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Yayın Tarihi: 29 Nisan 2025 16:37
 ~ Son Güncelleme: 29 Nisan 2025 16:57
2 dk Okuma

Özel, Saraçhane'de konuştu: İstanbul’un yönetilmesine engel olamazsınız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ikinci İBB operasyonuna ilişkin konuştu: "Biz bu binadan çıkarsak Türkiye’yi yönetmeye gideriz. Tayyip Erdoğan’ın da kahrı bu."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özel, Saraçhane'de konuştu: İstanbul’un yönetilmesine engel olamazsınız
*Fotoğraf: CHP

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Saraçhane’deki merkez yerleşkesini ziyaret etti.

İBB yönelik 26 Nisan’da İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da yapılan gözaltı operasyonlarına değinen Özel, "İBB gibi bir kurumu çökertecek, işleyemez hâle getireceklerini sanıyorlar" dedi. 

"İBB'de herkesin yedeği, yedeğin de yedeği vardır" diyen Özel, sürece ilişkin şunları söyledi:

"Şimdi ikinci dalgaya yeltendiler. İBB gibi bir kurumu çökertecek, işleyemez hâle getireceklerini sanıyorlar. Ekrem Başkan, burayı ‘O tarikattan, bu cemaattensin’ diye değil, hangi görüşten olursa olsun ‘Liyakatli misin, değil misin’ diye aldığımız kadrolarla yönetiyor. Genel sekreteri alırsın yerine yenisi gelir, yardımcısını alırsın yerine yenisi gelir. Bu binada, bu kurumda herkesin yaptığı iş liyakate göre bellidir.

Hastalansa da sürer, istifa etse gitse de sürer. Herkesin yedeği vardır. Yedeğin yedeği vardır. Siz İstanbul’un yönetilmesine engel olamazsınız. Elbette ki arkadaşların tutuksuz olması, işinin başında olması vicdanın, ahlakın, aklın gereğidir.

Bu binada rüşvetler dönüyor olsa, bu binada haksızlıklar oluyor olsa, bu binada yolsuzluklar oluyor olsa her çıkan gözyaşları ile uğurlanır, her gelen koşarak, sarılarak mı karşılanır? Bu binada liyakat var, dürüstlük var, dostluk var, sevgi var. Biz bu binaya geldiğimizde çalışanlara başka yemek vardı, başkanlara başka yemek vardı. ‘Size antrikot pişirebilirim’ diyordu. Ekrem Başkan, ‘Yok öyle şey. Herkes ne yiyorsa biz de onu yiyeceğiz bundan sonra’ dedi.

Biz bu binadan İstanbul’u en iyi şekilde yönetiriz. Bu binadan çıkarsak yerimizi kendimiz kadar güvendiğimiz insanlara bırakırız. Biz bu binadan çıkarsak Türkiye’yi yönetmeye gideriz. Tayyip Erdoğan’ın da kahrı bu. Bu kahrı daha çok çekecek. Daha çok çekmek istemiyorsa sandığı önümüze getirecek. Millet kararını verecek.”

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu özgür özel Saraçhane
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