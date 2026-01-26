Özel’den Bahçeli’ye: Tayyip Bey’in konforunu düşünmenin memlekete ne faydası var

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi’nde kabul etti.

Görüşmenin ardından konuşan Özel, hem emekli aylıklarına ilişkin Meclis’te yaşanan süreci hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim ve emekli maaşları konusundaki açıklamalarını eleştirdi. Özel, “Emeklilerin ve emekçilerin sesini duymaya, sesini duyurmaya ve taleplerini dile getirmeye devam edeceğiz” dedi.

“Kardeşlik hukukuna bağlı siyaset yapıyoruz”

Yeni haftaya Saadet Partisi heyetini ağırlayarak başladıklarını belirten Özel, Arıkan ve Saadet Partisi teşkilatına dayanışma mesajı verdi. Son dönemde CHP’nin zor günlerden geçtiğini ifade eden Özel, “Tüm yaşadığımız zorluklarda ve acılarda ilk telefonu açan, ilk ziyareti yapan ve her zaman dayanışma gösteren Sayın Mahmut Arıkan’a ve 81 ilde CHP örgütleriyle tam bir dayanışma içinde siyaset yapan Saadet Partisi teşkilatına teşekkür ediyorum. Bundan sonra da umut dolu günlerde birlikte olmayı, birlikte çalışmayı ümit ediyoruz” diye konuştu.

“Bahçeli, en dipteyken ülkeyi erken seçime götürdü”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçime karşı açıklamalarını değerlendirirken geçmişi hatırlattı. Özel, Bahçeli’nin AKP iktidarının yolunu açan erken seçim kararını şu sözlerle anlattı:

“Sayın Bahçeli, erken seçime kapıyı kapattı. Ama Sayın Bahçeli erken seçime kapıyı açtığında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını başlatmıştı. Kendisi bir üçlü koalisyondaydı, deprem yaşanmıştı, çok büyük bir ekonomik kriz vardı ve katı önlemlerle aşılmaya çalışılıyordu. Hükümetin en zor olduğu dönemde, her geçen gün ekonomik tedbirlerin sonuç vermeye başlayacağı bir süreç varken, en dipteyken ülkeyi erken seçime götürdü.”

Özel, o seçimde AKP’nin beklenmedik bir başarı elde ettiğini belirterek, “Türkiye’nin en köklü partileri baraj altında kaldı, AKP 13–14 aylık bir parti olarak tek başına iktidar oldu” dedi.

“Emeklinin cebinden 6 çeyrek altın uçtu”

Özel, emekli maaşlarının alım gücündeki büyük kayba dikkat çekerek şunları söyledi:

“O gün Sayın Bahçeli’nin bıraktığı gün en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altındı, bugün 2 çeyrek altın. Aradaki 6 çeyrek altın AKP iktidarlarının eseri olarak emeklinin cebinden uçup gitti. Bir emekli değil, her emekli; bir çeyrek değil, 6 çeyrek altın; bir kere değil, her ay kaybediyor.”

“Bugün kapıyı aralasa herkes nefes alacak”

Bahçeli’nin bugünkü tutumunu eleştiren Özel, ekonomik krizin en derin olduğu dönemde erken seçime karşı çıkılmasını şöyle değerlendirdi:

“Milletin bu iktidardan en rahatsız olduğu, yoksulluğun, işsizliğin, güvencesizliğin dayanılmaz hale geldiği bir yerde erken seçime kapıyı kapatıyor. Bugün kapıyı aralasa emekli kurtulacak, asgari ücretli kurtulacak, çiftçi, esnaf, memur kurtulacak. Ama AKP için en avantajlı zamanda erken seçime kapıyı açan Bahçeli, AKP için en dezavantajlı noktada kapıyı kapatıyor.”

“Emekliyi düştüğü yerden kaldıralım dedik, sefalet ücretine oy verdiler”

CHP’nin emekli maaşlarına ilişkin Meclis’te verdiği önergeleri hatırlatan Özel, MHP’ye açık çağrı yaptıklarını söyledi:

“Dedik ki Sayın Bahçeli’ye; Gelecek, DEVA, Saadet, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP bu ücrete ‘sefalet ücreti’ diyor. Biz azınlıktayız ama MHP’nin 47 milletvekiliyle emekli çoğunluğa geçiyordu. ‘Emekliyi düştüğü yerden birlikte kaldıralım’ dedik. Ne yaptı Devlet Bey? Ne bizim önergeyi destekledi ne de kendi önergesini verdi. Sefalet ücretine oy verdiler.”

Özel, Bahçeli’nin kendilerine yönelik sert sözlerine de değinerek, “Bizi ‘tuzak kurmakla’ suçladı, hakaret etti. Oysa biz ‘tuzağa düş’ demiyoruz; ‘emekliyi birlikte kaldıralım’ diyoruz” dedi.

“16 milyon emekliyi düşünmeyince…”

Özel, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“16 milyon emekliyi düşünmedikten sonra, bu kadar yoksulu düşünmedikten sonra Tayyip Bey’in konforunu düşünmenin memlekete ne faydası var? Ben bu kısmını açıkçası anlayamadım.”

“Anayasa Mahkemesi’ne başvurmayı düşünüyoruz”

Özel, emekli maaşlarına ilişkin düzenleme için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru hazırlığı yaptıklarını da açıkladı. Başvurunun klasik bir iptal talebinden farklı olacağını belirten Özel, “İnsanca yaşam hakkı, barınma hakkı gibi temel hakların ihlali nedeniyle kanunun yeniden görüşülmek üzere iptal edilmesini talep etmeyi düşünüyoruz” dedi.

“Emeklilerin ve emekçilerin sesi olmayı sürdüreceğiz”

CHP’nin mücadelesinin süreceğini vurgulayan Özel, “Bu konuyu hem Meclis’in hem kamuoyunun gündeminde tutacağız. Emeklilerin ve emekçilerin sesini duymaya, duyurmaya ve taleplerini dile getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“En temel çabamız iktidar olmak”

Özel, emeklilerin kayıplarını telafi etmenin yolunun iktidar değişiminden geçtiğini belirterek, “Mitinglerde emeklilere sordum; ‘Size acımayana acıyacak mısınız?’ dedim. ‘Acımayacağız’ dediler. Emeklinin ve çalışanların sorunlarını çözmek için en temel çabamız bu iktidarı değiştirmektir” diye konuştu.

(EMK)