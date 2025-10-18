Özel ve Bakırhan, Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi’ne katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Kongresi’ne katıldı.

Liderler dün (17 Ekim) akşam yemeğinde bir araya gelerek geleneksel “PES aile fotoğrafı” çektirdi.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Avrupa Sosyalist Partisi PES Kongresi’nde konuşuyorum. https://t.co/fKlYd8wGXl — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 18, 2025

CHP’den yapılan açıklamaya göre, Özel, kongrede, Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi Lideri Antti Lindtman, İtalya Demokrat Partisi’nden Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ve Belçika Flaman Vooruit Partisi Genel Başkanı Conner Rousseau ile görüştü.

Kongrede, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Dilek İmamoğlu aracılığı ile gönderdiği video mesaj da yayınlandı.

“Erdoğan haysiyetimize, onurumuza, her şeyimize saldırıyor”

Özel, video mesajın ardından özetle şöyle konuştu:

“Türkiye’de büyük bir mücadele vermek durumundayız. Çünkü Türkiye’de demokrasi, insan hakları, seçme ve seçilme hakkı saldırı altında. Böyle bir günde Türkiye ile dayanışma göstermek üzere bu söz

hakkını bize verdiğiniz, bizi dinlediğiniz, dün Ekrem Başkan’ın mesajını dinlerken ayakta dakikalarca alkışlayarak gösterdiğiniz dayanışma için ve sıcak karşılamanız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye’de demokrasi saldırı altında ve yalnızca partimize yönelik saldırılar ile Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması değil mesele. Türkiye’de iktidarı rahatsız eden gazeteciler, aydınlar,

sendikacılar, iş insanları; iktidarı eleştiren kim varsa gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ve iddianamesi çıkana kadar, normalde o suçtan ceza alsa bile bir gün bile hapis yatmayacakken aylarca içeride tutuluyor. Adeta bir ön infaza muhatap oluyor.”

“Avrupa’nın genelinin, dünyanın genelinin aksine yaşanan bütün bu kaotik ortamda Türkiye’de aşırı sağ değil, sosyal demokrasi, sol yükseliyor. 48 yıl sonra, partimiz ilk kez 1,5 yıl önce birinci parti oldu. Erdoğan partisini kurduğu günden beri ilk kez ikinci parti oldu. Yerel seçimlerde belediyelerin yüzde 65’ini kazandık. 1,5 yıldır bütün anketlerde oyumuz yüzde 38’di yerel seçimlerde, Erdoğan’ın üç puan önündeydik. Şu anda yüzde 41’le yedi puan önündeyiz. Erdoğan buna karşı devletin tüm kurumlarını ve maalesef yargıyı ele geçirdi ve büyük haksızlıklarla onu bir siyasi araç olarak kullanıyor. Türkiye’de partilerin ana kademesi var, kadın kolları var, gençlik kolları var. Erdoğan’ın partisinin bir de yargı kolları var. Eskiden partisinde siyaset yapanları hakim yaptı, eskiden partisinde bakan yardımcısı olan birini İstanbul’a başsavcı yaptı. Haysiyetimize, onurumuza, her şeyimize saldırıyor. Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıllık diplomasını iptal etti, sadece Cumhurbaşkanı adayı olmasın diye.”

DEM Parti Heyeti ve Sosyalist ve Demokratlar (S&D) Grup Başkanı Iratxe García Pérez, (Fotoğraf: DEM Parti)

“Kürtler Ortadoğu’nun en seküler halkıdır”

DEM Parti’den yapılan açıklamaya göre ise aralarında Bakırhan’ın da yer aldığı heyet, Sosyalist ve Demokratlar (S&D) Grup Başkanı Iratxe García Pérez ile görüştü.

Bakırhan da Liderler Zirvesi’nde bir konuşma yaptı:

“Burada olmaktan çok memnunum. İki gündür çok önemli tartışmalar yaptık. 50 milyon Kürt, demokrasi, adalet ve eşitlik mücadelesi veriyor. IŞİD’i yenen Rojava’daki Kürtler eşit haklara sahip olmak istiyor. Biraz önce konuşan tüm konuşmacılar adaletten, ortak bir yapıdan bahsetti. Ancak Kürtlerin demokrasi ve özgürlük meselesindeki arayışlarının da bu mecralarda ve platformlarda konuşulması gerekiyor.



Kürtler Ortadoğu’nun en seküler halkıdır. Kürtlerin özgürlük mücadelesine öncülük yapanlar kadınlardır, gençlerdir. Dolayısıyla başta PES olmak üzere Avrupa’daki dostlarımızın, yoldaşların, bu ilkelere kıymet biçen siyasi partilerin; Ukrayna ve Filistin’de olduğu gibi, Suriye’de Kürtlerin demokrasi ve özgürlük arayışına da Türkiye’deki çözüm arayışlarına da katkı ve destek sunmalarını istiyoruz. Biz Türkiye’nin üçüncü büyük partisiyiz ve umudumuz büyük. Mücadele eden bir gelenekten geldiğimiz için bir gün mutlaka dayanışarak kapitalizm ve modernizm karşısında kadınların ve doğanın özgürleşeceğine inanıyoruz. Bu inançla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.” (TY)