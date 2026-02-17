ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 17.02.2026 15:20 17 Şubat 2026 15:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.02.2026 16:00 17 Şubat 2026 16:00
Okuma Okuma:  2 dakika

Özel’den Akın Gürlek’e: Mal varlığını açıkla

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında gündeme dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına çevre mücadelesi ve hukuk vurgusuyla başlayan Özel, özellikle Akbelen’de devam eden direnişe dikkat çekti. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten CHP lideri, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) sürece ilişkin kararında “hukuka, akla ve vicdana uygun” bir tutum sergilemesini beklediklerini söyledi.

Özel’in gündemindeki bir diğer başlık ise Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen ve 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıydı. Davanın sürdüğünü hatırlatan Özel, dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u sert sözlerle eleştirdi. İliç’te yaşananların sorumluluğunun siyasi iktidara ait olduğunu savunan Özel, “İliç’in kanı Murat Kurum’un üzerindedir. AK Parti’nin kara düzeninin elinde İliç’in kanı vardır” diyerek ihmaller zincirine işaret etti.

Devlet Bahçeli'ye yanıt

Konuşmasında, Devlet Bahçeli’nin deprem bölgesine ilişkin açıklamalarına da yanıt veren Özel, özellikle depremzedelere imzalatıldığı belirtilen afet borçlandırma senetleri üzerinden tepkisini dile getirdi. Elindeki belgeyi kürsüden gösteren Özel, “Burada iftira varsa Murat Kurum’dadır. Burada hezeyan varsa ‘ittifak ortağıyım’ diyen şahsiyetinizin siyasetinin adıdır” dedi. Özel, söz konusu senetlerin ya mevcut iktidar tarafından iptal edileceğini ya da CHP’nin iktidara gelmesi halinde kendilerinin bu belgeleri ortadan kaldıracağını söyledi.

İstanbul Sözleşmesi çağrısı

Konuşmasında kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna özel bir bölüm ayıran Özel, Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 100. yıl dönümünü hatırlattı. Ancak aradan geçen zamana rağmen kadınların kendilerini hâlâ güvende hissetmediğini belirten Özel, artan kadın cinayetleri ve şiddet vakalarına dikkat çekti. İktidarın politikalarının kadına yönelik şiddetle mücadelede gerilemeye yol açtığını savundu. İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe konulması konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Özel, iktidara gelmeleri halinde Meclis’e sunacakları ilk teklifin İstanbul Sözleşmesi olacağını söyledi.

Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek hakkında da konuşan Özel, geçmişte Gürlek’in görev aldığı davalarda hak ihlalleri yaşandığını iddia etti. Özellikle yaşamını yitiren DEM Partili siyasetçi Sırrı Süreyya Önder’in yargılandığı davayı örnek gösteren Özel, Gürlek’in tarafsızlığına ilişkin eleştirilerde bulundu. Ayrıca Gürlek’e mal varlığını açıklama çağrısını yineledi.

Özel, konuşmasının sonunda yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitap etti. İktidar değişiminin kaçınılmaz olduğunu savunan CHP lideri, halkın değişim talebinin önünde hiçbir gücün duramayacağını ifade etti. “Millet sizi gönderiyor” diyen Özel, bu sürecin hızlanarak devam edeceğini söyledi.

Konuşmanın tamamını buradan okuyabilirsiniz.

