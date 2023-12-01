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Yayın Tarihi: 1 Aralık 2023 01:17
 ~ Son Güncelleme: 1 Aralık 2023 02:04
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CHP VE HEDEP'TEN TTB KARARINA TEPKİ

Özel ve Bakırhan TTB kararını "kayyım"a yönelik bir adım olarak değerlendirdi

TTB Merkez konseyi Başkan ve üyelerinin görevden alınması kararına CHP ve HEDEP başkanlarından sert tepki geldi. CHP'den Özel "meslek örgütlerinde de kayyıma karşıyız" dedi. HEDEP'ten Bakırhan "TTB'ye kayyım atanmasının zemininin hazırlandığını" söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/01/ozel-ve-bakirhan-ttb-karari-kayyima-kapi-aciyor.jpg
bianet.org

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve merkez konseyi üyelerinin görevden alınması kararının hukuksuz olduğunu belirtti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararı "kayyım" uygulamasıyla özdeşleştirdi. 

Perşembe günü (dün) Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması istemiyle açılan davanın 7'nci duruşmasında  TTB Merkez Konseyi Başkanı Fincancı ve konseyi üyelerinin görevden alınmasına karar vermişti. 

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Bakırhan: TTB'ye kayyım atanmasının zemini hazırlanıyor

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da sosyal medya hesabından "TTB'ye darbe" olarak nitelediği mahkeme kararına tepki gösterdi. 

Bakırhan karar için "İktidarın yaşadığı güç zehirlenmesinin ve kayyım rejiminin ülkedeki her mücadele alanına kumpaslarla, hukuk dışı zorbalıklarla sirayet etmesinin son örneğidir" dedi ve "Yaşanan hukuksuzluğun karşısında olaca[klarını], TTB'nin onurlu mücadelesinin yanında olmaya devam edece[klerini]" dile getirdi.
(AEK)

özgür özel Tuncer Bakırhan CHP HEDEP TTB TTB davası kayyımlar
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