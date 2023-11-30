Özel’den Akşener’e ziyaret: "Yerel seçim ikili işbirliklerini gerektiriyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

Özel, İyi Parti Genel Merkezi’ne, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile Genel Başkan yardımcıları Gökan Zeybek ve Gül Çiftci ile geldi.

Heyeti, İyi Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak ve Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural karşıladı.

Görüşmede İyi Parti heyetinde, Vural ve Akburak’ın yanı sıra, İyi Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz ve Grup Başkanı Koray Aydın da yer aldı.

Heyetler arasındaki görüşme 1 saat 15 dakika sürerken, iki genel başkanın kısa süreli baş başa değerlendirmede bulunduğu belirtildi.

Yapılan görüşme sonrası Özel ve Akşener basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Özgür Özel, Meral Akşener’den randevu talep ettiklerini belirterek, “Sağ olsunlar, en kısa sürede talebimizi karşıladılar. Heyetimizi, heyetleriyle birlikte ağırladılar” dedi.

“Yerel seçim hızlı karar vermeyi gerektiriyor”

CHP lideri Özel, İyi Parti’nin Genel İdare Kurulu kararıyla tüm seçim bölgelerinde yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararına saygı gösterdiklerini belirterek şunları kaydetti:

“Biz bu ziyaretimizde, bu karara saygılı olduğumuzu o yüzden yerel seçimlere yönelik bir somut teklifle değil, ancak yerel seçimlerde, daha önce de ifade etmiştim, Sayın Genel Başkan’ıma da ifade ettim, ‘ittifak’ kelimesi yoruldu, ‘ittifak’ kelimesi kalabalıkları, uzun süren toplantıları çağrıştırıyor. Ama yerel seçim biraz daha esnekliği, hızlı karar vermeyi ve ikili işbirliklerini gerektiriyor.”

“Akşener’den bir cevap aldık”

Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz, İyi Partiye önümüzdeki yerel seçimde, yerel seçime yönelik olarak işbirliği içinde olup olamayacağımızı, böyle bir kararın Genel İdare Kurulu kararının yeniden bu konuda Genel İdare Kurulu tarafından gözden geçirilip, geçirilemeyeceğini, bizim alınmış kararlara saygılı olduğumuzu ama eğer mümkün olursa bundan sonraki süreçte yerel seçime yönelik bir işbirliği için partilerimizin görevlendirileceği kişilerin birlikte çalışma imkânının yaratılıp yaratılamayacağını sorduk. Sayın Genel Başkan’ımızdan bu konuda bir cevap aldık. Ben sözü burada sonlandırıyorum ve nazik ev sahiplikleri için çok teşekkür ediyorum.”

Akşener: Genel İdare Kurulu’na soracağız

İyi Parti lideri Meral Akşener de ilk olarak Özgür Özel’e genel başkanlığının hayırlı olması dileğinde bulundu.

“Sayın Özel’in söyledikleri doğrudur. O, konuyu anlattı” diyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim bir kararımız var, 81 ilde tek başımıza seçime girmek şeklinde. O konuyu, Genel İdare Kurulunda tekrar bizim, ‘iki siyasi parti olarak, hiç değilse bazı yerlerde birlikte işbirliği yapabilir miyiz?’ sorusunu, ‘acaba tekrar Genel İdare Kuruluna tekrar bu soruyu götürebilir misiniz?’, özü bu, esasında özetlersek. Biz de arkadaşlarımızla, kendilerinin yanında da konuştuk. Pazartesi günü biz doğal olarak Genel İdare Kurulumuzu toplayacaktık zaten. Orada bu soruyu Genel İdare Kurulumuza soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek, O zaman göreceğiz. Ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah her şey Türkiye için İyi olur.”

Özdağ ‘ittifak çağrısı’ yapmıştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Özel’in ziyareti öncesi Akşener’e ittifak çağrısı yaparak “Gelin, bazı önemli noktalardaki anlaşmazlıklarımızı sonra çözülmek veya çözülmemek üzere erteleyelim” demişti.

Özdağ, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde ittifak kurma çağrısı yaparak şunları kaydetmişti:

“AK Parti ve CHP merkezli siyaset yapılanmasını Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine sarsılmaz bir inanç temelinde kurulacak Zafer Partisi-İYİ Parti ittifakı etrafında oluşacak büyük bir vatansever, Atatürkçü, Türk milliyetçisi seçmen gücünün yaratacağı sinerji ile dağıtarak mevcut ikili kutuplaşmayı kıralım. Zafer-İYİ ittifakı etrafında birçok parti, grup ve etkin siyasetçi bir araya gelecektir.”

(VC)