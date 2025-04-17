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Yayın Tarihi: 17 Nisan 2025 08:46
 ~ Son Güncelleme: 17 Nisan 2025 08:56
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Özel’den Bahçeli’ye "3T" çağrısı: CHP’nin A planı da Z planı da Ekrem İmamoğlu’dur

Özgür Özel, “Türkiye’nin en başarılı evlatlarını içeri atacaksın sonra da onların elinde balta var diyeceksin. Onların elinde balta yok ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın başında bir kazma var kazma!” diye seslendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özel’den Bahçeli’ye "3T" çağrısı: CHP’nin A planı da Z planı da Ekrem İmamoğlu’dur
Fotoğraflar: CHP Basın

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla başlattığı mitinglerin ikincisi, dün akşam (16 Nisan) Beylikdüzü’nde yapıldı.

Yüzbinlerce kişinin katıldığı mitingde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halkın iradesine sahip çıkma çağrısını yineledi, hükümeti ve Milli Eğitim politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Özel, konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de “3T” çağrısı yaptı: Terörsüz Türkiye, tutuksuz yargılama ve TRT'de canlı yayın.

Özel, Bahçeli’ye seslenerek, “Ben Terörsüz Türkiye’ye evet diyorum. Sen de tutuksuz yargılamaya ve TRT'den canlı yayına evet de, yarın başka bir Türkiye başlasın” ifadelerini kullandı. CHP’nin “A planı da Z planı da Ekrem İmamoğlu’dur” diyen Özel, İmamoğlu’nun siyasi mücadelesinin sonuna kadar arkasında olduklarını da yineledi.

İmamoğlu: Demir parmakların hiçbir hükmü yok

Mitingde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de kürsüye çıktı. Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinden gönderdiği mesajı okudu. İmamoğlu, mesajında Beylikdüzü halkına duyduğu minnettarlığı dile getirdi, “Bizi eğittin, bize öğrettin, bizi büyüttün. Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek. Gençliğimiz var” ifadelerine yer verdi. İmamoğlu, Silivri’den halka seslendiğini belirterek, “Demir parmaklıkların hiçbir hükmü yok” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun mesajının okunmasının ardından kürsüye geldi.

"Durmayacağız"

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu ilçenin evlatlarına, İstanbul'un iradesine, Türkiye'nin yarınlarına sahip çıkan cesur insanlar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 19 Mart darbesine direnenlerle, 19 Mart çarşamba akşamı başlayıp 26 Mart gününe kadar 7 gün 7 gece Saraçhane'de İstanbul'un iradesine Türkiye'nin yarınlarına sahip çıktık. O gün İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na, ona sahip çıkmak için toplanan milyonlara şöyle seslendik: 'Millet büyüktür, milletin iradesi her şeyin üzerindedir' dedik.

Şimdi buradan o büyük yürüyüşün başladığı yerden bir kez daha sesleniyor: 'Millet büyüktür, millet büyüktür, millet büyüktür!'

Biz buraya bir miting yapmaya geldik ama gözün gördüğü, görmediği yerde onbinler yüzbinler var. Bize toplanmayın dediler her gün daha çok olduk. Artık bitti dediler ama biz söyledik ki 'Biz bitti demeden bitmeyecek' Ekrem başkan, Murat başkan çıkmadan bitmeyecek. Durmayacağız. Sinmeyeceğiz. Susmayacağız.

Şu muhteşem birlikteliğe bakın. Burada miting yapıyoruz sananlara şunu söyleyelim: 19 Mart darbesi sonrası biz miting yapmıyoruz, eylem yapıyoruz. Sonuç alana kadar da süreceğiz. Önümüze erken seçim sandığı gelince sonuç almış olacağız.

"Milli Eğitimin başında kazma var"

Beylikdüzü'ndeyiz herkes kimin ne olduğunu biliyor. Sahtekarı herkes yuhluyor Murat Başkanı alkışlıyor. Sağcısı solcusu, muhafazakarı Alevisi hepimiz birlikteyiz. Biz Ümit Özdağ'ın da özgürlüğünü savunuyoruz, Selahattin Demirtaş'ın da özgürlüğünü savunuyoruz, Ekrem İmamoğlu'nun da özgürlüğünü savunuyoruz. 19 Mart'tan bu yana milletin hazinesini yakıyorlar. 

Ben elinde balta taşıyan bir genç görmedim. Ama bu ülkenin başında, Milli Eğitim Bakanı olarak kiyayetsiz, yeteneksiz, kötü niyetli birini görüyorum. İnsanda birazcık utanma olur. Türkiye’nin en başarılı evlatlarını içeri atacaksın sonra da onların elinde balta var diyeceksin. Onların elinde balta yok ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın başında bir kazma var kazma!

Türkiye'nin en köklü liselerine saldırmaya çalışıyorlar. Kıymetli mezunların olduğu, en liyakatli öğretmenlerin altın kuşak yetiştirdiği, liyakatli öğretmenleri alıp, ikitdara sadakatle bağlı öğretmenleri getiriyorlar. Lisede direnen öğrencilerin arkasındayız. Öğretmenlerin mezunların arkasındayız. Bu gençler AKP iktidarında gözlerini açtılar. Onlara geçim sıkıntısı, baskı dışında bir şey sunmadınız, şimdi de onların öğretmenlerini, özgürlüklerini yarınlarını tehdit ediyorsunuz."

Mitingde Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın mektubu da okundu. “Korkmuyoruz, yılmıyoruz, pes etmiyoruz” diyen Çalık, mücadelenin süreceğini vurguladı.

Etkinliğe İmamoğlu ve Çalık’ın aileleri de katılırken, CHP PM Üyesi Berkay Gezgin de sahneye çıkarak kısa bir konuşma yaptı. Gezgin, “Özgürlük çok kıymetli, çok güzel bir şey” sözleriyle büyük alkış aldı.

Mitingin sonunda, İmamoğlu’nun yakın dostu olduğu bilinen ve kısa süre önce yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak’ın sesinden “Yiğidim Aslanım” türküsü söylendi. 

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP Miting ekrem imamoğlu İBB operasyonu Murat Çalık CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik
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