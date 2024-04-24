Özel: Teleferik otomatik durdu, görevli yeniden çalıştırdı

CHP lideri Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısının bir bölümünü de Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan teleferik kazasına ayırdı. Özel, kaza öncesi sistemin otomatik olarak durduğunu ama bir görevlinin manuel olarak yeniden çalıştırması nedeniyle kazanın yaşandığını söyledi.

Özel, soruşturma ile ilgili olarak yeni bir görüntünün ortaya çıktığını söyledikten sonra sözlerine, "Bir başka meselemiz Kepez belediye başkanımız, AK Parti döneminde yapılan bir teleferiği işleten şirketin geçmişte Genel Müdürü olduğu için. Sonra ayrıldı. Üstüne 3 kere denetim geçirilmiş bakım geçirmiş olan teleferikte maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Biz suçluların kamu görevlisi de olsa kovuşturulmasını, soruşturulmasını suçluysa cezalandırılmasını savunuyoruz.Başkanımız kendinden sonra üç kez denetlenmiş tereferiğinin kazasından sorumlu olacak iş değil tutuklaması ama şimdi itirazlarımız da reddedilmişti delil durumu değişti. Yeni bir video ortaya çıktı." diye devam etti.

Bilirkişi raporuna da değinen Özel kazayı "Videoda görevli arızayı görüyor. Sistem otomatik kapatıyor. Bir süre telefonla konuşuyor bakıyor ve sistemi açmaması gerekirken, bilirkişi raporu bize iletilen raporlar o yönde aksi bir şey varsa onun da hakkına girmek istemem. Manuel çalıştırıyor ve kaza oluyor. Hemen durdurup koşarak ayrılıyor oradan." şeklinde anlattı

Özel, Belediye Başkanı Kocagöz'ün söz konusu görevlinin ifadesi ile tutuklandığını dile getirdi:

"Ve maalesef dosyada sistemin otomatik kapattığı, yani kontrolü yapılmış, bakım yapılmış kontrolörler sorun yok demiş. Hata olunca kaza olmuyorsa sistem çalıştı demektir. Onu manuel başlatan kişinin ifadesi, Efendim o kişi şöyle bir ifade vermiş 'Seçimler yaklaşıyordu. Seçimlerden önce teleferik hemen çalışsın dediler. Üç aylık olması gereken bakımı 15 günde yaptırdılar. Sorumlusu da Mesut Kocagöz'dür diyor. O ifadesiyle Oysa ki genel müdür falan değil. O sırada Kepez belediye başkan adayı. Meğersem ortaya çıkıyor ki sistem durmuş. Bu ifadenin sahibi çalıştırmış. Şimdi mutlaka yeni bir itiraz yapılacak artık vicdan diyorum artık İnsaf diyorum yeter artık birazcık edep diyorum ve Mesut Kocagöz'ü özgürlüğüne ve Kepez'e kavuşturun diyor."

(Mİ)