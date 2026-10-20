Özel: Tapuların gerçekliği Akın Gürlek ve avukatları tarafından kabul edildi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in 16 taşınmazı bulunduğu yönündeki açıklamaları nedeniyle 750 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verilmesine tepki gösterdi.

Özel, mahkemenin taşınmazlara ilişkin tapu kayıtlarının istenmesi talebini reddettiğini belirterek, “Cesaretin varsa o tapuları açıkla. Tapuların gerçekliği Akın Gürlek ve avukatları tarafından kabul edilmiştir” dedi.

İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özel ile Adalet Bakanı Akın Gürlek arasında, Gürlek’in 16 taşınmazı bulunduğu yönündeki açıklamalar nedeniyle açılan karşılıklı manevi tazminat davalarında Özel’in 750 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Kararın ardından grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Gürlek’e ait olduğunu söylediği 16 taşınmazın tapu kayıtlarının mahkeme aracılığıyla istenmesini talep ettiklerini, ancak Gürlek’in avukatlarının bu talebe karşı çıktığını söyledi.

Özel, taşınmazların Gürlek’e ait olmadığının ortaya çıkması durumunda cezayı kabul edeceğini belirterek şöyle konuştu:

“Akın Gürlek’in 16 tane tapusunu açıklamıştım. Bu tapuların teker teker ID numaralarını vermiştim. Murat Kurum’a da bu ID’lerin doğru olduğunu biliyorsunuz, açıklayın demiştim. Erdoğan’ın talimatıyla bu konuda ne Murat Kurum konuştu ne de Akın Gürlek konuştu. Hatta Akın Gürlek, kendisinin de bu konuda konuşmaktan men edildiğini söyledi. Ancak dava açacağını söylemişti. Davayı açtı.

Davayı açarken, ‘Mahkeme zaten tapuları isteyecektir’ dedi. Mahkemeye gittik. Bizim avukatımız, bu tapuların mahkemeden istenmesini talep ediyor. Talebimiz net: Bu 16 tapu Akın Gürlek’e aittir. Eğer bu 16 tapu Akın Gürlek’in değilse biz cezayı kabul ediyoruz. Tapuları talep edin.”

“Tapuların istenmesine karşı çıktılar”

Gürlek’in avukatlarının hem ilk duruşmada hem de son duruşmada tapu kayıtlarının istenmesine karşı çıktığını ve mahkemenin doğrudan karar vermesini talep ettiğini söyleyen Özel, mahkemenin de bu talebi reddederek tazminat kararı verdiğini ifade etti.

Özel, “Akın Gürlek’in avukatları hem ilk duruşmada hem bugün tapuların talep edilmemesini, derhal karar verilmesini istediler. Bizim avukatımız, ‘Ben var diyorum, sen de yalan atıyorsun diye dava açıyorsun. Sorulsun’ dedi. ‘Sorulmasın’ dediler. Hakim de sorulmamasına karar vererek bugün bizim hakkımızda davayı Akın Gürlek’in kazanmasına, tazminat ödememize karar vermiş” diye konuştu.

Kararı üst mahkemelere taşıyacaklarını belirten Özel, tapu kayıtlarının başka yollarla da temin edilebileceğini savundu. Özel, ellerinde taşınmazların Gürlek’e ait olduğunu gösterdiğini söylediği belgeler bulunduğunu ileri sürerek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından da kayıtların istenebileceğini söyledi.

“Birisi bu tapuları eninde sonunda isteyecek”

Karara itiraz edeceklerini belirten Özel, süreci istinaf, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyabileceklerini söyledi.

Özel, şöyle devam etti:

“Elbette bunu istinafa götüreceğiz. İstinafta olmazsa Yargıtay’a götüreceğiz. Olmadı Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Olmadı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götüreceğiz. Birisi bu tapuları eninde sonunda isteyecek.

Bakın, tüm belediyelerde Çevre Bakanlığının ve Maliye Bakanlığının belediyelere yazdığı yazılarda elimizde bu tapuların Akın Gürlek’e ait olduğuna ilişkin belgeler var. Bu belgeler de istenebilir. Doğrudan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından tapular istenebilir.”

Gürlek’e çağrıda bulunan Özel, taşınmazların kendisine ait olmadığı iddiasının kayıtlar üzerinden açıklığa kavuşturulabileceğini savundu. Özel, “Ey Akın Gürlek, tapular yalansa bir ay sürmez. Mahkemenin tapuları talep etmesini istemeyip mahkeme başkanına ‘Derhal karar ver’ talebini nasıl iletirsin? Hani sen ‘Mahkeme tapuları ister zaten’ demiştin? Madem mahkeme ister zaten dedin, avukatların talebimize niye karşı çıktı?” dedi.

Özel, mahkemenin tapu kayıtlarını istemeyi reddetmesini eleştirerek, “Bugün Akın Gürlek’in avukatlarının tapuların istenmesine karşı çıkması ve hâkimin, Adalet Bakanı’nın davasında karar vermesiyle tapuların gerçekliği zımnen kabul edilmiştir. Tapuların gerçekliği Akın Gürlek ve avukatları tarafından kabul edilmiştir. Gerçek olmasa beni mahcup ederler, değil mi? ‘Yazılsın, tapularının olmadığı ortaya çıksın’ derler. Bu talebi reddettiler” dedi.

Özgür Özel'den 'Akın Gürlek' açıklaması: Biz iddialarımızın arkasındayız

Ne olmuştu? Özgür Özel, 17 Mart’ta partisinin genel merkezinde düzenlediği “turpun küçüğü” başlıklı basın toplantısında Akın Gürlek’in mal varlığına ilişkin dikkat çekici iddialar ortaya attı. Özel, Gürlek’in İstanbul, Ankara, İzmir ve Çanakkale’de toplam 12 taşınmazının bulunduğunu, bunların 4’ünü sattığını ve bir satış işleminin de durduğunu öne sürdü. Özel, açıklamasında Gürlek’in kamu görevlisi maaşıyla bu büyüklükte bir mal varlığı edinmesini sorguladı. Toplam varlık değerinin 452 milyon liraya ulaştığını savunan Özel, satış gelirlerinin nereye gittiğini ve ödemelerin hangi kaynakla yapıldığını sordu. Gürlek iddiaları reddetti Akın Gürlek, iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve suçlamaları reddetti. Gürlek, öne sürülen bilgilerin “hayal ürünü” ve “iftira” olduğunu söyledi. Daha sonra Adalet Bakanlığı önünde basın toplantısı düzenleyen Gürlek, tapu kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Üzerine kayıtlı yalnızca dört taşınmaz bulunduğunu belirten Gürlek, “Benim dört tane taşınmazım var. Bu taşınmazların değerleri de belli. Biri Tuzla’da, iddia edildiği gibi 30 milyon lira değil, 3-4 milyon lira değerinde, 2+1 bir konut. Hepsi yalan. Bu konuda manevi tazminat davası açacağız” dedi.

(EMK)