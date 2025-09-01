ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 1 Eylül 2025 17:53
 ~ Son Güncelleme: 1 Eylül 2025 19:28
1 dk Okuma

Özel ve Bakırhan'ın da aralarında bulunduğu 4 milletvekili hakkında fezleke

Sunulan toplam 11 fezlekeden 4’ü Özgür Özel, 2’si Cemal Enginyurt, 2’si Ahmet Şık hakkında hazırlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Özel ve Bakırhan'ın da aralarında bulunduğu 4 milletvekili hakkında fezleke

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın da olduğu 6 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan toplam 11 fezleke TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Sunulan toplam 11 fezlekeden 4’ü Özgür Özel, 2’si Cemal Enginyurt, 2’si Ahmet Şık hakkında hazırlandı.

Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri hazırlanan isimler şöyle: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Günban.

TBMM Başkanlığı dosyaları, Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden oluşan Karma Komisyona havale etti.

CHP Grubu Karma Komisyon’a başvurarak Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekeleri talep etti.

(AB)

