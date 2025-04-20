Özel tıp merkezlerinde planlı sezaryen yasaklandı

Resmi Gazete’de 19 Nisan Cumartesi günü yayımlanan “Sağlık Bakanlığının Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” ile doğum ünitesi olmayan tıp merkezlerinde planlı sezaryen yapılamayacak.

Özel tıp merkezlerinde, poliklinik ve muayenehanelerde vajinal doğum yaptırılmak istenmesi halinde yönetmelikteki kriterlere uygun doğum ünitesi eklenmesi zorunlu hale getirildi. Ameliyathanesi bulunmayan tıp merkezlerinde doğum ünitesi kurulmasına izin verilmeyecek.

Sağlık Bakanlığı, 3 Ekim'de sosyal medya hesabından 'normal doğumun' doğru olduğunu belirten "Annecim Başardık" başlıklı bir kamu spotu yayınlamıştı. Süper Lig’de ise 14 Nisan haftasında birçok takım, Sağlık Bakanlığı’nın “Doğal Olan Normal Doğum” kampanyasını destekleyen pankartlarla sahaya çıkmıştı. Gelen tepkilerinin ardından Sağlık Bakanlığı ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kampanyaya destek açıklaması yaptı.

Bünyesinde doğum ünitesi bulunan tıp merkezlerinin doğum ünitelerini 31 Aralık 2025’e kadar yönetmelikteki fiziksel koşullara uygun hale getirmesi gerekiyor.

Vajinal doğum nedir?

Vajinal doğum, bebeğin annenin doğum kanalından geçerek dünyaya geldiği doğum şeklidir. Genellikle kendi kendine başlayan kasılmalarla olur ve tıbbi müdahaleye daha az ihtiyaç duyulur. Toplumda bu doğum biçimine “normal doğum” denir.

Sezaryen doğum nedir?

Sezaryen doğum, annenin karnına ve rahmine yapılan cerrahi bir kesiyle bebeğin doğurtulmasıdır. Bebeğin ters durması, doğumun ilerlememesi, anne ya da bebek için riskli durumların olması gibi pek çok nedenden dolayı tercih edilir. Bazen planlı olarak yapılır, bazen acil durumlarda hayat kurtarıcı olur.

Peki neden “normal doğum” tanımı sorunlu?

“Normal” kelimesi, doğumun yalnızca bir türünü doğru, sağlıklı ve olması gereken olarak tanımlar. Oysa her doğum şekli kendi içinde biriciktir ve anne ile bebeğin sağlık durumu, gebeliğin seyri, psikolojik hazırlık, doğum korkusu, önceki doğum hikâyeleri gibi çok çeşitli faktörlere göre değişebilir.

“Normal” olmayan “anormal” midir? Sezaryen doğum yapan kadınlar kendilerini eksik ya da yetersiz hissetmeye zorlanıyor.

Sezaryen doğum yapan kadınlar kendilerini eksik ya da yetersiz hissetmeye zorlanıyor. Tıbbi kararlara müdahale: Hekimle kadın arasında verilmesi gereken bir sağlık kararına, toplum ya da devlet yönlendirme yapıyor.

Hekimle kadın arasında verilmesi gereken bir sağlık kararına, toplum ya da devlet yönlendirme yapıyor. Beden üzerinden denetim: Kadının nasıl doğum yapması gerektiğine dair kamu kampanyaları, kadınların bedenleri üzerindeki denetimi artırıyor.

Kadının nasıl doğum yapması gerektiğine dair kamu kampanyaları, kadınların bedenleri üzerindeki denetimi artırıyor. Psikolojik baskı yaratıyor: Bazı kadınlar doğum sonrası depresyon, suçluluk hissi gibi duygular yaşayabiliyor.

Uzmanlar ne diyor?

Kadın doğum uzmanları, doğum şeklinin tıbbi ve kişisel değerlendirmeler sonucunda belirlenmesi gerektiğini vurguluyor. Vajinal doğum, sağlıklı gebeliklerde ilk seçenek olarak önerilebilir; ancak bu, sezaryenin “yanlış” bir yöntem olduğu anlamına gelmez. Sezaryen de anne ve bebek sağlığını korumak için en doğru tercih olabilir.

Kadınlar, doğum şekli konusunda bilgi almayı, seçenekleri bilmeyi ve en önemlisi karar hakkına sahip olmayı istiyor. Devletin, kurumların veya toplumun bu sürece “doğru olan budur” diyerek müdahale etmesini değil, kadının iradesine saygı gösterilmesini talep ediyorlar.