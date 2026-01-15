Özel: “Tayyip Bey’in rakibi diye 35 yıl önce alınmış diploma iptal edilir mi?”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline karşı açtığı davanın Silivri Cezaevi kampüsünde görülen duruşmasına katıldı. Duruşma sonrası kapsamlı açıklamalarda bulunan Özel, hem dava sürecine hem de adliye çevresinde yaşananlara sert tepki gösterdi.

Özel, davayı “hukukla değil, siyasetle açıklanabilecek bir süreç” olarak nitelendirerek, “Tayyip Bey’in rakibi diye 35 sene önceki diploma iptal edilir mi? Tarih önünde acı acı tebessüm ettik. Aziz Nesin yazsa, ‘Üstat abartmış’ der, bırakırdın” dedi.

“Silivri’de görülen ilk idare davası, en küçük salona koydular”

Davanın Silivri Cezaevi kampüsünde ve küçük bir salonda görülmesine dikkat çeken Özel, bunun bilinçli bir tercih olduğunu savundu. “Silivri kampüsünde görülen ilk idare davası bu. Üstelik bu kadar ilginin olduğu bir duruşmayı en küçük salona koydular. AK Parti’nin kara düzeni böyle talimatlandırmış” ifadelerini kullandı.

“İmamoğlu dördüncü kez Erdoğan’ın adayını yendi”

Özel, sürecin arka planında 31 Mart seçim sonuçlarının yer aldığını öne sürdü. Ekrem İmamoğlu’nun dördüncü kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteklediği adayları yendiğini hatırlatan Özel, “Erdoğan artık seçimle yenilemediğini gördü. ‘İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır’ sözü kendi uykularını kaçırdı” dedi.

Bu nedenle yargının siyasallaştırıldığını savunan Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan atamayı da eleştirerek, “Görevi belliydi: Ekrem İmamoğlu’nun aday olmasına engel olmak” diye konuştu.

“İstanbul Üniversitesi’ni savunmaya gelmişler, Ekrem Başkan’ı savundular”

Duruşmada İstanbul Üniversitesi adına yapılan savunmalara da değinen Özel, söz konusu savunmaların İmamoğlu’nun haklılığını ortaya koyduğunu söyledi. “İstanbul Üniversitesi’ni savunmaya gelmişlerdi ama vallahi Ekrem Başkan’ı savundular” diyen Özel, 18 yaşındaki bir öğrencinin üniversitenin ilanına uygun şekilde başvuru yaptığını, belgelerini eksiksiz sunduğunu ve mezun olduğunu hatırlattı.

Diplomanın iptalinin yalnızca İmamoğlu’yla sınırlı olmadığını belirten Özel, “Aynı durumda olan başka mezunlar, hatta dekanlık yapmış isimler var. Onların diplomaları ne olacak?” sorusunu yöneltti.

“Açıkça yazmışlar: Aday olur, Erdoğan’ı yener”

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Üniversitesi’ne gönderdiği yazının açık bir siyasi talimat içerdiğini söyledi. “Savcı üniversiteye yazı yazıyor ve ‘Bu diplomayı iptal et’ diyor. Savcı üniversiteye nasıl talimat verir?” ifadelerini kullanan Özel, yazıda YSK’ya özellikle atıf yapıldığını vurguladı.

Özel, “Açıkça şunu söylüyorlar: ‘Ekrem İmamoğlu’nda bu diploma olursa aday olur. Olursa da Erdoğan’ı yener. Önlenemeyecek kayıplar olur.’ Yani Erdoğan kaybeder diyorlar” dedi.

“Bu dava, hukuk devleti var mı yok mu sorusudur”

Davayı Türkiye’de hukuk devletinin varlığı açısından bir turnusol olarak niteleyen Özel, “35 yıl önce devletin verdiği bir belgeyi iptal ediyorsanız, bu ülkede hiçbir evrakın güvencesi kalmaz” diye konuştu.

“Bu dava yok hükmündeyse, bu süreci yürütenlerin yaptıkları da yok hükmündedir” diyen Özel, “Bizim istikametimiz iktidardır. Kararı millet verecek” ifadelerini kullandı.

“Desteğe gelen 70 yaşındaki insanlara su sıktılar”

Özel, duruşma öncesi ve sonrasında yaşanan arbedelere de değindi. Desteğe gelen yurttaşlara müdahale edildiğini belirten Özel, “70 yaşındaki insanlara su sıktılar. Bir kadının kaburgalarını kırdılar. 45 dakika boyunca sedye bekledik” dedi.

Yaşananlardan sorumlu olanlar hakkında işlem yapılması gerektiğini söyleyen Özel, jandarmaya yönelik söylenen sözlerle ilgili sorumluluğu üstlendiğini ifade ederek, “Jandarma bizim canımızdır. Ancak o emri verenler hakkında gereği yapılmalıdır” diye konuştu.

Özel, sözlerini “Bu dava, tarihe bir utanç vesikası olarak geçecek. Ama sonunda kazanan yine milletin iradesi olacak” diyerek tamamladı.

Ekrem İmamoğlu: "Diplomamı değil, hukuki güveni savunuyorum"

