Özel’den Erdoğan’a nadir elementler çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis’teki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) seçimlerine dair açıklamalarına sert tepki gösteren Özel, “Dünyaya ‘Kuzey Kıbrıs’ı tanıyın’ diyorsanız önce kendiniz tanıyacaksınız, oranın iradesine saygı duyacaksınız” dedi. Özel, ayrıca hükümeti yargı süreçleri, belediye başkanlarının tutuklulukları, 2026 bütçesi ve gazetecilere yönelik baskılar üzerinden de eleştirdi.

Özel, nadir toprak elementleri için partisinin hazırladığı kanun teklifini canlı yayında imzaladı, Erdoğan'a çağrı yaptı. "Nadir toprak elementlerinin sadece devlet tarafından işleneceğinin, hammadde olarak satılamayacağının kanun teklifini komisyona sunuyoruz. Var mısın bu kanunu geçirmeye yok musun?" diye sordu.

“Kıbrıs bir devlettir, seçimlerine saygı duyulmalı”

Konuşmasının önemli bölümünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ayıran Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin seçimlere dair “Kıbrıs Türkiye’ye bağlanmalı” yönündeki açıklamasına sert yanıt verdi.

“Kardeş partimiz Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin lideri, dostumuz, kardeşimiz Tufan Erhürman Cumhurbaşkanı olarak seçildi. CHP olarak Erhürman’ı bir kez daha yürekten kutluyoruz. Katılım oranı yüzde 65 oldu. Bu oran, önceki iki seçimden de yüksek. Buna rağmen katılım oranı üzerinden bir meşruiyet tartışması yaratmak isteyenler, geçmişte destekledikleri adayların daha düşük oranlarla seçildiğini unutmasın.”

Özel, Cumhur İttifakı’nın seçim sürecine müdahale ettiğini savunarak şunları söyledi:

“Cumhur İttifakı’nın iki bileşeni, AK Parti ve MHP, seçim sürecinde Kıbrıs’a gidip kamp kurdu. Otellerde temas noktaları açtılar, Türkiye’den sanatçılar, siyasiler götürdüler. Seçimlere açıkça müdahil oldular. Seçim gecesi Erdoğan’ın yaptığı açıklama doğruydu ama Sayın Bahçeli’nin ‘Kıbrıs’a plaka verelim, 82’nci vilayetimiz olsun’ demesi fevkalade yanlıştır. Dünyaya ‘Kıbrıs’ı tanıyın’ diyorsanız, önce siz tanıyacaksınız. Oranın iradesine saygı duyacaksınız.”

CHP lideri, Bahçeli’yi hedef alarak sözlerine şöyle devam etti:

“Kendisi vatansever, herkes vatan haini; kendisi ülkenin birliğinden yana, herkes bölücü… Bu anlayış artık miadını doldurdu. Cumhuriyet Halk Partisi, geçmişte de Türkiye’nin bütünlüğünden yanaydı, teröre karşıydı, ama hak ihlallerine de karşıydı. 1974’te Barış Harekâtı yapılırken ne kadar kararlıysak bugün Kıbrıs halkının kendi yöneticilerini seçme hakkına duyduğumuz saygıda da o kadar kararlıyız. Kıbrıs Türkiye’nin arka bahçesi değildir.”

“CHP’nin yurt dışı temasları rahatsız ediyor”

Özel, CHP’nin son dönemdeki uluslararası temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak,

“CHP’nin yurt dışı temaslarından birileri rahatsız oluyor, bundan büyük keyif alıyorum. Avrupa da dünya da Türkiye’nin Erdoğan’dan ibaret olmadığını, Atatürk’ün yolunda yürüyen bir Türkiye’nin var olduğunu görüyor. Gençler için yasaksız bir Türkiye’yi, vizesiz Avrupa’yı inşa edecek iktidar geliyor. Bunu herkes görecek.”

dedi.

Özel, iktidarı “çekememekle” suçlayarak, “Çekemeyenlerin karnı ağrıyor. Geçmişte ABD’de, Avrupa’da görüşüp iktidarlarını müjdeleyenler şimdi CHP’nin kurduğu temaslardan rahatsız oluyor” dedi.

“Kıbrıs’ta kaybettiklerini CHP’nin galibiyeti sanıyorlar”

Özel, bazı AK Parti yöneticilerinin Kıbrıs seçim sonuçlarını CHP’ye mal etmeye çalıştığını öne sürdü:

“Kıbrıs seçimlerinde CHP ne yaptı diyorlar. CHP ne başta karıştı ne sonda. Ama kendi yenilgilerini CHP’nin galibiyeti olarak görüyorlar. Bizim kazancımız Kıbrıs’ta değil, Türkiye’de olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

Yargı ve iddianame eleştirisi: “Delil yok, itiraf var”

CHP lideri, belediye başkanları hakkında hazırlanan “yolsuzluk ve örgüt üyeliği” iddianamelerini sert bir dille eleştirdi.

“10 ayda hazırlanan 578 sayfalık iddianamede delil yerine iftiralar var. 113 kez ‘duydum’, 104 kez ‘olabilir’, 50 kez ‘düşünüyorum’ ifadesi geçiyor. Savcı ‘duydum’ diyor, kanıt yok. Böyle iddianame mi olur? 704 yıl hapsi istenen sözde suç örgütü lideri dışarıda gezerken, belediye başkanlarımız, şoförleri ve aileleri içeride tutuluyor.”

Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve tutuklu diğer başkanların dosyalarına da değindi ve “Arkadaşlarımız 4 yıl hapisle yargılanıyor ama zaten bu kadar süreyi cezaevinde geçirdiler. Tek bir somut kanıt yok. Bu tutukluluk hali artık cezaya dönüştü. Derhal tutuksuz yargılama bekliyoruz" dedi.

İmamoğlu ve İstanbul iddianamesi

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanacağı belirtilen yeni iddianameye de tepki gösterdi:

“Daha iddianame ortada yokken, savcılar kamuoyuna ‘İmamoğlu suç örgütü kurdu’ diyemez. Nerede masumiyet karinesi? Hâkim karar vermeden savcı kamuoyuna hüküm dağıtıyor. Hukukun geldiği yer bu mu?”

CHP lideri, “Savcılar birbiriyle çelişen ifadeleri birleştiremiyor, kablolar birbirine bağlanamıyor” diyerek yargı sürecini eleştirdi.

“Düş milletin yakasından”

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğrudan seslendi:

“Arkadaşlarımız masumdur. İftiracısınız. Düş milletin yakasından! Ya kanıtla ya özür dile, çek git. Bu iftiranameler çöp olmuştur. Gelecekte biz değil, siz yargılanacaksınız.”

Ayrıca MHP lideri Bahçeli’ye çağrısını yineleyen Özel, “Canlı yayına evet diyordun, hadi canlı yayın istiyoruz. TRT bir kanal tahsis etsin, sabahtan akşama yayınlasın. Biz milletin önünde bu iftiraları çürütmeye hazırız” dedi.

2026 bütçesi ve ekonomik eleştiriler

Hükümetin Meclis’e sunduğu 2026 bütçesine de değinen Özel, bütçedeki yüksek açık ve dolaylı vergiler nedeniyle vatandaşın yükünün arttığını söyledi:

“Cumhurbaşkanı Yardımcısı ‘istikrar’ ve ‘refah’ diyor ama bütçe açığı 2.7 trilyon. Bu yılki bütçede dolaylı vergilerin oranı yüzde 63. Ekmek, süt, mont alırken zenginle fakir aynı vergiyi veriyor. Bu adaletsizliği savunmaya kimsenin hakkı yok.”

Erdoğan’a seslenen Özel, “Cesaretin varsa gel bütçeyi Meclis’te savun. Biz orada olacağız” dedi.

Konuşmasının sonunda yeni bir miting duyurusu yapan Özel, “Önümüzdeki pazar saat 17.00’de Eskişehir’deyiz. Nadir toprak elementleri üzerine bir eylem ve miting düzenleyeceğiz” dedi.

(EMK)