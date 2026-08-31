Özel: YENİ Parti 18 günde 600 bin üyeye ulaştı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenen ilk Parti Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, YENİ Parti'nin 18 günde 600 bini aşkın üyeye ulaştığını açıkladı. Özel, partinin kuruluşundan bu yana 539 milyon liralık bütçe oluşturulduğunu, 72 il ve 857 ilçede örgütlenmenin tamamlandığını söyledi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen ilk Parti Meclisi toplantısının açılışında konuştu.

Konuşmasına Girne'de meydana gelen yolcu gemisi kazasında yaşamını yitirenleri anarak başlayan Özel, olayın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi. Cenazeler kaldırılmadan kazaya ilişkin siyasi bir değerlendirme yapmayacaklarını belirten Özel, sorumluların ortaya çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Partinin kuruluş sürecini anlatan Özel, YENİ Parti'nin bir siyasi mühendislik çalışmasının sonucu olmadığını savunarak, "Bizi buraya millet getirdi" dedi.

Özel, yaşanan siyasi ve hukuki süreçlerin ardından vatandaşların kendilerine yeni bir siyasi yol açmaları çağrısında bulunduğunu belirterek, partinin adının dahi yurttaşların talepleri doğrultusunda ortaya çıktığını söyledi.

"539 milyon liralık bütçe oluştu"

YENİ Parti'nin finansmanına ilişkin de bilgi veren Özel, şu ana kadar 152 bin bağışçının desteği ve üyelik aidatlarıyla 539 milyon liralık bütçe oluşturulduğunu açıkladı.

Özel, partinin tüm harcamalarının kuruluş kurultayında ayrıntılı biçimde açıklanacağını belirterek, siyasetin finansmanında şeffaflık vurgusu yaptı.

"Bizim kasamızdaki servet para değil, milletin bizlere olan güvenidir" diyen Özel, parti bütçesinin yurttaşların bağışları ve üyelerin aidatlarıyla oluşturulduğunu ifade etti.

"18 günde 600 bin üyeye ulaştık"

Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklardan biri de partinin üye sayısı oldu.

Online üyelik kampanyasının 13 Ağustos'ta başladığını belirten Özel, 18 gün içerisinde 600 binden fazla kişinin YENİ Parti'ye üye olduğunu söyledi.

Bu üyelerin 400 binden fazlasının online başvuru yoluyla partiye katıldığını belirten Özel, yaklaşık 200 bin kişinin ise farklı üyelik yöntemleriyle kayıt yaptırdığını aktardı.

Özel, AKP'nin kuruluşundan bir yıl sonra 400 bin üyeye ulaştığını belirterek, YENİ Parti'nin 18 günde bu sayının 1,5 katına ulaştığını savundu.

72 ilde örgütlenme tamamlandı

Partinin örgütlenme çalışmalarına ilişkin bilgi veren Özel, YENİ Parti'nin kuruluşundan bu yana 72 il ve 857 ilçede örgütlendiğini söyledi.

Kalan dokuz ildeki örgütlenme çalışmalarının da bu hafta tamamlanacağını belirten Özel, mahalle meclisleri, ilçe meclisleri ve il meclisleri oluşturacaklarını açıkladı.

Parti içi seçim sistemine ilişkin de konuşan Özel, ilçe başkanlarının, il başkanlarının ve genel başkanın doğrudan üyelerin oylarıyla belirlenmesini planladıklarını söyledi.

YENİ Parti'de yöneticiler için en fazla üç dönem kuralı uygulanacağını belirten Özel, siyasetin bir meslek ve kariyer alanına dönüşmesine karşı olduklarını ifade etti.

Kongreden önce ön seçim

Özel, ilçe başkanlığı aday belirleme ön seçimlerinin 26 Eylül'de, il başkanlığı ön seçimlerinin ise 17-18 Ekim tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Partiye eylül ayı boyunca üye olacak yurttaşların il başkanlığı seçimlerinde, eylül ve ekim aylarında üye olanların ise genel başkanlık seçiminde oy kullanabilmesi için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Özel, örgütlenmesini ve ilk kurultayını tamamlamasının ardından YENİ Parti'nin mevcut mevzuata göre Mayıs 2027 itibarıyla seçime girme yeterliliği kazanacağını söyledi.

"Gelecek seçimin iktidar partisini kurduk"

YENİ Parti'yi bir muhalefet partisi olarak değil, iktidar hedefiyle kurduklarını söyleyen Özel, milletvekillerinin eylül ayında 81 ilde çalışma yürüteceğini açıkladı.

Ekonomik krize de değinen Özel, yurttaşların geçim sıkıntısı, borç ve yüksek faizlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Özel, siyasette kutuplaşma ve kimlik tartışmaları yerine yurttaşların ortak sorunlarına odaklanacaklarını belirterek, "İşsizliğin kimliği, adaletsizliğin mezhebi yok. Milletin derdi ortak" dedi.

Konuşmasının sonunda yeni genel merkez binasını "yeni siyasetin sembolü" olarak tanımlayan Özel, YENİ Parti'nin sahada büyüyeceğini söyledi.

"Millet bizi çağırdı, bu partiyi kurdu. Şimdi sıra milletin iktidarını kurmakta" diyen Özel, konuşmasını "Yeni gemimizle birlikte açılıyoruz, iktidara doğru gidiyoruz. Cesaretle ilerliyoruz. Vira bismillah" sözleriyle tamamladı.

(EMK)