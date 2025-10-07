Özel’den Bahçeli’ye: Konuşmayan bir tek sensin MHP’li, hak ettiğini duyarsın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında yaptığı konuşmada, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin CHP ve belediyelerine yönelik açıklamalarına sert sözlerle yanıt verdi.

Özel, konuşmasında hem Sinan Ateş suikastına hem de dün Şişli’de öldürülen MHP’li avukat Serdar Öktem cinayetine değinerek Bahçeli’yi hedef aldı:

“Ankara’nın ortasında vurulan MHP’li, vurup da yargılanan MHP’li, azmettiren MHP’li, susturulan, susturan MHP’li. Konuşmayan bir tek sensin MHP’li. Bir tek sensin. Hak etmediğimi duyarsam, hak ettiğini duyarsın.”

“Demokrasi, adalet ve ekonomi krizi derinleşti”

Özgür Özel, 70 günlük aranın ardından yeniden TBMM çatısı altında olduklarını hatırlatarak konuşmasına başladı. Türkiye’nin bu süreçte “demokrasi, adalet ve ekonomik kriz” içinde olduğunu söyleyen Özel, CHP’nin bu dönemde 81 ilde saha çalışması yaptığını ve “mücadeleyi büyüttüğünü” vurguladı.

“Birileri klimalı salonlarda kendini alkışlatırken biz meydanlardaydık. Yetmiş günde yirmi büyük eylem yaptık, 19 Mart sonrası altmışıncı eylem için yarın yine İstanbul’da olacağız.”

“Milli iradeye saygıdan bahsedemezsiniz”

İktidarın Meclis açılış törenine ilişkin tepkilerini de sürdüren Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’yi hedef aldı:

“Meclis’i işine geldiğinde çalıştırıp işine gelmediğinde devre dışı bırakan bir anlayış, milli iradeden söz edemez. AYM kararlarına uymayı reddeden, belediye başkanlarımızı ‘ya bize katıl ya hapse gir’ diyerek tehdit edenler, utanmadan milli iradeden bahsediyor.”

Özel, Erdoğan’a doğrudan seslenerek, “342 gündür darbe mekaniği işletiyorsun” dedi ve belediye başkanlarına yönelik tutuklamaları “siyasi darbe” olarak nitelendirdi.

“Milletin oylarıyla doldurduğu koltukları, yargı talimatıyla boşaltan senin sistemindir. Hadi oradan, başka kapıya!”

“Rüşvetçi diyenin alnını karışlarım”

CHP’li belediye başkanlarına yönelik rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarına da sert tepki gösteren Özel, henüz iddianame bile yazılmadan yapılan ithamların “siyasi linç” olduğunu söyledi:

“Ortada bir satır iddianame yokken, delil yokken, şahit yokken belediye başkanlarıma hırsız, rüşvetçi, dolandırıcı diyenin alnını karışlarım. Bu ülkenin vicdanı bu kadar kolay çiğnenemez.”

Özel, Bahçeli’nin aynı iddiaları tekrar etmesine de tepki gösterdi:

“Aynı metni promter’a koyup ‘itirafçı CHP’li, rüşvetçi CHP’li’ diye okumak kolay. Hangi şahitler CHP’li? Çocuk tacizcisi gizli tanık mı CHP’li? Malına çökülen, tehdit edilen iş insanları mı CHP’li? İnsanları hasta çocuğuyla tehdit edenlerin kurduğu kumpasın nesi CHP’li?”

“Hak ettiği sözü duyacaklar”

CHP lideri, Bahçeli’ye “sabrın tükendiği” mesajını verdi:

“Bu partinin suçsuz evlatlarına iftira atanlar, hak ettikleri sözü duyacaklar. Bundan sonra bir kez daha ‘hırsız CHP’li’ diyen olursa, kimlerin hangi suç örgütleriyle ilişkili olduğunu birer birer anlatırım. Hodri meydan!”

“Tuğla gibi iddianame” tepkisi: “Zekeriya Öz sıçan gibi kaçtı”

Özel, yandaş medyada yer alan “tuğla gibi iddianame” manşetlerine de tepki gösterdi:

“O dönemin Zaman ve Yeni Şafak gazeteleri de aynı ifadeyi kullanıyordu. Zekeriya Öz tuğla gibi iddianameyi yazdı, sonra sıçan gibi kaçtı. Şimdi aynı senaryoyu Ekrem İmamoğlu için hazırlıyorlar. Biz o iddianameyi bekliyoruz; yargılanmak için değil, yazanları yargılamak için!”

Özel, CHP’nin yargıya saygılı olduğunu ancak adaletin siyasallaşmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

“Savcılık, hâkimlik, avukatlık en kutsal mesleklerdir. Ama adaletin terazisine eliyle ağırlık koyanlar bir gün hesap verecek.”

“Bu zalim düzeni değiştireceğiz”

Konuşmasının sonunda Özel, ekonomik kriz ve yoksulluğa dikkat çekti.

“Asgari ücrete yüzde 20 zam planlayan ama yüzde 95 faiz uygulayan bu düzeni değiştireceğiz. Çocukları aç bırakan bu iktidarı göndereceğiz, halkın iktidarını kuracağız. Hak etmediğimi duyarsam, hak ettiğini duyarsın. Bundan sonra duyacaklar.”

(EMK)