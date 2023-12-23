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Yayın Tarihi: 23 Aralık 2023 13:30
 ~ Son Güncelleme: 23 Aralık 2023 13:44
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Özel, Tekin'e yine tepki gösterdi: Protokol yaptıkları çocukları istismar edenlerdir

CHP Genel Başkanı Özel, Milli Eğitim Bakanı Tekin'in tarikatlar için, "Onlarla protokol yapmaya devam edeceğiz" sözlerine "Çocukları istismar etmenize izin vermeyeceğiz" diyerek karşılık verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özel, Tekin'e yine tepki gösterdi: Protokol yaptıkları çocukları istismar edenlerdir
*Fotoğraf: CHP/arşiv

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Sizin tarikat, cemaat dediğiniz, bizim STK  dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya devam edeceğiz" sözlerine bir kez de İzmir'den tepki gösterdi.

Bakan Tekin’e seslenen  Özel, “Sizin bu milletin çalışkan, namuslu, çilekeş, yoksul ailelerinin çocuklarını alıp da sadece size ideolojik bir zemin yaratmak için onları istismar etmenize izin vermeyeceğiz” dedi.

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 "Tekin'in STK dediği, o cemaatler, tarikatlar, Aladağ'da yanan yurdu yapanlardır. Yoksul kız çocuklarının cayır cayır yanmasına neden olanlardır" diyen Özel, şöyle devam etti: “Onların protokol yaptıkları, Ensar Vakfı'nın yurtlarında tacize, tecavüze uğrattıkları küçük çocukları koruyamayan, onları istismar edenlerdir. Onların protokol yaptıkları barınma sorununu, ailelerin çaresizliğini istismar ederek yurtlarına aldıkları çocukların zihinlerini yıkamaya çalışarak bu vatana, millete, bayrağa değil, başka bir sapkın inanç ve inanışa bağlayarak onları cumhuriyet düşmanı, Atatürk düşmanı yapmaya çalışanlardır.”

Bakan Tekin: Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz
Bakan Tekin: Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz
18 Aralık 2023

Bakan Tekin ne demişti?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 17 Aralık'ta TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada şunları söylemişti: 

"Çok hoşunuza gidecek bir şey daha söyleyeceğim. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı şu anda, 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolümüz var.

Bu protokollerden 1167 tanesi resmi kurumlarla. 550 tanesi STK'larla. 986 tanesi ise TEMA'dan Kızılay'a bir sürü STK'yla. Bunların içinde sizin tarikat-cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ve ben bu protokollerle bize hizmet eden, destek olanlara da teşekkür ediyorum.

Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor. Onlardan siz bunun için rahatsızsınız... Protokol yaptığımız bu sivil toplum örgütleri sizin çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz. Ben o STK'larla protokol imzalamaya devam edeceğim. Çocuklarımın dağa çıkmaması için, sizin insan kaynağınıza insan yetiştirmemek için buradan devam edeceğim."

Tekin, gelen tepkiler üzerine  katıldığı açılış töreninde bir gazetecinin tarikat ve cemaatlerle ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin sorusuna ise bu kez "Bir basın toplantısıyla açıklarız. Konu politik değil hukuki bir konu" diye yanıt vermişti. 

ÇYDD
ÇYDD'den Bakan Tekin'e tepki: Cemaat ve tarikatlar STK değildir
18 Aralık 2023

(RT)

özgür özel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarikat cemaat protokol
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