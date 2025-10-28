ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 28 Ekim 2025 17:17
 ~ Son Güncelleme: 28 Ekim 2025 17:24
2 dk Okuma

Özel’den Cumhuriyet Bayramı mesajı: Hepimizin görevi kararlılıkla çalışmak

Özel, CHP’nin de tarih boyunca baskılara maruz kaldığını anımsatarak, “Partimiz hiçbir zaman milletin iradesinin üzerinde bir güce inanmamıştır” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Özel’den Cumhuriyet Bayramı mesajı: Hepimizin görevi kararlılıkla çalışmak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci kuruluş yıldönümünü kutladı.

Özel mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği Cumhuriyet’in, ağır koşullar altında verilen bağımsızlık mücadelesinin ardından kurulduğunu vurguladı. “Cumhuriyet, vatandaşlarımızı eşit yurttaşlıkla buluşturmuş, egemenliği kayıtsız şartsız millete teslim etmiştir” diyen Özel, Cumhuriyet’in kısa sürede Türkiye’yi çağdaş ve demokratik bir yapıya kavuşturduğunu ifade etti.

CHP lideri, demokratik hukuk devleti ve yurttaşlık haklarının Atatürk ve kurucu kadroların mirası olduğunu belirterek, “Hepimizin görevi, ülkemizi daha ileriye taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmaktır” dedi.

Cumhuriyet’in 102 yılda birçok zorluğu geride bıraktığını hatırlatan Özel, milletin hiçbir zaman Cumhuriyet’in kazanımlarından vazgeçmediğini söyledi.

Özel, CHP’nin de tarih boyunca baskılara maruz kaldığını anımsatarak, “Partimiz hiçbir zaman milletin iradesinin üzerinde bir güce inanmamıştır” dedi.

Son yerel seçimlerde halkın desteğiyle CHP’nin birinci parti olduğunu hatırlatan Özel, iktidar partisinin ise “demokrasiye saygı göstermek yerine, mevkilerini koruyabilmek için demokrasi dışı yöntemlere başvurduğunu” ifade etti.

"Her zaman millet kazanır"

“Bugün demokrasimiz, seçimle gelip seçimle gitmek istemeyen bir anlayışın saldırısı altındadır” diyen Özel, milletin bu duruma karşı demokratik direniş hakkını kullandığını belirtti. “Bu mücadele yalnızca CHP’nin değil, çok partili demokratik sistemimizin, toplumsal barışımızın ve eşit yurttaşlık haklarımızın mücadelesidir” ifadelerini kullandı.

Özel, Cumhuriyet’in bugün yeniden demokrasi ve hukukun üstünlüğüyle güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Darbeciler ve vesayetçiler tarihin hiçbir döneminde başarılı olamamıştır, bundan sonra da olamayacaktır. Her zaman millet kazanır, her zaman Cumhuriyet kazanır” dedi.

