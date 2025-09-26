Özel: Sumud filosunu korumak için Deniz Kuvvetleri harekete geçirilmeli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’de Ekrem İmamoğlu’nun duruşması sonrası yaptığı açıklamada yargı sürecine sert tepki gösterdi.

Basın mensuplarının cezaevi önünde zorlu koşullarda çalıştırıldığını belirten Özel, salondaki tabloyu “Bir tarafta yargılanmayan ve yargılayan bir yiğit; karşısında gözüne bakamayan iddia makamı” sözleriyle tarif etti.

"Mahkeme siyasi apararata dönüştü"

Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin CHP İstanbul İl Kongresi süreçlerine ilişkin dosyada verdiği “ret” kararını “gecikmiş ama istinaf yolunu açan” bir adım olarak niteledi: “45’inci Asliye Hukuk çürümüşlüğü sürdürmeye çalışırken, bu kararla istinaf yolu açıldı; en hızlı şekilde başvuracağız. Mahkeme siyasi aparata dönüştü.”

Kararın arka planına değinen Özel, il kongresinin iptali için daha önce açılan davaların Ankara 3. Asliye Hukuk’ta birleşip reddedildiğini, YSK’nın da ilçe ve il kongrelerinin yapılabileceğine dair kararlarının bulunduğunu hatırlattı. “Bu ret kararıyla süreç konusuz kalacak; mazbata teslim edildiğinde il başkanımız resmen görevine başlayacak” dedi.

İmamoğlu’na yönelik davaları “siyasi yasak” girişimi olarak niteleyen Özel, “‘ahmak’, ‘çirkin’, ‘Satılmış bilirkişi’ gibi dosyalarla adaylığın önüne set çekmeye çalışıyorlar. Ana dosyada ise hâlâ iddianame yazılamadı” dedi. Savcılığın gizli tanık beyanlarını ispatlayamadığını savunan Özel, “Bu nedenle tali davalarla gündem meşgul ediliyor” dedi.

"Gazze'nin G'si yok"

Dış politikaya geçerek Erdoğan–Trump görüşmesini eleştiren Özel, “O masada Boeing’in ‘B’si, LNG’nin ‘L’si, Ruhban Okulu’nun ‘R’si var; ama Gazze’nin ‘G’si yok. Türkiye stratejik müttefikten yağlı müşteriye dönüştürüldü” dedi. Ankara’nın gümrük vergilerinde geri adım attığını, enerji ve havacılıkta tavizler verdiğini savunan Özel, “Meşruiyet milletten alınır; dışarıdan ‘meşruiyet’ pazarlığıyla sağlanmaz” dedi.

Özel, Sumud Filosu konusunda da hükümete açık çağrı yaptı: “Erdoğan’a tekrar sesleniyoruz: Sumud filosunu korumak için Deniz Kuvvetleri harekete geçirilmeli. İspanya ve İtalya bu cesareti gösterirken Türkiye’nin susması kabul edilemez. Gerekirse Meclis olağanüstü toplansın; gerekiyorsa yetki verilsin.” Türkiye’nin Filistin’e insani yardım ve denizden koruma konusunda aktif rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

"CHP tutarlılık içinde"

Meclis’teki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tartışmalarına da değinen Özel, CHP’nin “tutarlılık içinde doğru yerde durduğunu” söyledi. “Bir yandan çözüm ve barış denilirken, öte yandan kayyım uygulamaları sürüyor; AİHM kararlarına rağmen Kavala, Demirtaş, Yüksekdağ, AYM kararına rağmen Can Atalay içeride. Bu çelişkileri iktidarın açıklaması gerekir” dedi.

Son olarak Özel, yargı ve seçim süreçlerine ilişkin girişimlerin takipçisi olacaklarını belirterek “Hukuken o kaçacak, biz kovalayacağız; adalet tecelli edene kadar” mesajını verdi.

(EMK)