HABER
Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2025 16:19
 ~ Son Güncelleme: 13 Ağustos 2025 16:24
2 dk Okuma

Özel’den “Çerçioğlu” açıklaması: "Ya içeri atıl ya partime katıl" demişler

Özel, “Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'yi aydınlatacakmış. Olmaz olsun öyle aydınlanma. AK Parti'nin kara düzeni” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Özel’den “Çerçioğlu” açıklaması: "Ya içeri atıl ya partime katıl" demişler
Fotoğraf: CHP Basın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Silivri Cezaevi'nde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti ve sonrasında basına açıklama yaptı.

Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçeceği iddiası hakkında konuştu.

Özel, şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan'a açıkça söylüyorum: Bu vakitten sonra insanın başını yastığa koyup da uyumadan önce bir iç huzuru olur ya. Nasıl başını yastığa koyup ben namusluyum, insanım huzurluyum diyebilirsin? Aziz İhsan Aktaş'ın en çok çalıştığı ikinci belediye Kütahya, ilki Aydın…

Bir suç varsa yargılama olur. Siz Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı herkesi CHP'li ise suçlu, AKP'li ise dokunulmaz ilan ettiniz.

Özlem Çerçioğlu'na gidip şunu söylüyorlar. 'Aziz İhsan Aktaş ile çalışmışsın, ya içeri atıl ya partime katıl.' Olay bundan ibaret!

Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia edip bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken, bu mertliği gösteremeyip karşısına üç kere rakip çıkarıp CHP adayını yenemeyen Erdoğan'a... Lan sen Aydın'dan tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta! Aydın'ı almak, "Ya Aziz İhsan Aktaş üzerinden ya içeri tıkıl ya partime katıl' demekle oluyorsa ben sana ne diyeyim? Böyle mi alacaksın Aydın'ı, yine alacağım Aydın'ı! Bu mu mertlik! Ege'de bir tane ilde kaldın mı! Kilis'i almışım ben, Kastamonu'nu almışım... Yazıklar olsun!

Kütahya Belediye Başkanı Aziz İhsan Aktaş'la çalışıyor dosyası Kütahya'da, bizimkilerin hepsi burada. Aydın'a aylardır ucundan gösteriyorlar... Dikkatle izleyeceğiz JANT firmasını. (Çerçioğlu'nun aile şirketi) Jant firmasının caaart diye iflası ne duruma gelecek göreceğiz bakalım! Günlerdir Aydın'daki belediye başkanlarımıza 'gel beraber gidelim' diyor. Efeler İlçe Başkanı'na... 'Attır kendini partiden bahanen olsun' İnat ettim atmadım! Sırf bahane vermemek için! Kabak gibi ortada şimdi. CHP'lilere içeri, buna da ucundan gösteriyorlar 'ya geleceksin ya içeri gireceksin.'

Efeler İlçe Başkanı'na partimiz aleyhinde dünya kadar açıklama yaptırıyor, biz onu disipline vereceğiz atacağız, o da istifa için bahane bulacak... İlk ilan edilen belediye başkanıdır. Neden? Aydın'ı alacak CHP'li mi yok? Kemal Bey ilan etmişti,  sözünü çiğnemedik. Bizim mertçe tutumumuza karşı yaptıkları bu. Hadi bundan bundan sonrasını görelim.

Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'yi aydınlatacakmış. Olmaz olsun öyle aydınlanma. AK Parti'nin kara düzeni!"

(EMK)

özgür özel Özlem Çerçioğlu CHP ekrem imamoğlu Ali İhsan Aktaş
ilgili haberler
Özgür Özel: Devlet Bey zulme susmama kararı almış, çağrısı kıymetlidir
12 Ağustos 2025
/haber/ozgur-ozel-devlet-bey-zulme-susmama-karari-almis-cagrisi-kiymetlidir-310339
SAVCILIK TUTUKLAMA İSTEMEDİ
Özgür Özel'in suçladığı "İBB davası borsası" şüphelisi avukata ev hapsi
8 Ağustos 2025
/haber/ozgur-ozel-in-sucladigi-ibb-davasi-borsasi-suphelisi-avukata-ev-hapsi-310263
"MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKIYOR"
Özgür Özel Tuzla'da: "Bir santim eğilirsek bu millete diz çöktürecekler, ant olsun çökmeyeceğiz"
7 Ağustos 2025
/haber/ozgur-ozel-tuzla-da-bir-santim-egilirsek-bu-millete-diz-cokturecekler-ant-olsun-cokmeyecegiz-310191
"MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKIYOR"
Özgür Özel: "Aksaray artık kimsenin kalesi değil, kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya geldik"
2 Ağustos 2025
/haber/ozgur-ozel-aksaray-artik-kimsenin-kalesi-degil-kutuplasmaya-degil-kucaklasmaya-geldik-310076
KOMİSYONA KATILACAKLARINI DOĞRULADI
Özgür Özel: "CHP'nin olduğu yerden değil, olmadığı yerden korkun"
31 Temmuz 2025
/haber/ozgur-ozel-chp-nin-oldugu-yerden-degil-olmadigi-yerden-korkun-309985
Özgür Özel’den Hakan Fidan’a: Varsa yoksa TikTok
30 Temmuz 2025
/haber/ozgur-ozelden-hakan-fidana-varsa-yoksa-tiktok-309955
Özgür Özel: Komisyonda yer almak CHP'nin tarihsel tutarlılığı için şart
30 Temmuz 2025
/haber/ozgur-ozel-komisyonda-yer-almak-chp-nin-tarihsel-tutarliligi-icin-sart-309954
Özgür Özel'den Meclis komisyonu için 'nitelikli çoğunluk' şartı
29 Temmuz 2025
/haber/ozgur-ozel-den-meclis-komisyonu-icin-nitelikli-cogunluk-sarti-309916
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
