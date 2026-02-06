Özel’den Erdoğan’a çağrı: Deprem konutlarının parasını istemeyin, senetleri yırtın

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümünde deprem bölgesindeki temaslarını sürdürdü. Özel, depremin ikinci büyük sarsıntısının yaşandığı saat olan 13.24’te, Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi’nde basın açıklaması yaptı. Fay hattına adını veren Erkenek’te konuşan Özel, hem depremin ilk günlerinden itibaren yaşanan süreci hem de üç yıl geçmesine rağmen çözülemeyen barınma sorunlarını değerlendirdi.

Konuşmasına depremde hayatını kaybeden yurttaşları anarak başlayan Özel, Erkenek fayının kırılmasıyla yaşanan ikinci büyük depremin yıldönümünde aynı noktada bulunmanın önemine dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özel, şunları söyledi:

“Malatya ilimizin Doğanşehir ilçesinin Erkenek mahallesindeyiz. Malum hepimizin dün akşam her birimizin farklı bir şehirde anmasına katıldığımız depremde kırılan fay hattı adını Erkenek’ten alıyor. Erkenek fayı kırıldı. Ardından da şu anda olduğu gibi saat 13.24’te 6 Şubat günü ikinci büyük deprem yaşandı. Ben tam bu saatte ikinci büyük depremin gerçekleştiği Erkenek’te hayatını kaybeden 64 canımızın, Doğanşehir’de hayatını kaybeden 148 canımızın, Malatya’da hayatını kaybeden bin 393 canımızın ve tüm Türkiye’de hayatını kaybeden 53 bin 537 canımızın yakınlarına bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Erkenek’in, Doğanşehir’in, Malatya’nın ve Türkiye’nin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah bir daha böyle büyük bir acıyı yaşatmasın.”

“Depremin olduğu gün sabahın ilk saatlerinde yola çıktık”

Bir haftadır deprem bölgesinde olduklarını belirten Özgür Özel, 6 Şubat sabahında yaşananları ayrıntılı şekilde anlattı. Özel, deprem haberini aldıktan sonra yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

“Ben depremin olduğu gün, 6 Şubat günü sabahleyin deprem olduktan birkaç dakika sonra şu anda İl Başkanımız olan Barış Yıldız’ın telefonu ile uyandım. Kendisi Veli Ağbaba’ya ulaşamadığını, benim ulaşabileceğimi söylerken, ‘Yıkıldık Başkanım. Perişan olduk Başkanım. Her yerden sesler geliyor. Malatya yıkıldı Başkanım’ demişti. Ben o dakika Veli Başkan’ı aradım. Ona ulaşmaya çalıştım. Bütün herkesi aradık ve ardından İstanbul’daki televizyon programımı iptal edip sabahleyin 05.00’te Ankara’ya gittik.”

Özel, Ankara’da yapılan kriz toplantısının ardından tüm milletvekillerine deprem bölgesine gitme talimatı verdiklerini belirterek, “Açık olan tek havaalanı Adana Havaalanı’ydı. Çoğu milletvekilimiz Adana’ya gitti. Ben karayoluyla, kış şartları ve yollardaki hasar nedeniyle gece yarısına doğru Malatya’ya vardım. 6 Şubat akşamı Malatya’daydım. Geceyi hep birlikte sabahlayarak geçirdik” dedi.

Malatya’dan sonra ilk olarak Doğanşehir’e geldiğini vurgulayan Özel, deprem bölgesinde yaşanan insan hikâyelerine de dikkat çekti:

“Malatya’da bir miktar toplanma merkezlerinde durumu anlamaya çalıştıktan sonra ben ayrıldım. Doğanşehir’e geldim. Malatya’dan sonra ilk geldiğim yer Doğanşehir’di. Depremin ertesi günü öğle saatlerinde buradaydık. Buradan da yollar kapalıydı ve dağ yollarından Nurhak’a ulaşma imkânı oldu. Nurhak’a dışarıdan giden ilk kişi şoförümüz Mehmet Bey ve bendim.”

Nurhak’ta yaşanan kayıplara değinen Özel, “İkinci depremde Nurhak’ta çok sayıda kadın ‘Hep beraber kazanları kaynatalım’ diye meydanda toplanıp evlerine girmişti. Evlerinin alt katındaki mutfaklarında çok sayıda kadın göçük altında kalarak hayatını kaybetti. O acı günün yıldönümünde bugün bir kez daha buradayız” diye konuştu.

“İktidar depreme mazeretsiz yakalandı”

Depremden ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Özel, iktidarın sorumluluğuna dikkat çekti:

“Biz maalesef bundan üç yıl önceki depreme ülke olarak hazırlıksız yakalandık. Açıkça söylemek gerekir ki iktidar partisi depreme mazeretsiz yakalandı. 21 yıllık bir iktidar vardı. Depreme hazırlık için kanunlar vardı, halk hazırdı, özel iletişim vergileriyle toplanan paralar vardı. Ama buna rağmen bu depremde hazırlıksız yakalandık. Bu kadar çok kaybımız oldu.”

1999 depremiyle 6 Şubat depremini karşılaştıran Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahaya çıkma süresine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“99 depreminde ordu günün ilk ışıklarıyla birlikte çıktı ve 10 bin 600 kişiyi kurtardı. Bu depremde ise ordu üç gün sonra çıktı ve sadece 360 kişiyi kurtarabildi. Teknoloji daha iyiydi, araç gereç daha iyiydi ama üç gün geç kalındı. Depremde ilk 24 saat, ilk 72 saat çok önemlidir. Üç günün maliyeti budur. Bunu hiçbirimiz unutmayalım ve asla da unutturmayalım.”

“Konteyner konforu diye bir laf icat ettiler”

Deprem konutları ve konteynerlerde süren yaşamı da eleştiren Özel, iktidar medyasının kullandığı dile tepki gösterdi:

“Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak üç yıl sonra Malatya’da 67 bin kişinin, Türkiye’de 270 bin kişinin, Hatay’da 120 bin kişinin konteynerde yaşamasını kabul etmiyoruz. Konteyner bir mecburiyettir. Kiralar 20 bin liraya çıkmışken insanlar nasıl eve çıksın?”

“Konteyner konforu diye bir laf icat etti iktidar medyası. Olacak söz değildir. Bir gün de sen kal bakalım o konteynerde. Ben birkaç gece kaldım, birkaç ayı bile tahayyül edemiyorum. Üç yıldır konteynerde yaşayan insanlar var.”

“Bir gün evladını, eşini, ananı, babanı konteynerde bulursun”

Özel, konteynerde yaşayan yurttaşlara yönelik eleştirileri sert sözlerle eleştirerek şunları söyledi:

“Bir gün evladını, eşini, ananı, babanı konteynerde bulursun. Bu kul hakkı yediğine pişman olursun. Buradan söylüyorum, Allah’ın gücüne gider. Kimse konteynerde kalana laf söylemesin, onların sorunlarını çözsün.”

“Şu deprem konutlarından para almayacağını ilan etsin”

Deprem konutları için vatandaşlardan para alınmaması gerektiğini vurgulayan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu:

“71,5 milyar dolar para toplandı. Bu evlerin maliyeti 40 milyar dolar. Şu deprem konutlarından para almayacağını ilan etsin. Senetleri yırtsınlar. Bugün bunu söylesin, akşam bültenine yetişecek şekilde ağız dolusu teşekkür edeceğim.”

Konuşmasının sonunda birlik ve dayanışma mesajı veren Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu işin partisi olmaz. Deprem bölgesinde kim emek verdiyse Allah ondan razı olsun. Polisimizden, askerimizden, belediye başkanlarımızdan, belediye personelimizden Allah razı olsun. Allah bu memlekette taş üstüne taş koyandan razı olsun.”

