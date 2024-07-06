Özel üniversitelerde akademisyen kıyımı: 100’den fazla çıkartma var

Eğitim-öğretim yılının bitmesiyle beraber özel üniversiteler, akademisyenleri işten çıkartmaya başladı.

Arel Üniversitesi 20, Beykent Üniversitesi 28, Kadir Has Üniversitesi 35, Fenerbahçe Üniversitesi ise 20’nin üzerinde akademisyeni işten çıkarttı. Bununla beraber Maltepe Üniversitesi’nden de işten çıkartmalar oldu.

Üniversitelerin kapanmasından bu yana işten çıkartılan akademisyen sayısı 100’den fazla.

Üniversitelerin bir akademisyen kıyımı yaptığını söyleyen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (Öğretmen Sendika) İstanbul İl Temsilcisi, Araştırma Görevlisi Tahsin Mert Saygın ve işten çıkartılan akademisyenler bianet’e konuştu.

"Takdir etmek yerine işten çıkarttılar"

Dört yıldır Fenerbahçe Üniversitesi’nde çalışan ve sabah aldığı telefonla işten çıkartılan ismini vermek istemeyen öğretim görevlisi süreci şu şekilde anlattı:

İşten çıkartılmamın sebebini sorduğum zaman bana haklı bir sebep olmadığını, her türlü bizim haklı olduğumuzu söylediler. Ancak “Orada bir kazan kaynadı o kazanın içinde sizde kaynadınız” gibi cümleler de kullandılar. Gerçek bir neden istediğimi söyleyince ise “Sen de sen haklısın, sana söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok” dediler”

Öğretim görevlisi, “Biz buraya çok fazla emek verdik. Onlar bunu takdir etmek şöyle dursun, bir de üstüne bizi herhangi bir gerçek bir sebep gösteremeden işten çıkarttılar. Açıkçası da bu çok ciddi bir haksızlık” diye konuştu.

“Adeta bir kıyım gerçekleştiriyor”

Öğretmen Sendikası Tahsin Mert Saygın ise, eğitimin ulusal ölçekte planlamalar ve kamusal olarak yürütülmesini belirterek, “En iyi ihtimalle birkaç yıllık mali planlarla, piyasa koşulları o gün neyi dayatıyorsa öyle davranan vakıf üniversitesi yönetimleri, hukuken bir geçerliliği olmayan “belirli süreli sözleşmeye” dayanarak adeta bir kıyım gerçekleştiriyor” dedi.

“Akademisyenler onur kırıcı bir biçimde sebepsiz, önceden bilgi verilmeden bir gün içinde işsiz kalıyorlar” diyen Saygın, önümüzdeki dönemde yapacakları eylemleri şu şekilde anlattı:

“Önümüzdeki üniversite tercih döneminde yapacağımız eylemlerle yaşananları teşhir edip, öğrencileri ve aileleri tercih edecekleri üniversite hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.”

Saygın, tüm vakıf üniversitesinde çalışan akademisyenleri Öğretmen Sendikası Vakıf Üniversiteleri birimine davet ederek sözlerini sonlandırdı.

(AD)