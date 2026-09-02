Özel: “Yıkacağımız tek şey AKP’nin kara düzenidir”

*Partinin rakibinin farklı düşünen vatandaşlar değil, yoksulluk, işsizlik ve adaletsizlik olduğunu vurgulayan Özel, il örgütlerini sorunlara çözüm üretmeye ve parti içi demokrasiyi güçlendirmeye çağırdı.

*Özel, YENİ Parti'yi muhalefet değil iktidar partisi olarak kurduklarını belirterek, 18 günde 600 bin üyeye ulaştıklarını söyledi.

*YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk İl Başkanları Toplantısı'nda "millete yedi söz, örgüte yedi görev" açıkladı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin ilk İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada “millete yedi söz, örgüte yedi görev” açıkladı. Özel, “Biz bir muhalefet partisi kurmadık, YENİ Parti’yi iktidar partisi olarak kurduk” dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yeni genel merkezinde düzenlenen ilk İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Özel, konuşmasında partisinin kuruluş sürecini, siyasi hedeflerini ve il örgütlerinden beklentilerini anlattı. YENİ Parti’nin hedefinin iktidara yürümek olduğunu belirten Özel, “Adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği YENİ Parti’nin iktidara yürümek ve milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur” dedi.

Özel, iktidara gelmeleri halinde “kimsenin evini yıkmaya” değil, “Türkiye’nin bozulan düzenini onarmaya” geleceklerini söyledi.

“İktidar namzeti olunca saldırılar başladı”

Partisinin kuruluş sürecinde kaybetme ve muhalefette kalma anlayışını geride bıraktıklarını savunan Özel, CHP’de yaşanan ayrışmaların ardından farklı kesimlerin yeniden bir araya geldiğini söyledi.

Özel, 31 Mart seçimlerinin ardından iktidar alternatifi olarak görülmeye başladıklarını belirterek, “Biz artık iktidar için bir tehdit olduğumuz, yönetimi değiştirmeye niyetli olduğumuz, geleceğin iktidar partisi namzeti olduğumuz algısı yerleşti. Buna karşı birileri ellerinde bulundurdukları kamu gücünü kullanarak, maalesef yargıyı kullanarak, savcıları kullanarak, hakimleri kullanarak olmayacak işler içerisine giriştiler” ifadelerini kullandı.

Esenyurt’a kayyum atanması ve 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmayı da bu süreç kapsamında değerlendiren Özel, partililerin bu süreçte mücadele ettiğini söyledi.

“YENİ Parti’yi iktidar partisi olarak kurduk”

Özel, partisinin kısa sürede üye sayısını artırdığını belirterek, 18 günde 600 bin üyeye ulaştıklarını ve bağış kampanyası yürüttüklerini söyledi.

Partinin adının ve bütçesinin millet tarafından belirlendiğini ifade eden Özel, “İktidara doğru yürümek ve omzumdaki yükün farkında olarak taşımak, arkasında duran milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur” dedi.

“Millete yedi söz”

Özel, YENİ Parti’nin iktidara geldiğinde uygulayacağını söylediği yedi temel başlığı şöyle sıraladı:

1. Demokratik Türkiye:

Siyasetin işleyişini değiştireceklerini söyleyen Özel, üyelerin karar alma süreçlerinde daha etkin olacağını belirtti. Gençlerin ve kadınların siyasetin “kapısında ya da vitrininde” beklemeyeceğini, karar mekanizmalarında yer alacağını söyledi.

2. Adil ve özgür Türkiye:

“Mahkemede adalet, gelirde adalet, vergide adalet, sosyal hayatta adalet” anlayışını savunan Özel, basının özgür olacağını ve düşüncesini açıklayan insanların korkmayacağı bir düzen kuracaklarını ifade etti.

3. Üreten ve zenginleşen Türkiye:

Sanayi, tarım ve teknoloji alanlarında üretimi artıracaklarını belirten Özel, yoksulluğu yönetmek yerine ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyledi. Yatırım, girişimcilik ve ihracatın destekleneceğini kaydetti.

4. Güçlü ve güvenli Türkiye:

Savunma sanayisinin güçlendirileceğini, dış politikanın günlük siyasi hesaplardan çıkarılarak uzun vadeli devlet politikası haline getirileceğini söyleyen Özel, Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin “vazgeçilmez, terkedilmez ve ertelenemez” bir hedef olduğunu belirtti.

5. Kimseyi geride bırakmayan Türkiye:

Özel, sosyal devlet anlayışının güçlendirileceğini belirterek temel vatandaşlık geliri ve her haneye asgari gelir güvencesi sözü verdi. Ev kadınlarına sigorta ve emeklilik hakkı tanınacağını söyledi.

6. Evlatlarına gelecek sunan Türkiye:

Nitelikli eğitimin sınıfsal ayrıcalık olmaktan çıkarılacağını belirten Özel, üniversitelerin özgürleştirileceğini, eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirileceğini ve kamuda torpil ile kayırmacılığın ortadan kaldırılacağını söyledi.

7. Makamların emanet sayıldığı Türkiye:

Siyasi makamlarda dönem sınırı uygulanacağını belirten Özel, “Makamlar tapulu mal olmayacak. Görev ve nöbet olacak” dedi. Parti bütçesinin ve harcamaların düzenli biçimde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade eden Özel, “Bize güvenin demekle yetinmeyeceğiz. Bizi denetleyin diyeceğiz” dedi.

Örgüte de yedi görev

Özel, bu yedi sözün YENİ Parti örgütü açısından yedi göreve karşılık geldiğini söyledi.

Örgütün ilk görevinin iktidar kapasitesini göstermek olduğunu belirten Özel, YENİ Parti’nin yalnızca itiraz eden bir parti değil, “devleti yönetmeye hazır bir parti” olarak kendisini göstermesi gerektiğini söyledi.

İkinci görevi “parti kapılarını millete açmak” olarak tanımlayan Özel, parti binalarının yalnızca örgüt faaliyetlerinin yürütüldüğü yerler olmayacağını, halkın sözünü söylediği alanlara dönüşeceğini belirtti.

Üçüncü görevlerinin her ilde sorunlara çözüm üretmek olduğunu söyleyen Özel, il örgütlerinden işçiler, işverenler, esnaf, çiftçiler, memurlar, emekliler, meslek örgütleri, sendikalar, akademisyenler ve sivil toplumla temas kurmalarını istedi.

“Sorunu en iyi anlatan, en iyi muhalefet olur. Ama çözümü hazırlayan iktidar olur” diyen Özel, YENİ Parti’yi “yapılacak ilk seçimlerden sonra Türkiye’nin iktidar partisi” olarak kurduklarını söyledi.

Dördüncü görevlerinin demokrasiyi parti içinde kurmak olduğunu belirten Özel, ilçe ve il başkanlarının üyelerin doğrudan katılımıyla seçileceğini açıkladı.

Beşinci görevi “kibri siyasetten silmek” olarak tanımlayan Özel, altıncı görevin ise “yoldaşlık hukukuna sahip çıkmak” olduğunu söyledi.

Yedinci ve en önemli görevin “kazanmak” olduğunu belirten Özel, “Biz bu partiyi bir partimiz olsun diye kurmadık. Biz bu partiyi iktidar olsun diye kurduk. Biz bir muhalefet partisi kurmadık, biz YENİ Parti’yi iktidar partisi olarak kurduk” dedi.

“Rakibimiz yoksulluk, işsizlik ve adaletsizlik”

Özel, YENİ Parti’nin siyaset anlayışının belirli kişi veya grupları düşmanlaştırmak üzerine kurulmayacağını savundu.

“Bizim rakibimiz farklı düşünen komşumuz değildir” diyen Özel, şöyle devam etti:

“Bizim rakibimiz yoksulluktur, işsizliktir, adaletsizliktir. Bizim rakibimiz liyakatsizliktir, cehalettir, israftır.”

İktidara geldiklerinde bir kesimi diğerine karşı galip getirmeyeceklerini belirten Özel, “86 milyonun ortak geleceğini kuracağız” dedi.

“Kavganın değil, milletin tarafı olmaya geliyor”

İl başkanlarına kentlerine döndüklerinde YENİ Parti’nin mesajını halka anlatmaları çağrısında bulunan Özel, partisinin “kavganın tarafı olmaya değil, milletin tarafı olmaya” geldiğini söyledi.

Özel, “Makam almaya değil, sorumluluk almaya geliyor. Devleti paylaşmaya değil, devleti millete geri vermeye geliyor” ifadelerini kullandı.

Seçimin sandıkta, iktidarın ise gönüllerde kazanılacağını söyleyen Özel, vatandaşlardan önce oy istemek yerine onların sorunlarının dinlenmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmasının sonunda YENİ Parti’ye henüz üye olmayanlara da çağrıda bulunan Özel, “Bu hikayeyi kimse dışarıdan seyretmesin. Türkiye’de yeni bir tarih yazılıyor. Biz bu yeni tarihi yazmaya tüm milletimizi davet ediyoruz” dedi.

Özel, konuşmasını “Bu yürüyüşümüzde bize katılın, bizimle birlikte olun. Gelin, kadroları seçin, tarihi yazın. Gelin, bizimle birlikte yürüyün, sizinle birlikte Türkiye yürüsün ve Türkiye’nin yüzü gülsün” sözleriyle tamamladı.

(EMK)