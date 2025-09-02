TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 2 Îlon 2025 09:23
 ~ Nûkirina Dawî: 2 Îlon 2025 09:26
1 xulek Xwendin

Ozel û Bakirhan jî di nav de derbarê 4 parlamenteran de fezleke hat amadekirin

11 fezleke hatine pêşkeşkirin. 4 ji bo Ozgur Ozel, 2 Cemal Engînyurt û 2 jî ji bo Ahmet Şik hatine amadekirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Hevserokê Giştî yê Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Tuncer Bakirhan û Serokê Giştî yê Partiya Gel a Komarî(CHP) Ozgur Ozel jî di nav de derbarê 6 parlamenteran de ji bo  parêzbendiya wan were rakirin 11 fezleke pêşkeşî Meclîsê kirin.

Ji 11 fezlekeyan 4 ji bo Ozgur Ozel, 2 Cemal Engînyurt û 2 jî ji bo Ahmet Şik hatine amadekirin.

Parlamenterên fezeleke ji bo wan hatine şandin ev in:

Hevserokê Giştî yê Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Tuncer Bakirhan, Serokê Giştî yê CHP'ê Ozgur Ozel, Parlamanterê CHP'ê yê Stenbolê Cemal Enginyurt, Parlamanaterê CHP'ê yê Îzmîrê Ahmet Tûncay Ozkan, Parlamenterê TÎP'ê yê Stenbolê Ahmet Şik û Parlamaneterê Partiya ÎYÎ yê Dîlokê Mehmet Mustafa Gunban.

Serokatiya Meclisê jî dosye ji Komisyona Têkel re şand.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
fezleke parêzbendiya parlamenteran CHP Dem Partî
