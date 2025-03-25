Özel: Sivil darbe girişimi, milletin sokaklara dökülmesiyle engellendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Gezi hükümlüsü Tayfun Kahraman’ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

CHP lideri Özel, cezaevi çıkışında açıklamalarda bulundu.

“Ben içinde bulunduğum atmosferden, Türkiye’ye yaşatılan bu durumdan Türkiye’yi yönetenler adına utanıyorum. Onlarda utanmak kalmamış, ben utanıyorum,” diyen Özel, iktidarın, “bükemediği bileği yargı eliyle kırmaya kalktığını” belirtti.

Özel, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptıkları ve tek adayın İmamoğlu olduğu ön seçimde, 1 milyon 653 bini CHP üyesi olmak üzere toplam 15,5 milyon kişinin oy kullanmasına dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Bu Recep Tayyip Erdoğan’ın yarattığı haksızlığa, adaletsizliğe, rezalete milletin tepkisi. 19 Mart sivil darbe girişimi, yine milletin iradesiyle darbecilerin karşısına sokaklara milletin dökülmesiyle engellenmiştir arkadaşlar.”

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“Demokrasi devrimi”

Halkın iradesine sahip çıkıldığını belirten Özel, “Bu ülkeyi fakirleştirmeye, iki yılda yalvar yakar biriktirilen rezervlerin yüzde 60’ını bir tek Ekrem İmamoğlu korkusundan yakacak kadar gözü dönmüş, ‘Ben oturayım da memleket yansın’ diyen zihniyete isyan ediyor millet,” diye konuştu.

CHP lideri Özel, 19 Mart’tan bu yana yaşananlara karşı tepkileri “demokrasi devrimi” olarak nitelendirerek şöyle konuştu:

“Demokrasi devrimi, rüzgârı Ekrem Bey’in, arkadaşlarımızın arkasındadır. Demokrasi devrimi Tayyip Bey’in anti demokratik düzenini ayaklar altına almıştır. O yaşlı teyzemin bastonu altında ezilmiştir saray rejimi. O 1,5 yaşında çocuğun 32 numara spor ayakkabısının altında ezilmiştir saray rejimi.

“Bu saray rejimi vicdanlara mahkûm olmuş, kendi seçmenini mahcup etmiştir. Ben hiçbir AK Partilinin, hiçbir MHP’linin bu hazımsızlığa oy vermediğini biliyorum. Bu hazımsızlığı yapanların ayıbı sırtınızda değildir.”

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“Bayramda Erdoğan’a yeni bir sürpriz olacak”

“Bu bayramda Ankara’da bayramlaşmıyoruz. Muhalefetle bayramlaştık, iktidarın yaptığı bu kumpasta ne bayramlaşacağız” diyen Özel, Ramazan Bayramı’nda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “yeni bir sürpriz” olacağını söyledi.

Özel, “Durmuyoruz. Şaşırtmaya, güçlenmeye, korkutmaya devam edeceğiz. Tayyip Erdoğan’ın gözü ne kadar dönerse dönsün hep birlikte gönlümüzü milletimize döneceğiz. İlk fırsatta onu, bu kötülük yuvasını başımızdan def edeceğiz,” diyerek sözlerini sonlandırdı.

(VC)