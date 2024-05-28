Özel’den Erdoğan’a Gezi davası çağrısı: Arkadaşlarımızın esaretleri son bulmalıdır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda, Gezi Parkı eylemleri sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerini hatırlattı, "Sayın Bahçeli o dönemde, 'Gezi'ye hassasiyet gösterilmeli, toplumun hassasiyetlerine duyarsız kalmak diktatörlük sevdasıdır' demişti. Bugün ise, Gezi'yi darbe girişimi olarak nitelendiriyorlar" dedi.

Özel, "Gezi tutuklusu arkadaşlarımızın durumu Anayasa ihlalidir, esaretleri de son bulmalıdır" diye konuştu.

“İsrail’in katliamını kınayın”

Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İsrail'in Gazze'ye saldırıları: İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 36 bin insanın ölümüne yol açtı. Refah bölgesindeki bir çadır kampının bombalanması sonucu 40 Gazzeli daha hayatını kaybetti. Uluslararası Adalet Divanı'nın 'saldırıları durdurma' kararına rağmen devam eden bu saldırıları şiddetle kınıyorum. Dünya ülkelerini İsrail'in bu katliamını kınamaya davet ediyorum. Daha önce 24 başbakan ve cumhurbaşkanına gönderdiğim mektupta, yönettikleri ülkelerde Filistin'i tanımaları çağrısında bulunmuştum. Bugün, siyasi akrabalarımız tarafından yönetilen Norveç, İspanya ve İrlanda'nın Filistin'i tanıyacaklarını duyurmalarıyla büyük mutluluk duyuyorum.

“Arkadaşlarımız 3 kez beraat etti”

Gezi Parkı protestoları: Bugün önemli bir tarihin yıldönümü. Gezi Parkı'nda ağaç katliamına karşı insanların toplumsal duyarlılıkla bir araya gelmesiyle başlayan Gezi Parkı eylemlerinin 11. yıldönümündeyiz. Buradan Gezi'yi selamlıyorum. Türkiye'nin tüm illerinde yaşanan gösteriler, siyasi iradenin orantısız güç kullanmasıyla maalesef acıya dönüşmüştür. Yaşamını yitirenlerin önünde saygıyla eğiliyoruz. Hepsinin ailesi ailemizdir. 90 kişi kafa travması geçirmiş, 10 kişi gözlerini kaybetmiştir Gezi eylemlerinde. Gezi, Türkiye'nin birbirini en çok seven ailesidir.

Taksim Dayanışması; Erdoğan ülkeye gelmesin, ülkeyi Gezi yönetsin demedi. AKM yıkılmasın, yerine AVM yapılmasın dedi. Ağaçlar kesilmesin, gaz bombası silah gibi kullanılmasın. İfade özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılsın gibi 7 talep iletildi. Bunu basına da açıkladılar.

Sayın Bahçeli, "Gezi'ye hassasiyet, toplumun hassasiyetleri. Erdoğan'a bu hassasiyetleri gözetmeyen diktatörlük sevdalısı" dedi. Bugün ikisi birden Gezi'ye darbe girişimi diyerek olan olaylardan sonra her biri en az 3 kez beraat eden arkadaşlarımız içerde tutulmaktadır.

Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater ve Osman Kavala tutuklu durumdadır. Sayın Bahçeli ile yaptığım görüşmede de söyledim. Hak ihlali vardır ve arkadaşlarımızın içerde tutulması Anayasa'nın ihlalidir. Ailelerine yaşatılan büyük bir travmadır. Sayın Erdoğan'a da ilettiğim belgeyi buradan da paylaşmak isterim. Tayfun Kahraman, çatışma olmadan bu eylemin bitmesi için çaba gösteren isimdir. Bu esaret son bulmalıdır.

İliç Faciası: Erzincan, İliç'te 13 Şubat'ta altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu 9 vatandaşımız hayatını kaybetti; 4'ünün cesedine ulaşıldı, 5'i için arama çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un "Belgelerde imzam yok" şeklindeki ifadesine karşın, 6 Ekim 2021'deki ÇED olumlu raporunun Bakanın oluru ve Murat Kurum'un imzasıyla verildiği belirlendi. Heyelan riskine karşı yetersiz uyarı sistemleri ve acil eylem planının olmaması nedeniyle sahadaki personelin tahliye edilmemesi asli kusur olarak değerlendirildi.

“Hayvanların yaşam hakları korunmalı”

AKP'nin "ölüm yasası" düzenlemesi: Sokak köpekleriyle ilgili yaşanan güvenlik endişeleri konusunda net bir tutumumuz var. Özellikle sabah erken saatlerde camiye ya da okula giden vatandaşların güvenlik sorunu yaşaması kabul edilemez ve bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Ancak, bu köpekleri öldürmek isteyenlere karşı açıkça konuşuyorum: 2020 yılında tüm siyasi partilerin katkıda bulunduğu hayvan haklarını koruma komisyonu çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda hazırlanan raporda, hayvan popülasyonunu düşürme yöntemleri arasında öldürme ya da itlaf gibi öneriler yer almıyor. Bu rapor, hem AK Parti'nin hem de MHP'nin imzasını taşıyor. Bu nedenle, sokak köpeklerinin yaşam haklarının korunması konusunda tüm partiler ortak bir görüşe sahip.

“Çay üreticilerinin haklarını konuşacağız”

Çay İttifakı: Bu pazar, Rize'de olacağız. Rize'nin yiğit insanlarıyla buluşup, Çaykur işçilerinin kadro taleplerini gündeme taşıyacağız. Saat 13:30'da Cumhuriyet Meydanı'nda buluşarak, çay üreticilerinin haklarını konuşacağız. Türkiye'nin tüm demokratlarını, ister Laz, ister Çerkez olsun, hangi partiye mensup olursa olsun, herkesi çay ittifakına davet ediyorum. AK Partili, MHP'li fark etmeksizin, tüm Rizeliler bu buluşmaya davetlidir.

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(EMK)