Çorum’da bu miting olmaz.’ Dedik ki ‘Miting dersen olmaz. Ama tarihin en büyük adaletsizliklerine karşı, mahkemedeki adaletsizliğe karşı, vergideki ve gelirdeki adaletsizliğe karşı, mutfaktaki yangına, pazardaki yangına karşı hak arayanların eylemine koşa koşa gelir Çorum.’ Hoş geldiniz.”

"Çorum tarihinin en büyük mitingindeyiz"

Özel, miting alanının kendilerine verilmemesi için yapılan girişimleri hatırlatarak, Çorumluların buna güçlü bir yanıt verdiğini söyledi.

“Tayyip Bey son geldiğinde Kadeş Meydanı’nda üçte bir insan vardı. Bu miting için o meydanı istedik. Biz başvuru yapmadan bir gün önce o meydanı miting meydanı olmaktan çıkardılar.

…

İşte şimdi Erdoğan’ın toplayamadığı kalabalığın üç katını toplayarak, Çorum tarihinin en büyük mitinginde buradayız. Varsa dron şöyle bir gitsin bakalım. Bitiyor mu bu bulvar, bitiyor mu bu meydan? Helal olsun Çorum’a. Tarihe geçmeye geldiniz.”

Özel, tüm baskılara rağmen geri adım atmadıklarını vurguladı.

“Bize bu yolda ömür biçenler, ‘Dayanamaz, dağılırlar’ diyenlere karşı teslim olmadık. Yine meydandayız. Yaz demeden kış demeden, kar demeden, buz demeden yan yanayız, birlikteyiz.”

"Rakibini hapse attıran siyasetin adı, tükenmiş Erdoğan’ın siyasetidir"

Demokrasi vurgusu yapan Özel, seçim kazanmanın ya da kaybetmenin demokratlık ölçüsü olmadığını söyledi.

“Biz demokrasi fikrine inanmış insanlarız. Kazanırsak gelir yönetiriz. Kaybedersek çekiliriz. Millet kimi istiyorsa ona saygı duyarız. Milletin seçtiğine direnmek, ‘Sen yönetme, yerine benim atadığım yönetsin’ demek demokratlık değildir.

Kendi seçilince millete methiyeler düzen, ama bir kez ikinci parti olunca kayyım atayan, iftira eden ve rakibini hapse attıran siyasetin adı da tükenmiş Adalet ve Kalkınma Partisi siyasetidir. Tükenmiş Erdoğan’ın siyasetidir.”

"Bugün Türkiye'de mücadele otokrasi ile demokrasi arasındadır"

Özel, Türkiye’deki temel siyasi ayrımın net olduğunu belirterek sadece CHP’lilere değil, tüm yurttaşlara çağrıda bulundu.

“Bugün Türkiye’de mücadele; sandığa inananlarla sandıktan kaçanlar arasındadır.

Bugün Türkiye’de mücadele; otokrasiyle demokrasi arasındadır.

Bugün mücadele; millete sırtını dönenlerle emekçi için, emekli için mücadele edenler arasındadır.”

"Çorum’un tüm demokratlarının bir araya gelme ve hakkını alma zamanıdır"

AKP ve MHP’ye oy vermiş yurttaşlara da seslenen Özel, ortak bir demokratik zeminde buluşma çağrısı yaptı.

“Çorum’da Alevisiyle Sünnisiyle, Türk’üyle, Kürt’üyle, Boşnak’ıyla, Laz’ıyla, Çerkes’iyle; muhafazakâr demokratlarla, sosyal demokratların, milliyetçi demokratların, liberal demokratların bir araya gelme zamanıdır.

Artık renklerini ay yıldızlı al bayraktan alan Türkiye İttifakı’nda birleşme zamanıdır.”

Özel, Çorum’un yıllardır ihmal edildiğini nüfus verileriyle anlattı.

“Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde Çorum’un nüfusu 590 bindi. Bugün 520 bin. Türkiye 25 milyon büyümüş ama Çorum 70 bin küçülmüş.

Çorum’dan 380 bin kişi göç etmiş. Çorum büyüyecekken küçültülmüş.”

"Birlikte olmanın, kol kola girmenin ve yan yana durmanın zamanıdır"

Çorum’un sorunlarının ancak birlikte mücadeleyle çözülebileceğini vurgulayan Özel, meydandaki kalabalığa çağrısını yineledi.

“Birlikte olmanın, birlikte tepki göstermenin, kol kola girmenin, yan yana durmanın ve Çorum’un hakkını almanın zamanıdır.”

Özel, Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı süreçlerine değinerek erken seçim çağrısını yineledi.

“Ben bir bahçıvanın torunuyum, emekli öğretmenlerin çocuğuyum.

Bizim yürüyüşümüz sarayda oturmanın değil, milleti refaha kavuşturmanın yürüyüşüdür.

Ekrem İmamoğlu kollarını kendi zengin olsun diye değil, yoksulun çocuğu da huzur bulsun diye sıvamaktadır.”

Konuşmasının sonunda Erdoğan’a doğrudan seslenen Özel, erken seçim çağrısını sert sözlerle tamamladı.

“Bu vakitten sonra asla ve asla kaçamazsın. Sandıktan kaçanı millet kovalar. Millet o sandığı bulduğu gün hesabı sorar. Erdoğan’dan istenen artık zam değil, sandıktır. Yolumuz milletin iktidarının yoludur.”

(EMK)