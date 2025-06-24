Özel’den Erdoğan’a: Kasım’da seçim hodri meydan

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına çevre direnişçilerini selamlayarak başlayan Özel, “Zeytinine, deresine, toprağına sahip çıkan tüm yurttaşların yanındayız. Anadolu’nun kokusunu, mücadele ruhunu içimize çekiyoruz. Zeytinlikleri yok etmeye çalışanların karşısında biz varız” dedi.

“CHP, Türkiye’nin birinci partisi”

CHP’nin yerel seçimlerde elde ettiği başarıya vurgu yapan Özel, “Baba evinin kapılarını ardına kadar açtık. 47 yıl sonra CHP yine birinci parti oldu. Bugün de anketlerde birinciyiz. Bu başarı, birleşe birleşe kazanmanın sonucudur” dedi.

Muharrem İnce yeniden CHP'de

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’yi baba ocağına davet ettiklerini belirten Özel, “Bu partiye emeği olan, gençlik kollarından cumhurbaşkanı adaylığına kadar her görevi yapmış olan İnce, CHP rozeti takmasa da zaten doğuştan CHP’lidir” ifadelerini kullandı.

Kartalkaya yangını: “150 gün geçti, adalet yok”

Bolu Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili süreci eleştiren Özel, Turizm Bakanlığı’nı ve yargının tutumunu sert sözlerle hedef aldı:

“36’sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği faciadan 150 gün geçti. İlk bilirkişi raporunda Turizm Bakanlığı'nın sorumluluğu yer aldı. Ancak bu rapor yok sayıldı, yeniden bilirkişi atandı. Bakan, adeta sorumluluğu belediyeye yıkmaya çalıştı. Bu halk adalet bekliyor. 7 Temmuz’daki ilk duruşmada orada olacağız.”

“Yunan bakan istifa etti, bizim bakan lüks yatta geziyor”

Özel, Turizm Bakanı’nı da sert sözlerle eleştirdi:

“Yunanistan’da tren kazası ya da yangında bakanlar istifa ediyor. Bizim Turizm Bakanı ise 50 metrelik yatla Yunan adalarını dolaşıyor, yüzümüze pişkin pişkin bakıyor. 150 gündür istifa etmiyor. Yazıklar olsun.”

“Geleceğe umutla bakmak için CHP tek adrestir”

Konuşmasında gençlerin gelecek kaygısına da dikkat çeken Özel, YKS’ye giren öğrencilerin yaşadığı belirsizliğe değindi:

“Üniversite sonrası gençlerin karşısına çıkan seçenekler korkunç: İşsizlik, atanamamak, asgari ücretle farklı bir iş yapmak, yurtdışına kaçma planı ve hepsini yaşamak. Evet, E şıkkı Erdoğan’ın ‘E’si. Esas sınav mezun olunca başlıyor.”

Özel, erken seçim talebini yineledi:

“Kasım ayında sandığı koyun, sonucu görelim. Hodri meydan! 20 milyon imza topladık. Erdoğan’ın karşısına erken seçim talebiyle 27 milyonu çıkaracağız.”

“İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı yapmak istiyorum”

Cumhurbaşkanı adaylarının Ekrem İmamoğlu olduğunu vurgulayan Özel, “Adayımı yanımda, sandığı önümde görmek istiyorum. Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı yapmak istiyorum” dedi.

Manisa'ya başsağlığı

Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen’in vefatıyla ilgili de konuşan Özel, ailesine, Manisa halkına ve AK Parti camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Özel, "Kişi başı 54 bin lira borçluyuz. İktidarın politikaları insanları yoksulluğa, esnafı çaresizliğe, gençleri umutsuzluğa sürüklüyor" dedi.

“255 simitten 150 simide geriye düştük”

Özel, iktidarın öğrencilere verdiği KYK kredisini örnek göstererek ekonomik gerilemeyi şu sözlerle anlattı:

“2002’de 45 liralık öğrenci kredisiyle 255 simit alınabiliyordu. Bugün verilen 3 bin lira ile sadece 150 simit alınabiliyor. Altınla karşılaştırdığınızda durum daha da vahim: Eskiden 1,5 çeyrek alınan krediyle şimdi bir gram altın bile alınamıyor.”

"Ev genci sayısı 4,7 milyon, kredi kartı borcu 2,1 trilyon"

Türkiye’de 15-29 yaş arası eğitimde ya da istihdamda olmayan “ev gençlerinin” sayısının 4,7 milyona çıktığını belirten Özel, “Avrupa ülkelerinde bu oran yüzde 10’un altında. Türkiye’de yüzde 30’un üzerinde” diyerek genç işsizliğine dikkat çekti. Ayrıca, 39 milyon kredi kartı kullanıcısının toplam borcunun 2,1 trilyon liraya ulaştığını vurgulayan Özel, şunları söyledi:

“Tüm borcu kişi başına böldüğümüzde, Türkiye’de herkes 54 bin lira borçlu. 19 Mart’ta yanan 60 milyar doları bu borçlara verseydik, tüm borçlar biterdi; üstüne kişi başı 7 bin lira artardı.”

“Veresiye defterlerinde Türkiye’nin dramı yazıyor”

Özel, Keçiören’de bir bakkalın veresiye defterinden örnekler vererek halkın yaşadığı ekonomik çaresizliği ortaya koydu. 18 bin lira borcu olan bir annenin bebek bezi, ekmek ve sütü veresiye yazdırdığını, bir emeklinin sadece poğaça almak için bakkaldan borç istediğini anlattı:

“Yoksulluğu anlatan kitaplar okusak, bu veresiye defteri kadar etkileyici olmaz. İnsanlar elindeki 10 lirayla meyve suyu alamadığı için utanıyor, esnaf göz göze gelemiyor.”

CHP: Asgari ücret 30 bin lira olmalı

Özel, CHP’nin asgari ücret önerisinin net 30 bin 205 lira olduğunu duyurdu. Bu artışın yükünü küçük esnafa bindirmemek için SGK primi teşviki önerdi:

“Devlet, asgari ücret arttığında fazladan 51,5 milyar TL SGK primi topluyor. Bu fazlalığın büyük kısmı teşvik olarak küçük esnafa ve tekstil sektörüne yönlendirilirse hem çalışan nefes alır hem işveren ezilmez.”

“Fatih Altaylı ve diğer tutuklularla dayanışma içindeyiz”

Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı’nın tutuklanmasını da sert şekilde eleştirdi:

“Sadece düşüncesini paylaştı diye tutuklanan gazetecilerle dayanışma içindeyiz. İç cephe demokrasiyle, adaletle güçlenir; cezaevlerinin iç avlusunu doldurarak değil.”

“Ekrem İmamoğlu’nu kazdılar, altından namuslu bir insan çıktı”

Özel, İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmaları da sert şekilde eleştirerek şunları söyledi:

“Yıllardır kazıyorlar, bir kuruş bulamadılar. Ekrem İmamoğlu’nu 90 gündür kazıyorlar, altından hırsız değil; namuslu bir insan çıkıyor.”

“Kasım’da sandığı getirin, millet cevabı versin”

İktidarı erken seçim çağrısıyla meydan okuyan Özel, “Kasım ayının başında sandığı koyun, Erdoğan aday olsun, millet kimin ülkeyi yönetmesini istiyor karar versin. Biz hazırız” dedi.

CHP'nin erken seçim kampanyası kapsamında başlattığı imza kampanyasında 20 milyon imzaya ulaşıldığını belirten Özel, “Bu imzalar Türkiye’nin güvensizlik oyudur. Artık herkes biliyor: Erdoğan’ın karşısına koyduğumuz oy kadar erken seçim oyu toplayacağız” dedi.

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(EMK)