HABER
Yayın Tarihi: 20 Ağustos 2025 16:13
 ~ Son Güncelleme: 20 Ağustos 2025 16:23
2 dk Okuma

Özel: Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha yeneceğiz

Özgür Özel, “Ekrem İmamoğlu, sadece CHP’nin değil, 15,5 milyon vatandaşın Cumhurbaşkanı adayıdır” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Özel: Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha yeneceğiz
Fotoğraflar: CHP Fotoğraf Servisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da katıldığı açılış ve temel atma törenlerinde konuştu.

Hem Ataşehir Belediyesi’nin Yuvamız Ataşehir Çocuk Gündüz Bakımevi’nin temel atma töreninde hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Filiz Akın Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu açılışında konuşan Özel, “Ekrem İmamoğlu, sadece CHP’nin değil, 15,5 milyon vatandaşın Cumhurbaşkanı adayıdır” dedi.

“Milletin adayını içeride tutarak millete kafa tutuyorlar”

CHP’li belediye başkanlarına yönelik operasyon ve tutuklamalara dikkat çeken Özel, gönüllü bağışlardan dahi suç çıkarıldığını, belediyelerin kaynaklarının kesildiğini belirtti. “Belediyelerimiz bütün bu baskılara rağmen hizmet üretmeye, açılış yapmaya devam ediyor. İçerideki arkadaşlarımız en kısa sürede çıkacaklar” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun tutukluluğunu “siyasi bir darbe” olarak niteleyen Özel, “Ekrem İmamoğlu Erdoğan’ı dört kez yendi. Şimdi beşinci kez yenecek diye içeride tutuluyor. Bu milletin adayını içeride tutarak millete kafa tutuyorlar” dedi.

“Cumhuriyet’in en şanlı direnişi sergileniyor”

Özel, iktidarın CHP’li belediyelere yönelik baskılarla halkın iradesini engellemeye çalıştığını vurgulayarak şöyle konuştu:
“Bu parti bir santim eğilirse, bu millete diz çöktürürler. Diz çökmeyeceğiz, bu millete diz çöktürtmeyeceğiz. Arkadaşlarımız Cumhuriyet tarihinin en şanlı direnişini gösteriyor. Korkmayanlara, dimdik ayakta duranlara selam olsun.”

“Kreş ve yurtlarla fırsat eşitliği”

CHP’li belediyelerin sosyal hizmet projelerine de değinen Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin göreve geldiğinde tek bir kreşi bulunmadığını hatırlattı. “Bugün 111’inci kreşi açtık. Türkiye genelinde 708 kreşe ulaştık. Hedefimiz bin kreş” dedi.

Kadıköy’de açılan Filiz Akın Kız Öğrenci Yurdu’nu da “partimizin eğitime ve eşitliğe bakışının sembolü” olarak tanımlayan Özel, iktidara geldiklerinde TOKİ aracılığıyla “Cumhuriyet Yurtları”nın inşa edileceğini ve öğrenci burslarının yeniden alım gücüne kavuşturulacağını söyledi.

“Erdoğan geçmişte yolsuzluktan yargılandı”

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi geçmişine de değinerek, “İBB Başkanıyken rüşvetten, zimmetten, ihaleye fesat karıştırmaktan yargılandı. Ama hiç gözaltına alınmadı, tutuklanmadı. Şiir okuduğu için hapis yattı ama o süreçte bile ziyaretçi kabul etti, albüm çıkardı. O gün görmediği zulmü bugün rakiplerine yaşatıyor” dedi.

“İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı yapacağız”

CHP lideri, konuşmalarını şu sözlerle tamamladı:
“İstedikleri kadar korkutsunlar, iftira atsınlar. Biz yılmadan, bezmeden, sinmeden hem temelleri atmaya hem açılışları yapmaya devam edeceğiz. Ve Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı yapacağız. Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha yeneceğiz, karşımıza çıktığına pişman edeceğiz.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu özgür özel İBB operasyonu erken seçim
