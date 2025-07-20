Özel Trabzon'dan seslendi: 38 gündür direniyoruz, sonuç alacağız

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon’da “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde konuştu. Yüz bini aşkın kişinin katıldığı mitingde Özel, hükümete, yargıya, ekonomik düzene ve dış politikaya yönelik sert eleştirilerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını “19 Mart darbesi” olarak nitelendiren Özel, mücadele vurgusu yaparak halkı direnmeye çağırdı.

“Darbeye yenilmedik”

Özel’in konuşmasından satır başları değil, doğrudan sözleri:

“Selam olsun Karadeniz’in hırçın dalgalarına, selam olsun serin yaylalarına, derin ormanlarına. Selam olsun dostunu, evladını yarı yolda bırakmayan Trabzon’un yiğit evlatlarına. Bugün buraya şehrin birkaç saattir konuştuğu, Trabzon tarihinin en kalabalık mitingini yapmaya gelmedik. Bugün buraya bir darbeye direnmeye, evladınıza karşı yapılan darbeye direnmeye geldik, eylem yapmaya geldik, sonuç almaya geldik.”

“Sözlerime başlarken, Saraçhane’de 23 Mart günü, 19 Mart darbesine direndiğimiz, dayanışma sandıklarında 15,5 milyon yürek olduğumuz o akşam, 1,2 milyon kişiyle birlikteydik. O gün, otobüsün üstünde olan, 92 yaşına rağmen 70 dakika dimdik ayakta duran Genel Başkanımız Altan Öymen’i kaybettik. İçimiz yanıyor. Altan Öymen’i rahmetle, minnetle anıyoruz. Altan Öymen, 1950 yılında CHP iktidarı kaybedince, ertesi gün partiye katılan, o günden bugüne partisine sahip çıkan bir demokrasi neferidir. Bugün onu kaybettik. Ama biliyoruz ki gözü burada, kulağı burada olacaktı. Çünkü Trabzonluydu. Trabzon’un başı sağ olsun.”

“Oturduğun koltuğun son sahibisin Erdoğan”

“Trabzon bugün hem üzgün hem kızgın. Çünkü evlatlarını kaybetti ama evlatları bugün burada, Silivri Cezaevi’nden mitingi izliyorlar. Ekrem İmamoğlu orada. Mehmet Murat Çalık orada. Hasan Akgün orada. Ekrem Başkan, Akçaabat’ın evladı. Mehmet Murat Çalık, Maçka’nın evladı. Hasan Akgün, Araklı’nın gururu. Ve şimdi onların eşleri, çocukları hastane bahçelerinde beklerken, adli tıp koridorlarında gezdirilirken, iktidar onları zulümle sindirmeye çalışıyor. Oturduğun koltuğun son sahibisin Erdoğan! İlk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’tü. Trikopis’in çadırına girip, düşmanına bile saygı gösteren bir liderdi. Bugün senin zulmünle çocuklara, eşlere, annelere kıyılıyor. Yazıklar olsun!”

“Bu mesele siyaset meselesi değil. Bu mesele birilerinin sandığa inanmaması, millet oyu kendine verince 'milli irade' diyip, başkasına verince hazımsızlık göstermesi meselesidir. Bu mesele, Atatürk’ün emanet ettiği demokrasiye sahip çıkma meselesidir. Gün, demokrasiyi, sandığı ve bir sonraki Cumhurbaşkanını koruma günüdür. Gün, ona sahip çıkma günüdür. Biz bu mücadeleyi vereceğiz.”

“Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bu meydana geldi. '68 bin kişiyiz' dedi. Bugün burada 120 bin kişi var. Ve Trabzon sana sesleniyor Erdoğan: Diplomanı sorguluyoruz! Helalinden alınan diplomaya el uzatan ellerden hesap soracağız. 'Diplomasız Erdoğan' diyen Trabzon’un sesini duy!”

“Trabzon yüksek mevkilerde olan ama Trabzon’a hayrı olmayan Trabzonlularla dolu. AK Parti’nin dört milletvekili, dört bakanı, büyükşehir belediye başkanı, Ortahisar belediye başkanı, on kişi bu şehre bir hafif raylı sistem yapamadı. Ama bir CHP’li Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da on metro yaptı. Demek ki mesele Trabzonlu olmak değil, AK Partili Trabzonlu olmaktır. Şimdi onların yapamadığını yapan Ekrem Başkan içeride, ama Trabzon ona sahip çıkıyor. Ortahisar'ı aldınız, bu uşağa verdiniz.”

“Bu ülke yoksulluğu, enflasyonu, işsizliği bu kadar derinden hissetmemişti. En düşük emekli maaşı 2002’de 8 çeyrek altın alırken, şimdi 2,5 çeyrek alıyor. Kira 160 kat arttı, kıyma 200 kat. Evde otursa aç kalacak, dışarda kalsa sokakta. Bu mu adalet? Bu mu kalkınma? Emekliye 16 bin lira reva görülüyor. Asgari ücrete zam yapılmıyor. Önerilerimiz Meclis'te bekliyor. Grev kararı alan sendikaların, mücadele eden işçilerin, memurların arkasındayız. Sonuna kadar direneceğiz, zamları söke söke alacağız!”

“Bugün polisler burada görev yapıyor. Gümüşhane’den, Artvin’den, Rize’den geldiler. Fazla mesai yok, izin yok, saygı yok. Polis dediğin atanamamış öğretmen. Polis bizim evladımız. Ama en kötü muamele devletten. Emekli olmayı bile düşünen Mehmet Şimşek’e sesleniyorum: Darbecilikten emekli olunmaz! Hesap soracağız.”

“Biz bütün evlatlarımızı seviyoruz”

“LGS skandalı ortada. Sorular sınav bitmeden WhatsApp gruplarında dolaşıyor. 719 birinci çıkıyor. Herkes zan altında. Milli Eğitim Bakanı skandalı koklayarak anlamış! Kokular bakanlıktan değil, belediyelerden geliyormuş! Yalan. 29 kişi soruşturmada. Gençlerin hakkı yeniyor. Ama biz bu ülkenin her evladının yanındayız. İmam hatipli de bizim evladımız, meslek lisesindeki de. Kimse kimseyi ötekileştirmesin. Biz bütün evlatlarımızı seviyoruz.”

“Artık AK Parti sokakta yok. Gazze için nutuk atıyorlar, ama İsrail’le ticaret devam ediyor. Gazze’ye yardım götüren gemilere müdahale ediyorlar. Trump, 'Gazze’yi boşaltıp kumarhane yapacağım' diyor, bizimkiler susuyor. Kolombiya’da 12 ülke İsrail’i kınarken, Türkiye korkup kaçıyor. Erdoğan, Netanyahu’ya meydan okuyamıyor, Trump’tan korkuyor.”

“Orta Doğu’da mezhepçilik çöktü. Selefilik, Vahabilik çöktü. Demokratik kapsayıcılık zamanı. Ama Erdoğan bunu göremiyor. Mezhepçi çatılarla Orta Doğu’ya barış getiremezsin. CHP demokratik kapsayıcılığı savunuyor.”

“19 Mart darbesiyle adalet yutuldu. Türkiye’nin adalet tarihi kara bir delik oldu. Silivri Cezaevi’nde Trabzon’un evladı duruyor ama bu kumpasın altında kalmayacak. Ekrem İmamoğlu kolay lokma değildir. 38 gündür direniyoruz, sonuç alacağız.”

“Bir iftiracı üzerinden belediyelere operasyon yapılıyor. 388 ihale almış, 300’ü AK Parti’den. Ama cezaevinde olanlar yüzde 23 CHP’li. Geri kalan AK Partililer ortada yok. Buradan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e sesleniyorum: Senin yaptığın ihaleyle farkın varsa açıkla. Yoksa susma!”

“Bugün 61’inci dakikadayız. Trabzon’un ışıkları Ekrem İmamoğlu için yansın. Bugün bu kalabalık, Altan Öymen’in, Ekrem Başkan’ın, Hasan Akgün’ün, Mehmet Murat Çalık’ın sesi olsun. Bu ülkeyi hep beraber kurtaracağız. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!”

“Bu ülkede beyaz Toroslar vardı. Bugün AK Toroslar var. Cumhuriyet tarihinin en büyük yargı kumpası var. Milleti çocuklarıyla tehdit eden savcılar var. Pazartesi günü Hakimler Savcılar Kurulu’na bu çeteyi şikayet edeceğiz. Dağıtmazlarsa, biz dağıtırız. Hesap soracağız!”

“Biz Atatürk’ün partisiyiz. O, mallarını millete bıraktı. Siz ise ‘Babacığım sıfırladım’ diyorsunuz. Biz Ata’mızın emanetine sahip çıkıyoruz. Trabzon bu kötülüğe teslim olmadı, olmayacak. Kale siyaseti bitti. Bütün Türkiye milletin kalesidir.”

“Temmuz anketinde AK Parti yüzde 28.4’e geriledi. CHP bir kez daha öne geçti. Ekrem Başkan üç puan daha arttı. Trabzon kazanacak, Türkiye kazanacak. Artık adayımız belli: 15,5 milyon oyla seçtik onu. Silivri’de tutuyorlar ama biz onun yerine mücadele edeceğiz. Ekrem Başkan adına ev ev, kapı kapı, sokak sokak çalışacak mıyız? Hazır mıyız? Yürüyelim mi? Haydi arkadaşlar, yürüyelim. Yolumuz açık olsun. Biz başaracağız!”

(EMK)