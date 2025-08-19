ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2025 15:14
 ~ Son Güncelleme: 19 Ağustos 2025 16:23
2 dk Okuma

Özel’den Bahçeli’ye yanıt: Aslında ittifak ortağına sesleniyor

Özel, açıklamalarında iktidara da göndermede bulunarak, “Ülküdaşım dediği insanları hapse atanlara, İBB soruşturmasını Fatih Keleş üzerinden karıştırmaya çalışanlara sesleniyor. Benim konuyla hiçbir ilgim yok, tanımam da bilmem de” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Özel’den Bahçeli’ye yanıt: Aslında ittifak ortağına sesleniyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaptığı konuşmada, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi.

Bahçeli’nin, “suikast hazırlığı” iddiasıyla tutuklanan Selahattin Yılmaz’a sahip çıkmasını değerlendiren Özel, “Ben kimseye kiralık katil demedim. O aslında, ‘Özgür’üm sana söylüyorum ama ittifak ortağım sen anla’ diyor. Sabah gazetesi Bahçeli’nin ülküdaşına katil dedi. Bunu kim söylediyse Sayın Bahçeli onunla hesaplaşacak, bizim bir ilgimiz yok” diye konuştu.

Özel, açıklamalarında iktidara da göndermede bulunarak, “Ülküdaşım dediği insanları hapse atanlara, İBB soruşturmasını Fatih Keleş üzerinden karıştırmaya çalışanlara sesleniyor. Benim konuyla hiçbir ilgim yok, tanımam da bilmem de” dedi.

“Erdoğan’ın sonunu yargıya yaptığı siyasi atamalar getirecek”

CHP lideri, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in görevden uzaklaştırılması ve tutuklanmasına da tepki gösterdi. Güney’in geçmişte BELTAŞ’ta görev yaptığı gerekçesiyle hedef alındığını söyleyen Özel, “Beyoğlu’nda siyasi bir kapkaç peşindeler. Arkadaşımızın bir an önce özgürlüğüne kavuşacağına inanıyoruz” dedi.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirilerini de sürdürerek, “Erdoğan’a inananların sayısı her geçen gün azalıyor. Erdoğan’ın sonunu, yargıya yaptığı siyasi atamalar ve bu atamaların yarattığı tahribat getirecek. Esas kalıcı adalet ise sandıkta millet tarafından sağlanacak” dedi.

Bahçeli: Davaların bir an evvel adalet ruhuna uygun şekilde sonuçlanmasını arzuluyoruz
Bahçeli: Davaların bir an evvel adalet ruhuna uygun şekilde sonuçlanmasını arzuluyoruz
19 Ağustos 2025

Devlet Bahçeli özgür özel CHP
AKP'ye geçen Çerçioğlu'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
19 Ağustos 2025
"MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKIYOR"
Özgür Özel: "Türkiye Aydın'ı Aydın'dan görecek"
18 Ağustos 2025
Özgür Özel: Madımak’ın utancıyla devlet hala yüzleşmedi
17 Ağustos 2025
Özgür Özel’in Mücahit Birinci açıklamasını sadece 5 TV kanalı canlı yayınladı
14 Ağustos 2025
