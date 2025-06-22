Özel Tekirdağ’da konuştu: Türkiye’yi de Ergene’yi de CHP temizleyecek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde konuştu. Yoğun katılımla gerçekleşen mitingde Özel, hem hükümeti eleştirdi hem de CHP’nin iktidar hedeflerini vurguladı.

Özel, Türkiye’nin her köşesinde halkla bir araya geldiklerini belirterek, “Bugün 28’inci büyük mitingimizi yapıyoruz. AK Parti’nin kaleleri denilen yerlerde de CHP’nin güçlü olduğu illerde de halkla buluştuk. Artık kale siyaseti bitmiştir. Türkiye’nin her yeri milletin evidir” dedi.

İktidarın artık halktan koptuğunu söyleyen Özel, “23 yıl boyunca seçim kazanan Erdoğan, bir kez kaybedince bunu hazmedemedi. Milletin iradesinden korkan bir iktidarla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

“Ergene sözünü unutmadık"

Tekirdağ’ın ciddi yatırım eksikliği yaşadığını belirten Özel, “Tekirdağ geçen yıl 75 milyar lira vergi ödedi ama sadece 17 milyar lira ödenek aldı. Barajlar kurudu, göletler yetersiz, topraklar susuz. İktidar bu kente bin liralık iz ödenek bırakıyor, bu halkla dalga geçiyor” dedi.

2011 yılında Erdoğan’ın “Ergene’yi Haliç gibi temizleyeceğiz” sözünü hatırlatan Özel, “14 yıl geçti, ne Ergene temizlendi ne de verilen sözler tutuldu. Ergene’yi de siyaseti de temizleyecek olan CHP’dir” diye konuştu.

Tarım politikalarını sert bir dille eleştiren Özel, “Buğdayın kilosunu 13,5 liraya veriyorlar, çiftçi bir kilo buğdayla bir ekmek bile alamıyor. Genç çiftçiler tarımdan kopuyor. Türkiye artık gıda güvenliği açısından risk altında” dedi.

Hayvancılıktaki ithalat rakamlarına da değinen Özel, “Türkiye, sığır ithalatında dünya şampiyonu oldu. Kendi üreticimiz zarar ederken Uruguaylı çiftçiye milyar dolarlar ödüyoruz. Bu hükümet üreticiye değil, ithalata yatırım yapıyor” dedi.

“Mazotta 5 günde 55 litre kayıp"

Mazot fiyatlarının artışına da dikkat çeken Özel, “Mazot 50 lirayı geçti. Erdoğan, asgari ücretle 445 litre mazot alınabiliyor diyordu. Şimdi sadece 390 litre alınabiliyor. Beş günde 55 litre kayıp. Bu soygundur” dedi.

Asgari ücretli ve emeklilerin geçim zorluğuna değinen Özel, “2002’de asgari ücretli 7 çeyrek altın alıyordu, şimdi sadece 3 çeyrek altın alabiliyor. Emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınırken, şimdi 2 çeyrek altın alınabiliyor” diyerek gelir adaletsizliğine dikkat çekti.

“Bir Renault Clio için Hasan 67 ay, Hans 8 ay çalışıyor”

Araç alım gücü üzerinden verdiği örnekle farkı ortaya koyan Özel, “Almanya’da bir asgari ücretli 8 ay çalışarak sıfır araç alabiliyor. Türkiye’de 67 ay gerekiyor. Erdoğan hâlâ aracın deposunun ne kadar dolduğunu hesaplıyor” dedi.

Diploma Krizi

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının hedef alınmasına da değinen Özel, “Ekrem Başkan’ın diploması devlet onaylı. Erdoğan ise kendi diplomasını sorgulatmamak için sisteme erişimi engelliyor. 4 yıllık üniversiteden bir fotoğraf bile gösteremiyor” dedi.

“Cezaevleri dolu”

İktidarın baskı politikalarına tepki gösteren Özel, “İç cephenin gücü cezaevlerini gazetecilerle doldurmakla değil, demokrasi ile sağlanır. Fatih Altaylı’yı bir cümlesinden dolayı tutuklayan zihniyetle mücadele edeceğiz” dedi.

“ABD'nin saldırısını kınıyoruz”

Ortadoğu’daki gelişmelere de değinen Özel, “İran’a yönelik ABD destekli saldırıları ve İsrail’in politikalarını açıkça kınıyoruz. AK Parti ise Trump’a tek kelime edemiyor. Türkiye’nin bölge güvenliğine karşı büyük bir plan yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’nun yargılanmasına ilişkin de konuşan Özel, “Bir tek delil bulamadılar, ama 94 gündür iftiralarla uğraşıyoruz. Eğer Ekrem Başkan hırsız olsaydı, onu hapse atmazlardı, saraya davet ederlerdi” dedi.

“Erken seçime hazırız”

Mitingi erken seçim çağrısıyla bitiren Özel, “Kasımdaysa kasımda, daha erkense daha erken. Halkın gücünü her yerde gösteriyoruz. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak, biz de halkla birlikte iktidara yürüyeceğiz” dedi.

(EMK)