Özel’den Erdoğan’a Gezi davası çağrısı: Arkadaşlarımızın esaretleri son bulmalıdır

CHP Genel Başkanı Özel, “Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Can Atalay, Çiğdem Mater ve Osman Kavala her birisi cezaevinde her birimizin yerinde tutulmaktadır. Esaretleri son bulmalıdır” dedi.