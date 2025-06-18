Özel’den Akın Gürlek yanıtı: Yalanlamaya çalışırken her şeyi doğruladılar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle birlikte Ankara’da Memleket Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

“Baba ocağına davet ediyoruz”

Görüşme sonrasında Muharrem İnce ile birlikte kameraların karşısına geçen Özel, şöyle konuştu:

“Memleket Partisi’nin bir başka anlamı var bizim için. Biz ‘Türkiye İttifakı’ diyoruz ve ‘baba ocağı’ diyoruz, ‘baba ocağının tapusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e aittir’ diyoruz. Herkesi baba ocağına davet ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tapusuna sahip bir Cumhuriyet Halk Partisi ve bir baba ocağı varsa, o baba ocağına en yakın parti bizim kadar yakın olan parti Memleket Partisi’dir, Memleket Partililerdir ve Sayın Muharrem İnce’dir.”

"Bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak"

“Benim milletvekili olarak ilk geldiğim günden itibaren Sayın Muharrem İnce ile çok özel bir ilişkim var. Her zaman birbirini kollayan, saygılı, krizli günlerde bile birbirine kötü söz söylememiş bir ilişkimiz oldu. Bir siyasi partiye yapılacak davetin o partinin kurumsal kimliğini incitmeyecek hassasiyette olması lazım. Sayın Muharrem İnce’yi baba evine davet ederken, onun partimiz için zor günlerde üstlendiği görevleri ve baraj altı kalındığında gösterdiği özveriyi unutmadığımızı da ifade ettim. Bundan sonrası onların takdiridir. Bugünkü nazik kabulleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Memleket Partisi’nin tüm üyelerini ve gönül verenlerini saygıyla selamlıyorum.”

"Bazen doğruya ‘yalan’ diyorlar, bu kez hakikaten doğrulamışlar"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin Özel’in Akın Gürlek’le ilgili iddialarını yalanladığı yönündeki soruya Özel şöyle yanıt verdi: Açıklamasında ilk kez yalanlama yapacağız derken üç iddiayı birden doğruladıklarını gördük. 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni aldığımızda 872 araç kayıptı. Bunların arasında 57 araç AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın ve ilçe başkanlıklarının emrindeydi. Bunlardan biri de Akın Gürlek’in emrinde çıkıyor. Opel Insignia marka, Opel’in en pahalı arabası. Şimdi diyor ki ‘terörle mücadele ediyordum o zaman.’ Peki aynı dönem diğer mahkeme başkanlarına da mı verilmiş bu araç? Hayır. Bir tek ona. Bugün hâlâ Adalet Bakanlığı servis araçlarını İBB veriyor. Bu da gösteriyor ki Ekrem Başkan, kendisine bu kadar düşmanlık yapılmasına rağmen kuruma katkı sağlamaya devam ediyor.”

"Kendisini aklamaya çalışırken itiraf etmiş"

“2019’da araç listesinde Akın Gürlek de var. Aynı listede yer alan 57 aracı görüp işlem yapacak mı? Gözaltı mı yapacak? Tutuklama mı olacak? Kendisi aklanmak isterken itiraf etti. Aynı araç Numan Kurtulmuş’a da verilmiş. Yani Akın Gürlek’i AK Parti Genel Başkanvekili ile eş tutmuşlar. Bu iki isme de Opel Insignia tahsis edilmiş. Ne partiye verilir böyle bir araç, ne de hukuk dışı kararlar veren birine.”

"Devletin ödediğinin 30 katı tadilat bütçesi nereden fonlanıyor?"

“Boğaz manzaralı lojmanda, koruma alanında tadilat yapıyor. Havuz yaptırıyor, bina ilave ediyor. ‘Lojman tahsisidir’ diyor. Peki soruyorum: Oraya ne kadar para harcandı? Devlet ne kadarını karşıladı, geri kalan fark nereden geldi? Kurşun geçirmez camlar, işçilere yapılan muamele, her şey elimizde. Hodri meydan. Böyle bir dosyayı başka bir başsavcı incelesin, bakalım neler çıkacak? Ne dediysek doğruydu, itiraf ettiler zaten. ‘Sert kayaya çarptın’ demiştim, o kayanın ne kadar sert olduğunu göreceksin.”

"85 yıl maaş alsa binemeyeceği yatı geziyor"

“Bugünkü maaşıyla 85 yıl çalışsa alamayacağı yatı geziyor. Sonra da yerli, milli diyerek yatı savunuyor. Bu milletin ıstırabına çare olmayanlar, lüks peşinde koşanlar bize hesap veremez. Bu ülkede gençlerin umudunu bitirdiniz, adaleti yok ettiniz. Ama benden yana da artık huzur yok, bunu bilin.”

"Kullandığı ifadeler büyük hadsizlik"

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili soruyu da şöyle yanıtladı:

"Kemal Bey ile Ekrem Başkan’ın görüşmesine dair bir yalanlama olmuştu. Ama Ekrem Başkan, ‘Bizzat Kemal Bey bana bu ifadeleri söyledi’ diyor. Kemal Bey’e not da iletmiş. Avukat arkadaşın benimle ilgili kullandığı sözler büyük bir hadsizliktir. Neyse ki Ekrem Başkan iki avukatına bu konuşmayı doğrulayan notu göndermiş ve onlar da kamuoyuna açıkladı. O avukatın hâlâ partili olup olmadığına da ayrıca bakacağız."

Özel'den 'Akın Gürlek' iddiası: İspatı elimde, inkar etmesini bekliyorum

(EMK)