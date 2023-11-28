Özel’den Bahçeli’ye: Sizin yüzünüzden Kürtler Türkiye’de daha az eşit

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı.

Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve çok sayıda CHP’li vekilin Tahir Elçi’nin ölüm yıldönümü ve yarın (29 Kasım) görülecek duruşması için Diyarbakır’da olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Tahir Elçi davasını sürüncemede bırakıyorlar. Dinlenmesi gereken tanıklar dinlenmiyor. Zaten deliller karartılsın diye cinayetten dakikalar sonra bir el devreye girmişti, bütün yaşananları görmüştük. Hukuk tesis edilinceye kadar, Elçi Ailesi artık adaleti bulduğunu inana kadar, Sevgili Türkan Elçinin yüreğinde yanan ateş elbette sönmeyecek ama bir faili meçhul cinayetin aydınlanmasının verdiği ferahlık onun içine sinene kadar bu yargılama bizim içimize sinmiyor. Sonuna kadar takipçisi olacağız.”

Tahir Elçi katledilişinin 8. yılında Diyarbakır’da anıldı

“Gözümüz, kulağımız Akbelen’de”

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda tekrar başlayan maden çalışmalarına değinen Özel, “Bir gözümüz, kulağımız Akbelen’de. Akbelen’de dinamitler patlıyor. Büyük huzursuzluklar yaratıyor. O konuyla ilgili gölge bakanımız gerekli çalışmaları yapıyorlar. Bir heyet oluşturarak oraya yeniden gideceğiz. Ve Akbelen’e ve Akbelen’de yaşananlara dikkatimizi vermeye ve elimizi Akbelenler’den çekmemeye kararlıyız” dedi.

Akbelen Ormanı'nda maden çalışmaları başladı

Yerel seçimlerde ‘ittifak’ mesajı

“CHP’li belediye başkanları sosyal belediyeciliğin adeta kitabını yazmaya devam ediyorlar” diyen Özel, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin şunları kaydetti:

“Bütün vatandaşlarımızı şunu görsün: Eğer CHP’li belediye seçersen iki yılda bir kurbanlık koç kadar etten karne hediyesi alamadığınız çocuğa karne hediyesinden, ödeyemediğiniz sınav parasını ödemeye koşacak sıcacık bir sosyal belediyecilik yapan belediye başkanınız olacak. Bunu Türkiye’nin dört bir yanında, 81 ilinde ve 1000’in üzerindeki ilçede CHP’nin gösterdiği adayları seçtiğinizde bu sıcak el sizlere de uzanacak. Bütün CHP’li belediyelerin hizmetlerine erişmek isteyen herkesi 31 Mart seçimlerinde sosyal belediyecilik nedir diye gösteren CHP’li belediye başkanlarına oy vermeye, memleketlerinizi onlara emanet etmeye davet ediyorum.”

Özel ayrıca, diğer siyasi partilere çağrıda bulunarak, “Bu belediyeleri sadece CHP’lilerin oyuyla kazanmadık. İstanbul’da, İstanbul İttifakı’yla, Ankara’da dürüst insanlar Başkent’i yönetsin diye destek aldık ve kazandık. Tüm siyasi partileri, güç birliğine davet ediyoruz” dedi.

Yerel seçimler, ittifak siyaseti ve HEDEP

“Filistin’e gitmek istiyorum”

Gazze için ‘kalıcı ateşkes’ çağrısı yapan Özel, “CHP ve Türkiye durması gereken yerde duruyor ama özellikle Batı dünyası durması gereken yerde durmuyor. Suçlu güçlü diye sessiz kalmamak gerekir” dedi.

CHP olarak 1967 sınırları içerisinde, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletine sahip çıkılması ve İsrail’in sivillere karşı şiddetine ‘dur’ deme çağrısı yapan Özel, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

“Ben Filistin’e gitmek ve orada hem insani yardımların ulaşmasına eşlik etmek hem de bu büyük katliamı dünyaya duyurmak için gerekli başvuruları yaptım, gerekli temasları yapıyoruz. Ama burada esas göre Erdoğan’a düşüyor. Türkiye’deki bütün siyasi partilerin genel başkanlarını alarak, Mısır’la herhalde bu teması yaptığında Türkiye Cumhuriyeti devletini geri çevirecek durumları yok. Bizim mutlaka sınır kapısına gitmemiz, oradan geçmemiz ve hani hep çok millisiniz, çok yerlisiniz ya, Türkiye’deki tüm siyasi partilerin genel başkanlarıyla kol kola gidip orada duruşumuzu göstermemiz gerekir. Erdoğan, çağrım sanadır: Tek başına giderek orada bir şey yapmak yerine bütün siyasi parti liderlerinin gücünü, Türkiye’nin iradesi orada ortaya koymaya seni davet ediyorum. Bu konuda cevap bekliyorum.”

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Meclis’teki Adalet nöbeti

CHP lideri Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay’la ilgili 'hak ihlali' kararını uygulamaması ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından TBMM Genel Kurulu’nda başlattıkları adalet nöbetine ilişkin şunları söyledi:

"Adalet nöbeti tutuyoruz. Niye? Ülkemiz bir Anayasa krizini içine sokuldu. Sonradan anlaşıldı ki Anayasa’ya karşı bu darbe girişiminin başında Recep Tayyip Erdoğan var. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ni taşeron olarak kullanmış, devlette bir kriz çıkartıp Anayasa değişikliğine zemin arıyor. O konudaki tutumumuzu çok net söyledik, biz bu oyuna gelmeyeceğimizi ancak sivil, demokratik, kadını, engellileri, gençleri, doğayı ve çevreyi gören, eşitlik temelinde yüzde 95-96 oy alacak gerçek bir sivil anayasa oturur konuşuruz. Ama AKP-MHP baş başa verip mutfaklarında pişirdikleri yemeği burnumuza dayarlarsa biz orada yokuz."

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"9 Kasım’dan bugüne aralıksız olarak adalet nöbeti tutuldu. 30 Kasım Perşembe günü Meclis çalışmalarını bitirdiğimizde, ertesi gün Antalya’daki üç günlük çalışma kampına gideceğiz. 30 Kasım Perşembe akşamı, 21’inci gününde, 500’üncü saatinde CHP, Anayasa’ya sahip çıkmak için adalet oturumunu burada sonlandıracak. Yine hep beraber kapalı bir oturumda bundan sonra bu eylemleri nasıl çoğaltacağımız, nasıl kitleselleştireceğimiz konuşup kararı bütün Türkiye’ye duyuracağım."

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“En düşük emekli maaşı asgari ücrete çıkarılsın”

"Emekliler açlıkla sınanıyorlar" diyen Özel, 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının asgari ücrete (11 bin 402 lira) çıkarılması gerektiğini belirterek, "Bunun için Meclis'te önergemizi oylatacağız. Orada elleri kalkınca göreceğiz. CHP, emekliden yana oy kullanacak. Bakalım göreceğiz, kim emekliyi seçime kadar düşünüyor kim emekliye sahip çıkıyor. CHP Grubu bunu bugün gösterecek. Bütün emeklileri AKP ve MHP’lilerin tavrını izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.

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Bahçeli'ye yanıt

CHP lideri Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Kürt kökenli kardeşlerimizin daha az eşit olduğunu söylemek hakikate alenen kıymak ve kast etmektir. Bu soysuz iddia tümüyle bühtandır" sözlerine de yanıt verdi:

"Geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı’nın Kürtlere bakışını anlatırken şöyle bir cümle kurdum: Türkiye’de bu dönemde herkes eşittir ama Kürtler daha az eşittir. Bugün Devlet Bey, grup toplantısında bu ifadeyi eleştirmiş. Diyor ki Kürtlerde başbakan olmadı mı, cumhurbaşkanı olmadı geçmişte. Neredeyse ‘benim Kürt komşularım var, aram çok’ iyi diyecek. Bunları bırakacaksınız. Benim dediğim şu, Devlet Bey, benim memleketim Manisa’da hemşerilerimiz sandığa gidip MHP’li bir belediye başkanı seçebiliyorlar, mazbatasını alıp görevini yapıyor. Sizin memleketiniz Osmaniye’de de AKP’li seçtiler görev yaptı, MHP’den seçtiler yaptı. Rize’de Tayyip Bey’in hemşerileri istediği belediye başkanını seçebiliyor ama Diyarbakır’da, Batman’da, Van’da, Mardin’de toplam 54 merkezde Kürtler belediye başkanı seçiyor ama o belediyelere siz kayyım atıyorsunuz. Manisalılar, Osmaniyeliler, Rizeliler eşittir ama sizin bu uygulamalarınız yüzünüzden Kürtler Türkiye’de daha az eşittir kardeşim."

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"Muhaliflere düşman hukuku uygulanıyor"

"Devlet Bey, camiler ibadethane kabul ediliyor ama Alevilerin cemevleri ibadethane kabul edilmiyor. Evet haklısınız Sünniler eşitti ama bu uygulama ve uğradıkları birçok ayrımcılık yüzünden Aleviler bu ülkede daha az eşittir. Yarın verin bir talimat, Ülkü Ocakları Taksim’e çıkar. Tayyip Bey isterse Osmanlı Ocakları çıkar ama 1 Mayıs olur, sendikalar sokağa çıkamazlar. 8 Mart olur, kadınlar Taksim’e çıkamaz. Evladını arayan Cumartesi Anneleri Taksim’e çıkamaz. Muhalif gazeteciler, haber yazanlar kodesten çıkamazlar. Bu ülkede iktidar yanlıları eşittir, muhaliflere düşman hukuku uyguladığınız için onlar daha az eşittir. Bunu söylüyorum."

(VC)