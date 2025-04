Özel: Şeffaf olun, Kürt sorununu Meclis'e getirin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.

Gündemdeki konu başlıklarına değinen Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yüzü aşkın belediye çalışanının gözaltına alındığı 19 Mart tarihini hatırlattı.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için daha önce sarf ettiği "Erdoğan 19 Mart'tan sonra cuntanın başıdır" söylemini tekrar etti.

Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Sivil darbenin silahı yargıdır"

"Esenyurt Belediye Başkanımıza kayyım atanıp, Beşiktaş Belediyemize haksız operasyonun olduğu gün, parti meclisimizi, il başkanlarımızı, grubumuzu İstanbul'da toplayıp, İstanbul İl Başkanlığının önünde, değerli basın mensuplarının, 'Gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?' sonucuna, sorusuna 'Savaş ilanı olarak görüyorum' demiştim.

Bir darbe girişimiyle karşı karşıya olduğumuzu, darbelerin asker yaparsa askeri darbe, bugünkü gibi siviller yaparsa sivil darbe olduğunu biliyoruz. Her darbenin başında bir cunta vardır. Bu cuntanın karargahı Beştepe'dir, saraydır. Her darbenin elbette silahları vardır. Askerse tanktır, tüfektir. Bugünkü gibi sivil darbenin silahı yargıdır. O silahların mühimmatı vardır.

"İmzaları tek tek irdeliyoruz"

Her darbenin başında bir cunta vardır. O cuntanın da bir başkanı vardır. Son genel seçimlerde aldığı oylarla, YSK'nın onayıyla, verilen mazbatayla gelip mecliste ettiği yeminle, içtiği antla cumhurbaşkanı ünvanını alan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mart'tan sonra cunta başkanı ünvanını almıştır. Cuntanın başıdır.

Diploma iptalinin altında imzası olanları tek tek irdeliyoruz. Bakın, bir tanesini kazıyınca konservatuvar hocası çıkıyor. Kazıyorsun, Sakarya Belediyesi'nde Kültür Daire Başkanı çıkıyor. Kazıyorsun, TÜGVA, TÜGVA eğitmeni çıkıyor. Kendi diplomalarında şaibeler var, tartışmalar var. Usulen de esasen de hukuksuz bu süreç Ekrem Başkan ile beraber kendi fakültesinden, İstanbul Üniversitesi'nden 28 kişinin de diplomasının iptaline sebebiyet verdi.

Bunlardan bir tanesi Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı. Sorbonne Üniversitesi'nden doktoralı bir profesörün diplomasını da iptal edip 'Bugünden kelli sen artık lise mezunusun' dediler. Bir hukuk devleti düşünün ki, bunların gözü dönmüşlüğünü dönüp de sürdürmeye kalksa birileri, o hocanın dersine girdiği ve onun üzerinden diploma alan binlerce, on binlerce öğrencinin diplomasını sakatlıyorlar.

"Adını koymakta korktukları bir süreç"

Kürt sorununda yeni bir süreç yürüyor. Adını koymaya korktukları... Bize diyorlar ki: ‘Bir şeyler olacak, buna destek verin.’ Biz de diyoruz ki: ‘Şeffaf olun, açık olun. Meclis'e gelin, Meclis'e getirin, Meclis'i çalıştırın. Milletin rızasını ve milletin vekilinin rızasını alın. Tarihsel tutarlılığımızı sürdürüyoruz. Şimdi Adalet Bakanlığı ile DEM heyetinin atılacak yasal adımlar için bir araya geleceği duyuruldu. Elbette bu sadece heyetler ve bakanlıklar üzerinden gitmemelidir. Bu görüşme de Meclis'te bir zemin yaratacaksa yapılmalıdır.

‘Yasal düzenleme, Meclis, kanun’ dediğimizde bize ‘Terörsüz Türkiye niye demiyorsun?’ diyorlar. Biz ‘Kürt meselesi demokratik yollardan çözülmelidir’ dediğimizde ‘Kürt meselesi yoktur, sadece terör sorunu vardır’ diyorsunuz diyenler, şimdi işin ayakları suya girdiğinde artık yavaş yavaş yasal düzenlemeleri, kanuni değişiklikleri konuşmaya başladıklarını görüyoruz. O gün bol keseden atanlar, o gün Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlayanların bugün nereye geldiği ortadadır.

"Biz terörsüz Türkiye'ye destek oluruz"

Bu iktidarın demokrasiden, kardeşlikten, birlikten, haktan hukuktan adaletten alacak bir nasibi olmadığını, kalmadığını, özünde olmadığını bildiğimiz halde; MHP'nin tarifi edilmesi zor tutumunu bir kenara koyarak ve her şeye rağmen CHP geçmişteki yerde durmaktadır. Artık kan akmayacağı, oluk oluk bu işlere para akmayacağı, Türkiye'nin yarınlarına katkı sağlayacak her türlü barışın, her türlü müzakerenin, her türlü, bu konudaki samimi gayretin yanında oluruz. Biz terörsüz Türkiye'ye destek oluruz. Ama soruyorum Sayın Bahçeli, sandıksız Türkiye istiyorlar, ona destek mi oluyorsun yoksa gelip demokrasinin yanında mı duruyorsun? DEM Parti'yle diğerleri gibi siyasi parti olarak ilişki kurduk, diye bize terörist yaftası yapıştırmaya çalışanların milletimiz ikiyüzlülüğünü görsün.

