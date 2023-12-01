Özel ve Bakırhan TTB kararını "kayyım"a yönelik bir adım olarak değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve merkez konseyi üyelerinin görevden alınması kararının hukuksuz olduğunu belirtti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararı "kayyım" uygulamasıyla özdeşleştirdi.

TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması kararı, hukuka aykırıdır.



Belediyelerde de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde de kayyımlara karşıyız.



Hukuku savunmaya ve TTB'nin seçilmiş organlarının yanında olmaya devam edeceğiz. — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 30, 2023

Perşembe günü (dün) Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması istemiyle açılan davanın 7'nci duruşmasında TTB Merkez Konseyi Başkanı Fincancı ve konseyi üyelerinin görevden alınmasına karar vermişti.

TTB davasında karar: Merkez Konsey üyeleri görevden alındı

Bakırhan: TTB'ye kayyım atanmasının zemini hazırlanıyor

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da sosyal medya hesabından "TTB'ye darbe" olarak nitelediği mahkeme kararına tepki gösterdi.

TTB Merkez Konsey Üyelerinin görevden alınmasını asla kabul etmiyoruz!



Darbe silsilesi devam ediyor. Şimdi de toplumun sağlık hakkını savunan ve bu konuda büyük bedeller ödeyen TTB'ye darbe yapılıyor. Bu karar ile TTB'ye kayyum atanmasının zemini hazırlanıyor.



İktidarın… pic.twitter.com/rYGqFBSY15 — Tuncer BAKIRHAN (@tuncerbakirhan) November 30, 2023

Bakırhan karar için "İktidarın yaşadığı güç zehirlenmesinin ve kayyım rejiminin ülkedeki her mücadele alanına kumpaslarla, hukuk dışı zorbalıklarla sirayet etmesinin son örneğidir" dedi ve "Yaşanan hukuksuzluğun karşısında olaca[klarını], TTB'nin onurlu mücadelesinin yanında olmaya devam edece[klerini]" dile getirdi.

(AEK)