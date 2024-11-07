Özel’den Bakırhan sorusuna yanıt: Sözün cevabı sözle verilmeli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazeteciler, Özel’e İçişleri Bakanlığı’nın Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında başlattığı soruşturmayı sordu.

Dervişoğlu'ndan Bakırhan'a tehdit: Seyit Rızalarla aynı muameleyi göreceksiniz

"İfade ettiği görüşlere katılmıyorum"

Bakırhan’ın sözlerine katılmadığını ancak soruşturma başlatılmasını ise doğru bulmadığını söyleyen Özel, şöyle konuştu:

“Ben Sayın Bakırhan’ın ifade ettiği görüşlere katılmıyorum. Ama söz söyledi, sözün cevabının sözle verilmesi gerekir. Bir siyasi partinin genel başkanına kullanmış olduğu ifadelerden dolayı soruşturma başlatalım, onu yollayalım sonra dokunulmazlık tartışması başlatalım falan ülkeyi bu tip yönetme pratiğinin Türkiye’yi ne hale getirdiği ortada.

Ömer Çelik’in, Devlet Bahçeli’nin, Recep Tayyip Erdoğan’ın o söze söyleyecek sözleri yok. Yargı yoluyla susturmaya mı çalışıyorlar? Ben bu işe temelden itiraz ediyorum.''

Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı

"Soylu, siyasi bukalemundur"

Bir gazetecisi ise Özel’e eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasını sordu.

Özel, “Eski Bakan Soylu, 'CHP'ye oy verirseniz Apo’yu salıverecekler, serbest bırakacaklar' demişti. Hafta sonu verdiği bir röportajda ise 'Bahçeli’nin ortaya koyduğu son çıkış, Türkiye’nin önüne konulmuş büyük bir fırsattır, samimidir, önümüzdeki yarım asrın ne olacağına yönelik bir anlayışın bütün dünyaya ve Türkiye’ye sorusudur’ dedi. Nasıl değerlendirirsiniz?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

''Süleyman Soylu tam da budur. Süleyman Soylu, siyasi bukalemundur. Süleyman Soylu geçmişte Erdoğan’a neler diyordu. Yanına çağırdı, koşarak gitti. Erdoğan’ı en çok savunan oydu. Geçmişte çözüm süreci konusunda önce olumlamaları vardı, sonra çözüm süreci terk edildikten sonraki en sert ve hak ihlalleriyle dolu, demokrasiyi ayaklar altına alan süreci de en çok savunan, o sürecin cellatlarından biriydi. Seçimlerde de meydan meydan gezip... ‘Ankara’yı Mansur Yavaş kazanırsa su faturalarını DHKP-C militanları dağıtacak’ diyordu. İstanbul’u Ekrem İmamoğlu kazanırsa İSPARK’ı PKK’ye verecekler’ diyordu. En son seçimde de 'eğer CHP iktidar olursa, APO’yu salma planları var' diyordu. ‘Bunun sözünü verdiler’ diyordu. Bugün kimin ne söz verdiğini görüyoruz. Sayın Bahçeli’nin ifadelerini bu sefer de Süleyman Soylu söylüyor. Soylu, siyasi bukalemundur. Bunda şaşıracak bir şey yok. Hayvanat bahçesini gezerken atın renk değiştirdiğini görürseniz, şaşırırsınız. Bukalemunun renk değiştirmesine kim niye şaşırsın.''

Dervişoğlu tehdit etti

Bakırhan, 4 Kasım'da Mardin'de düzenlenen mitingde kayyımlara karşı mücadele edeceklerini söyledi ve "Çok iyi bilsinler ki Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Sait ne yaptıysa, Mazlumlar, Denizler, Sakineler ne yaptıysa Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır" dedi.

Bakırhan, bu sözlerinin ardından hedef gösterildi. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ise dün grup toplantısında Bakırhan'ı tehdit etti. Dervişoğlu, "Cumhuriyet devleti Şeyh Saitlere ne yaptıysa aynı muameleyi göreceksiniz" diye konuştu.

DEM Parti de Bakırhan'ın bu sözler sonrası hedef alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Bakırhan'ın Şeyh Said ve Seyid Rıza'ya değinen sözlerinin çarpıtıldığı belirtildi ve şöyle denildi: "Konuşmada tarihsel bir hafızaya işaret edilmekte, Kürt sorununa ilişkin çözümsüzlük üreten yöntemler eleştirilmektedir. Belediyelerimize bir yandan kayyım darbesi yapılırken, diğer yandan organize bir siyasi lince maruz kalıyoruz."

(RT)