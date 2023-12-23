Özel, Tekin'e yine tepki gösterdi: Protokol yaptıkları çocukları istismar edenlerdir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Sizin tarikat, cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya devam edeceğiz" sözlerine bir kez de İzmir'den tepki gösterdi.

Bakan Tekin’e seslenen Özel, “Sizin bu milletin çalışkan, namuslu, çilekeş, yoksul ailelerinin çocuklarını alıp da sadece size ideolojik bir zemin yaratmak için onları istismar etmenize izin vermeyeceğiz” dedi.

Özel'den Erdoğan'a Bakan Tekin tepkisi: Bu cüretin sahibi sensin

"Tekin'in STK dediği, o cemaatler, tarikatlar, Aladağ'da yanan yurdu yapanlardır. Yoksul kız çocuklarının cayır cayır yanmasına neden olanlardır" diyen Özel, şöyle devam etti: “Onların protokol yaptıkları, Ensar Vakfı'nın yurtlarında tacize, tecavüze uğrattıkları küçük çocukları koruyamayan, onları istismar edenlerdir. Onların protokol yaptıkları barınma sorununu, ailelerin çaresizliğini istismar ederek yurtlarına aldıkları çocukların zihinlerini yıkamaya çalışarak bu vatana, millete, bayrağa değil, başka bir sapkın inanç ve inanışa bağlayarak onları cumhuriyet düşmanı, Atatürk düşmanı yapmaya çalışanlardır.”

Bakan Tekin: Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz

Bakan Tekin ne demişti?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 17 Aralık'ta TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

"Çok hoşunuza gidecek bir şey daha söyleyeceğim. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı şu anda, 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolümüz var.

Bu protokollerden 1167 tanesi resmi kurumlarla. 550 tanesi STK'larla. 986 tanesi ise TEMA'dan Kızılay'a bir sürü STK'yla. Bunların içinde sizin tarikat-cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ve ben bu protokollerle bize hizmet eden, destek olanlara da teşekkür ediyorum.

Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor. Onlardan siz bunun için rahatsızsınız... Protokol yaptığımız bu sivil toplum örgütleri sizin çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz. Ben o STK'larla protokol imzalamaya devam edeceğim. Çocuklarımın dağa çıkmaması için, sizin insan kaynağınıza insan yetiştirmemek için buradan devam edeceğim."

Tekin, gelen tepkiler üzerine katıldığı açılış töreninde bir gazetecinin tarikat ve cemaatlerle ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin sorusuna ise bu kez "Bir basın toplantısıyla açıklarız. Konu politik değil hukuki bir konu" diye yanıt vermişti.

ÇYDD'den Bakan Tekin'e tepki: Cemaat ve tarikatlar STK değildir

(RT)