Özel: Soruşturma TÜSİAD başkanını doğruladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Merkezinde gerçekleşen görüşmenin ardından Özel, basının sorularını yanıtladı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında açılan soruşturmaya dair soru yönetilen Özel, “TÜSİAD yeni bir şey söylemiyor. Bunu ilk kez TÜSİAD da söylemiyor. Hepimiz söylüyoruz. Sendikalar söylüyor. İşçilerin örgütü söylüyor. Şimdi de patronların örgütü söyledi. ‘Yaşanıyor’ dedikleri hangi olay yaşanmadı Türkiye’de? TÜSİAD nerede haksız? Bugün açılan soruşturma, dün TÜSİAD Başkanı’nın yaptığı açıklamayı doğrulamıştır” dedi.

TÜSİAD Başkanlarına soruşturma

"Erdoğan erken seçimi sokağa sorsun"

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Erken seçim yok” açıklamasına değindi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sayın Erdoğan, ‘Ülkenin böyle bir talebi, sorunu yok ki’ demiş. Herhalde geldiği ülkeleri kastediyor. Malezya’da falan yok herhalde. Bizim burada var. Bir sokağa çıksın bakalım. Salon seven, sıcak seven Erdoğan’ı sokağa çıkmaya, seçmene sormaya davet ediyorum. Hazır sorulmuşu var. Hepimizin abonesi olduğu, tüm partilere giden anketler var. Bir baksın bakalım 31 Mart’ta yüzde 30’larda, 25’lerde olan erken seçim talebi şimdi nerelere tırmanmış. Sayın Erdoğan ‘Milletin erken seçim talebi yok’ diyorsa, onu inip bir de pazarda ateş pahası etiketlerle muhatap emekliye sorsun. Çıksın gitsin, kasabın önünden geçemeyen asgari ücretliye sorsun.”

"Muhalefet saldırı altında"

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “CHP’li belediye başkanları kendi aralarında çatışıyorlar, biz işimize bakıyoruz” şeklindeki sözleri hakkında da şunları söyledi: “Olması gerekeni söylemiş ama yapması gerekeni söylememiş. Böyle yapmıyorlar. Bugün Akın Gürlek’i İstanbul’a ben atamadım. Akın Gürlek İstanbul’da çok mahkeme değiştirerek ve özellikle belki dünya yargı tarihinin en mobilize hakimi olarak adaleti katletti. En son bak TÜSİAD’dayız şimdi. Ama ondan öncesi Gençlik Kolları Genel Başkanım, Büyükşehir Belediye başkanım iki kere, ilçe belediye başkanlarımikisi içeride. Sayısız saldırı altında bütün muhalefet. En son TÜSİAD'a geldi. Yarın herhangi bir dernek açıklama yapsa biliyor ki TÜSİAD’ın başına gelen, misliyle başına gelecek. İstanbul’u sindirmeye, susturmaya çalışan bir siyasi operasyon, Türkiye’ye korku salan bir siyasi operasyon gerçekleşiyor.”

TÜSİAD: Güven bunalımı yaşıyoruz, bunun nedeni çöken sistem

Ne olmuştu?

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, dün (13 Şubat) Genel Kurul'da yaptığı konuşmada “hukukun üstünlüğü”ne vurgu yapmış ve özetle şöyle demişti:

“Biz sanayici ve iş insanlarıyız. TÜSİAD üyesiyiz. Ama her şeyden önce insanız, bu ülkenin vatandaşıyız. İnsani değerleri ekonomik değerlerin önüne koyarız. Çocuklarımıza, torunlarımıza daha büyük bir miras değil, daha iyi bir gelecek bırakmak isteriz. Daha iyi bir geleceği, hukuka güven olmadan kuramayız. Hukukun üstünlüğünü, hemen ve tam olarak tesis etmeden; ne ekonomide, ne toplumda, ne iç ne de dış politikadaki sorunlar çözülebilir. Ayrıca toplumsal kutuplaşmanın yerini, toplumsal uyuma bırakması, siyasette yumuşama ve siyasi alanın genişlemesi, sorunlarımızın çözümünü mutlaka kolaylaştıracaktır. Bu noktada, terör sorununun kalıcı olarak ortadan kalkması en büyük dileğimizdir. Ancak şunu da görelim: izlenmekte olan sürecin başarısı ile, hukuk devleti ve demokratik standartların iyileştirilmesi arasında birbirini besleyen karşılıklı bir etkileşim vardır. Biri olmadan diğeri eksiktir."

Turan’dan sonra konuşan Ömer Aras ise "Ülke olarak moralimiz bozuk. Güven bunalımı yaşıyoruz. Bunun nedeni çöken sistemdir" demişti.

TÜSİAD yönetcilerinin bu konuşmalarının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün açıklama yaptı ve "İş adamlarının oluşturduğu bir dernek. Sicilinin de bozuk olduğunu hepimiz hatırlıyoruz. Vesayetçi anlayışa nasıl destek verdiklerini dün gibi hatırlıyoruz. Yapmış oldukları açıklamalar hukuk devletiyle bağdaşan açıklamalar değildir" dedi.

Tunç'un açıklamasından bir süre sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" gerekçesiyle resen soruşturma başlattı.

(RT)