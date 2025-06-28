Özel Sektör Öğretmenleri TBMM'den "yasa" ile çözüm istiyor

25 Haziran’da İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş başlatan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde düzenledikleri açıklamada "özel sektör okullarında çalışan öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi" talebini dile getirdi.

MA'nın haberine göre, öğretmenlerin Ankara'ya yürüyüşü sürerken, Ankara'daki çok sayıda öğretmenin yanı sıra Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri, emek ve demokrasi örgütlerinin temsilcileri ve yurttaşlar açıklamaya katıldı.

Eyleme desteklerini açıklayan kitle, “Öğretmenler yürüyor mücadele büyüyor” pankartı açtı. MEB önünde “Mücadele dersini öğretmenler veriyor” ve “Meclis göreve, öğretmeni bekletme” sloganları atıldı.

"Taban maaş hakkımız Kanun'dan çıkarıldı"

Bakanlık önünde toplanılmasının ardından Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Ankara İl Temsilcisi Ümit Ulusoy taleplerini dillendirdi.

Bakanlığın, öğretmenleri görmezden geldiğini belirten Ulusoy, MEB'nin "özelleştirme politikalarından" yana tutum alarak "eğitimi yani geleceğimizi bir avuç patronun hedefleri doğrultusunda piyasalaştırmak için adımlar atttığını" hatırlattı.

Ulusoy, "Bu [adımların] en önemlisi ise 2014’te taban maaş hakkımızın Kanun’dan çıkarılmasıydı. Özellikle son 10 yılda, çalıştığı kurumlarda asgari ücret düzeyinde, haftada 45 saatin üzerinde mesailerle çalıştırılan, şartlara itiraz ettiğinde ise mobbinge uğrayarak veya işsiz bırakılarak ağır yara alan meslektaşlarımızdan onlarcası intihar etti. Onları saygıyla anıyoruz. Binlerce arkadaşımız heyecanla başladığı mesleğini bırakarak başka sektörlerde çalışmaya mecbur edildi.” dedi.

"Verilen sözler tutulsun"

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Ankara Temsilcisi, öğretmenlerin, çalışma şartları iyileştirme talebiyle İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş başlatmaları için "Bu krizi biz çıkarmadık." dediklerini hatırlattı.

Ulusoy, "Kriz vardı, siz görmek istemediniz. Maaşı yatmayan, sigortası gasp edilen, tatil hakkı elinden alınan ve baskıya uğrayan meslektaşlarımız kapımızı çaldı. Özel öğretim kurumlarının patronlarıyla toplantılar yaptık, süreci müzakere ettik. Ne taban maaş var ne de bununla ilgili bir çalışma. Verilen sözler tutulsun istiyoruz.” dedi.

Özel Sektör Öğretmenleri ne istiyor? Ümit Ulusoy, öğretmenlerin taleplerini sıraladı: * “Taban maaş hakkı yeniden kanunlaşmalı. * "Özlük haklarında kamudaki meslektaşlarımızla eşit olmalı. * "Eğitim ve güzel sanatlar iş kolu kurulsun. * "Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışma hakkımız tanınsın."

"Konuşalım, bir taslak hazırlansın, çözüm haritası ortaya konsun"

Bakanlığa somut adım atma çağrısında bulunan Ümit Ulusoy, “Özel öğretim kurumları patronlarının temsilcileri de biz de masada olalım. Konuşalım, tartışmaya açığız. Biz de raporlarımızı getirelim. Sonuç olarak bir taslak hazırlansın. Bir çözüm haritası ortaya konsun. Komisyon üyelerine çağrımızdır: Özel sektör öğretmenleri çözüm bekliyor. Yüz binlerce eğitim emekçisinin gözü ve kulağı burada. Onlara borcumuz var. Onlara sizlerin de borcu var. Öğretmenin bir dönem daha, tutulacak sözleri bekleyecek sabrı yoktur. Milletin vekilleri, halkın öğretmenleri için toplanıp bir çözüm bulmak zorundadır.” dedi.

Öğretmenlerin 1 Temmuz’da Ankara’ya varacağı bilgisini paylaşan Ümit Ulusoy, 1 Temmuz’da öğretmenleri karşılama çağrısında bulundu.

(AEK)