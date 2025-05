Özel: "Pencüdü İttifakı'nı millet bozacak, biz kazanacağız"

İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri kapsamında her hafta çarşamba günü İstanbul'un bir ilçesinde gerçekleştirilen mitingler kapsamında bu hafta Silivri'de binlerce insan mahpus belediye başkanı için bir araya geldi.

Mitingin son konuşmacısı CHP Genel Başkanı Özgür Özel tavla oyununda 5-2 gelen zarın Farsça'dan alınma tabirle "pencüdü" olarak adlandırılmasından yola çıkarak son anketlere göre ikinci parti olan AKP ile beşinci parti olan MHP ittifakını"pencüdü ittifakı" olarak niteledi.

Özel, "Pencüdü İttifakı senin hesabını millet bozacak, biz bozacağız, biz kazanacağız. Bu hesapları millet bozar, bir hesap varsa o hesabı millet yapar. Kötücüllerin, kötü yüreklilerin, kötü niyetlilerinin hesaplarını millet bozar. İkinci parti ile beşinci partinin Türkiye’nin geleceğini tasarlama, hesap yapma, oyun kurma kapasiteleri yoktur. Buradan gururla söylüyoruz; Türkiye’nin yarınlarında kurulduğu günkü gibi Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin birinci partisi vardır. Biz varız. Biz kazanacağız.” dedi.

Özgür Özel'den önce topluluğa Ekrem İmamoğlu'nun mesajını CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ulaştırdı. Ayrıca Silivri’de tutulan üniversite öğrencisi Yiğit Can Kaplan'ın anne ve babasıyla Hatay Milletvekili Can Atalay’ın mesajını tmitinge ulaştıran bir Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi de halka seslendi. Selamlamaların ardında Ekrem İmamoğlu'nu eşi Dilek Kaya İmamoğlu konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri konuşmasına Silivri'nin aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu siyasi mahpusların tutulduğu cezaevi yerleşkesiyle tanınmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek başladı:

Özel, meydanda toplananlara "Bu akşam Silivri, muhaliflere gözdağı vermek için o tekerlemeye dönmüş söylemle ‘Soğuk değil artık.’ Bu akşam sizin yüreklerinizle, mücadelenizle Silivri ısındı, bu meydan ısındı. Artık çok daha güçlüyüz. Bu meydanı ısıtan yüreklerinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun." diye seslendi.

Özel, 2008’de, 2011’de Silivri’de AKP ve Fettullah Gülen Cemaatinin desteklediği Savcı Zekeriya Öz!ün hazırladığı iddianamelerle yapılan yargılamaları ve Erdoğan'ın "Ben bu davanın savcısıyım" diyerek bu davalara arka çıktığını hatırlattı.

Özel, "Buradan Erdoğan’a sesleniyorum. O günlerde Ergenekon’da, Balyoz’da, Askeri Casusluk’ta kurulanlar ne kadar kumpassa, bugün Ekrem Başkan’a ve arkadaşlarımıza kurulan en az o kadar kumpastır. Sakın yarın karşımıza çıkıp da ‘Aldatıldım, kandırıldım. Rabbim ve milletim beni affetsin’ demeyesin. Bu sefer bu aziz millet seni affetmeyecek, bunun hesabını senden soracak." dedi.

"Geçtiğimiz sefer şöyle söylüyorlardı: ‘Ordunun içinde bir yapılanma var. Bu yapılanma darbe yapacak. Biz darbeye karşı demokrasiyi savunuyoruz.’ Şimdi bırakın darbe yapacaklara karşı demokrasiyi savunmayı, daha bir yıl önce Silivri, belediye başkanını seçmişken, İstanbul büyükşehir belediye başkanını seçmişken, millet kararını vermişken, birileri bu karardan rahatsız oldular. Yaptıkları, giriştikleri bir işle hem geçmiş seçimin seçilmiş belediye başkanına, hem de gelecek seçimin Cumhurbaşkanı adayımıza, milletimiz takdir ederse bir sonraki Cumhurbaşkanı’na, Ekrem İmamoğlu’na darbe girişiminde bulundular. Şüphesiz her darbenin bir karargahı vardır. Bu darbenin karargahı; Beştepe’dir.

"Bu darbenin silahı yargıdır"

Özel, "Şüphesiz her darbenin bir silahı, silahları vardır. Bu darbenin silahı; yargıdır." diye devam etti. "Her silahın mermileri, mühimmatı vardır. Bu silahın mühimmatı; yalandır, iftiradır. 19 Mart darbesini planlayanlar, iki başlı iftira ile önce bir tarafıyla ‘terör, terör örgütlerine destek’ deyip, Türkiye’deki milliyetçi seçmenin, seçmenimizin içindeki milliyetçi hassasiyetlerin bizi bölmesini, bizim aramıza girmesini sağlamaya çalıştılar. Diğer taraftan da mali konularla ilgili attıkları iftira ile dünyanın, bilhassa Avrupa’nın şeffaf yönetim isteyen, hesap verilebilirlik isteyen, temiz siyaset isteyen anlayışı ile bizim bu konuda Avrupa’dan, dünyadan, Türkiye’de yapılan bu haksızlıklara ses çıkarılmamasını sağlamaya çalıştılar. 19 Mart günü İstanbul’a gelip, Saraçhane’ye gidip, oradan sizlere; bilhassa da gençlere yaptığımız çağrıyla, o gün 19 Mart günü gelip Saraçhane’yi dolduran, ilk başta üniversite gençliği olmak üzere her yaştan demokrasinin yanında duran siz gençlere yürekten teşekkür ediyorum. O darbeyi siz püskürttünüz.”