Özel: Tüm demokratlar sandığa sahip çıkarak safları sıkılaştırmalı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 22’nci Olağanüstü ‘Darbeye ve Kayyıma Hayır’ Kurultayı’na katıldı.

Kurultayın açılışında konuşmasını yapan CHP lideri Özel, “Bugün zaman ayarlı davalarla, iktidar yürüyüşümüze set çekmek isteyen darbecilere karşı Cumhuriyet Halk Partisi’nin ne demek olduğunu bir kez daha dosta ve olmayana göstermek için buradayız” dedi.

CHP, 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptali için açılan davalar ve ‘mutlak butlan’ ile kayyım atanma ihtimali karşısında delegelerin desteğini göstermek amacıyla bugün 22. Olağanüstü Kurultay’ı düzenliyor.

“Demokrasi yolunda çok bedeller ödedik”

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanlarını tek tek selamlayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Partimiz bugüne kadar demokrasi yolunda çok bedeller ödedi. Kapatıldı, mallarına el kondu. Genel Başkanlarımız tutuklandı, hapse atıldı. Ancak ne olursa olsun hiçbir zaman demokrasiden sapmadı. Milletin iradesi üzerinde bir iradeyi kabul etmedi, böyle bir güce inanmadı, sığınmadı. Darbelerin hedefi oldu ama hiçbir zaman yanında durmadı. Yıllarca ağır saldırılara uğramış bir parti olarak demokrasiden başka bir yola inanmadık, bundan sonra da böyle bir yola tenezzül etmeyiz.”

“Türkiye yeni bir yol ayrımında”

CHP lideri Özgür Özel, Türkiye’nin bugün yeni bir yol ayrımında olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Bugün CHP’nin hedefte olmasının sebebi iktidarın değişme ihtimalidir. Bugünkü iktidar, seçim yoluyla kendisini değiştirebilecek yapının CHP olduğunu gördüğü için CHP’ye saldırmakta; onu paralize etmeye, felç etmeye çalışmakta; CHP’yi içeride kavgalar yapan bir yapıya dönüştürmeye; mümkünse CHP’yi bölmeye, ondan kurtulmaya çalışmaktadır. Onların husumeti esasında CHP’ye değil, iktidardan gitme ihtimalinedir.

“İşte artık Türkiye’de tehdit altında olan eşit yurttaşlıktır. Eşit yurttaşlığın tehdit altında olması artık bir siyasete, bir bölgeye, bir etnisiteye, bir mezhebe ilişkin tespitleri, yakınmaları geçmiş; her bir vatandaş için, bu kara düzenin içinde payı olmayan, yeri olmayan her bir vatandaş için tehdittir.”

“Safları daha da sıklaştırmalı”

İktidarın, seçimsiz ve tek partili bir Türkiye istediğini savunan CHP lideri Özel, “hangi görüşte olursa olsun tüm demokratlara” çok partili hayata sahip çıkma çağrısı yaptı.

Özel, “Safları daha da sıklaştırmalı, mücadeleyi hep beraber yükseltmeliyiz. Bu kötülük karşısında yapmamız gereken nettir. İyi olmak yeterli değildir. Cesur olmak gerekmektedir. Artık büyük bir cesaret ve kahramanlık hikayesiyle bir kez daha bu memleketin önünü açma zamanıdır” diye konuştu.

Özel’den ‘güvensizlik oyu’ talebi

22. Olağanüstü Kurultay’da blok liste çıkarmalarına da değinen Özel, “Normal seyrindeki kurultayda anahtar listeden parti içi demokrasiden asla taviz yok. Bu herhangi bir kurultay olsa, birisi blok liste dese, kürsüye çıkıp göğsünü bu işe siper edecek olan benim” dedi.

Özel, yeni kurultayın da iptali talebiyle yapılacak olası girişimleri ‘önlemek’ adına CHP delegelerinden ‘güvensizlik oyu’ talep etti:

“Normalde sizler alkışlarınızla takdirlerinizle oylarınızla hep arkamızda durdunuz. Sağ olun, durmaya da devam ediyorsunuz. Buradan güven oyu verdiğiniz takdirde seçim maddesine geçilmeden evlerimize gideceğiz. Bunun için ben dahil, bütün Parti Meclisi üyelerimiz dahil, bütün milletvekillerimiz dahil hepinizden güvensizlik yönünde oy kullanarak seçimin önünü açmanızı talep edeceğim. Vereceğiniz güvensizlik oyu, sarayın adalet üzerindeki yaptığı oyunlara verilen güvensizlik oyudur. Partiye kurulan kumpasa güvensizlik oyu vermenizi talep ediyorum. AK Parti’nin yargı kolları faaliyetlerine güvensizlik oyu verip ardından seçime geçmenizi istiyorum.”

Özel’in konuşmasının ardından yapılan oylamada, oy çokluğu ile 'güvensizlik oyu' verildi.

Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi Filistin eylemi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 25 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesi, Filistin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde olacaklarını açıkladı: "Trump'ın yanına gidilecekse, karşısına geçilecekse, karşısına dikilecek. Filistin meselesi konusunda ağız dolusu açık açık konuşulacak. Filistin'in bu ülkenin milli meselesi olduğu ve kırmızı çizgisi olduğu Trump'a haykırılacak. Bu gündemle perşembe günü Amerika'da yapılacak görüşmeden önce, çarşamba günü akşam yapacağımız 56'ncı mitingimizde parti bayrakları yerine hep taşındığımız Türk bayraklarının yanına Filistin bayraklarımızı alarak, tüm partimizi, tüm partilileri, Filistin'le dayanışan herkesi, tüm siyasi partileri Eyüpsultan'da Filistin Başkonsolosluğu önünde dayanışmaya davet ediyoruz. Erdoğan'ın bir Filistin hassasiyeti değil ve iktidarı sürdürmek için bir Trump'a mecburiyeti var. Bunun farkındayız."

