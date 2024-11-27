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Yayın Tarihi: 27 Kasım 2024 11:29
 ~ Son Güncelleme: 27 Kasım 2024 11:42
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Özel: Samimiyetle yürütülsün, toplumsal mutabakat olsun

CHP lideri Özgür Özel, "süreç" tartışmalarına ilişkin, "Biz terör bitsin isteriz. Ama bunun gizli kapaklı yapmak yerine Meclis’te konuşmasını isteriz. Açıklıkla, samimiyetle yürütülsün, toplumsal mutabakat olsun isteriz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özel: Samimiyetle yürütülsün, toplumsal mutabakat olsun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Ekim’den bu yana devam eden “süreç” tartışmalarına ilişkin konuştu.

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu “Yeni Bir Sabah” programına katılan Özel,  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla ilgili, "Maksat ekonomiyi konuşturmamak. Adamın amacı işsizlik, enflasyon, yoksulluk konuşulmasın" dedi.

Özel'in, konuşmasının ilgili kısmı şöyle: 

“Şimdi ‘süreç, açılım, çözüm süreci’ yorgun bir laf. Büyük bir iş yapalım dediler. ‘Öcalan Meclis'te konuşsun’. AKP geçen sefer kaybetti, bu sefer ‘Küçük ortak yapsın’ diyor. Bahçeli'ye ‘Öcalan Meclis'e gelsin’ dedirttiler. Küçük ortağın her lafı Erdoğan'ı bağlar. ‘Onun gibi düşünmüyorum’ dedi mi? Demedi.

"Devlet Bey şu anda ateş topluyor"

Devlet Bey şu anda ateş topluyor. AKP ön plana çıkmıyor. Ateş eden AKP'ye değil, ona ediyor. Yüzde 5'e düşmüş zaten. Bahçeli, DEM Partiyle görüşüyor. İşi bir yere oturtacaklar belli.

Biz terör bitsin isteriz. Ama bunun gizli kapaklı yapmak yerine Meclis’te konuşmasını isteriz. Açıklıkla, samimiyetle yürütülsün, toplumsal mutabakat olsun isteriz. Benim kırmızı bir çizgim var. Şehit aileleri çağırılacak, görüşleri sorulacak.

"Başkasının planına alet olmayız"

Bahçeli'nin altı doldurulmayan sözleriyle meşgul değiliz. Demokrat adımlarla güçlü adımlar atılırsa buna varız. Ama başkasının planına alet olmayız.

Demirtaş'ın hakkı yeniyor, Demirtaş dışlanıyor. Demirtaş 'başkanlık sistemi olmasın' dedi diye kötü. Halkı sokağa davet etmiş, ölümlerden Demirtaş'ı sorumlu tutuyorlar. Öcalan, silahlı terör örgütü kurmuş, 50 bin kişinin ölümünden sorumlu Öcalan meclise çağırılıyor.

Mesele Saray rejimini sürdürmek. Muhalefeti birbirine düşürmek. Öcalan'a özgürlük, Demirtaş'a hapiste çürüme. Kötü koku bu. İktidarın söylediklerinde samimiyet olsa, Demirtaş'tan katkı istenir."

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel Devlet Bahçeli
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