Özel’den Erdoğan’a çağrı: “Filistin’e destek ziyaretine var mısınız?”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de düzenlenen olağanüstü oturumda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: “Sayın Erdoğan’ın başkanlığında Türkiye’deki bütün muhalefet partilerini Filistin’e destek ziyaretine davet ediyorum. Biz varız. Var mısınız?”

TBMM Genel Kurulu, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları gündemiyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında olağanüstü toplandı. Genel Kurul’da partisinin adına söz alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de süren saldırılara dikkat çekerek, “691 gündür İsrail soykırım yapıyor. Bugüne kadar yarıdan fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 70 bin masum insan öldürüldü” dedi.

Özel, İsrail’in 1967 BM kararlarına uymadığını ve iki devletli çözümü çıkmaza sürüklediğini belirterek, CHP’nin Filistin davasındaki tutumunun tarihsel bir çizgide devam ettiğini vurguladı:

“Partimiz, Filistin mücadelesini Bülent Ecevit ile Yaser Arafat’ın dostluğunun, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının verdiği mücadelenin çizgisinde sürdürmektedir.”

“Erdoğan’ın Trump karşısında sessiz kaldığını gördük”

Özel, konuşmasında ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Gazze’yi “tatil köyüne dönüştürme” sözlerini hatırlatarak, iktidara yakın bir gazetenin bunu “hicret” olarak nitelendirmesini eleştirdi. Erdoğan’ın bu açıklamalara sessiz kaldığını savunan Özel, “Erdoğan’ın Trump’a tek bir itirazını bulamazsınız” dedi.

“Filistin için ortak adım atalım”

CHP lideri, Meclis’te iktidar ve muhalefete bir dizi öneri sundu:

Filistin’e destek ziyaretinin tüm liderlerle yapılması,

Filistin İzleme ve Destek Komisyonu kurulması,

İsrail’le tüm ticari ilişkilerin kesilmesi,

Uluslararası davalarda Türkiye’nin müdahil taraf olması,

BM’ye İsrail’e ambargo ve Barış Gücü çağrısı yapılması.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğrudan seslenerek, “Biz varız, siz de var mısınız?” ifadelerini kullandı.

“Mama yolla, su yolla, ekmek yolla”

Konuşmasının sonunda hükümete seslenen Özel, “Oraya asker indir, silah indir demiyorum. Mama yolla, su yolla, un yolla, ekmek yolla. Bunu yapmadan bu millet sizi burada oturtmaz” dedi.

CHP'nin çağrısıyla Anayasa ve İç Tüzük hükümlerince TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında bugün olağanüstü toplandı.

442 milletvekilinin katıldığı toplantı 5 saate yakın sürdü. Toplantıda, "İsrail’in Gazze’deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım" hakkında “Meclis Başkanlığı Tezkeresi” oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanan bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu olarak;

Filistin halkının İsrail tarafından on yıllardır maruz bırakıldığı işgal, imha ve ilhak uygulamalarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Filistin halkına yönelik katliamların ve son olarak Gazze’de kıtlığın bir imha silahı olarak kullanılmasının soykırım suçu teşkil ettiğini vurguluyoruz. Uluslararası toplumu, İsrail’i Gazze’de kalıcı bir ateşkesi kabul etmeye, silahlı güçlerini bölgeden çekmeye ve Gazze’ye kesintisiz insani yardım ulaşımını sağlamaya zorlamak için daha fazla çaba göstermeye davet ediyoruz. Kudüs ve Batı Şeria’daki yasadışı yerleşim faaliyetlerini ve Filistin halkına yönelik şiddeti telin ediyoruz. Filistin topraklarında soykırım ve sömürge suçlarını işleyenlerin mahkemeler önünde hesap vermelerinin temin edilmesi çağrısında bulunuyoruz. 1967 sınırları temelinde, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesinin adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yolu olduğunu kayda geçiriyoruz. Mescid-i Aksa başta olmak üzere Müslümanların kutsal mekanlarına siyonist rejim tarafından yapılan saldırı ve provokasyonların mutlaka durdurulması gerektiğini vurguluyoruz. İsrail hükümeti, soykırım politikalarından vazgeçene kadar, BM ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması çağrısında bulunuyoruz. Tüm ülke parlamentolarını; - İsrail ile olan tüm askeri ve ticari ilişkileri sonlandırmaya, Filistin halkına yönelik uygulanan ambargoyu kırmaya yönelik acilen harekete geçmeye; - İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarındaki soykırım ve sömürge politikalarını reddetmeye ve kınamaya; - Filistin halkının meşru haklarını savunmaya, iki Devletli çözüm perspektifini korumaya ve Filistin Devleti’ni tanımayan ülkeleri de Filistin’i tanıma çağrısında bulunmaya; - 18 Nisan 2025 tarihinde, İstanbul’da TBMM öncülüğünde tesis edilen “Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu”na katılmaya davet ediyoruz."

