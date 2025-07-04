Özel: Ormanları da emekçiyi de bu sistem yakıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emek Partisi heyetini ağırladığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeklerden uzak olduğunu ve bu verilerle belirlenen zam oranlarının emekçileri, emeklileri ve asgari ücretlileri mağdur ettiğini belirtti.

Doğalgaza yapılan yüzde 25’lik zammın enflasyona doğrudan etkisinin yarım puan olduğunu söyleyen Özel, bu zamların vatandaşın cebinden yapılan “hırsızlık” olduğunu savundu.

TÜİK’in açıkladığı yüzde 35’lik yıllık enflasyonun gerçeği yansıtmadığını, ENAG’ın yüzde 68 olarak açıkladığı rakamın dahi sokaktaki gerçekleri karşılamadığını söyledi.

Emekli ve asgari ücret düzenlemeleri

Özel, CHP olarak Meclis’e sundukları iki kanun teklifinden birinin emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmayı, diğerinin ise asgari ücreti 30 bin 254 TL’ye yükseltmeyi hedeflediğini anlattı.

Devletin cebinden para çıkmadan, küçük esnafı ve KOBİ’leri teşviklerle destekleyerek bu artışların mümkün olduğunu vurguladı. Ayrıca Erdoğan’ın 2023’te memur emeklilerine verdiği seyyanen 8 bin TL zam sözünü hatırlatarak, bu yıl için de sözün tutulması gerektiğini ifade etti. Emekliye verilen 2 TL’lik refah payını “bir tas çorba bile içilemez” diyerek eleştirdi.

Orman yangınları ve özelleştirmenin etkisi

Son günlerde artan orman yangınlarına da değinen Özel, 2025’in ilk altı ayında çıkan yangın sayısının son on yıl ortalamasını geçtiğini belirtti.

Yangınlarla mücadelede koordinasyonsuzluk ve eksiklik olduğunu, Cumhurbaşkanlığı’na ait 14 uçağın atıl dururken İzmir semalarında söndürme uçağının yetersiz kaldığını dile getirdi. Elektrik hatlarından kaynaklanan yangınların özelleştirme politikalarının bir sonucu olduğunu savundu ve devletin bu alandaki görevini özel sektöre devretmesinin felakete yol açtığını söyledi.

Yargılamalar, siyasi operasyonlar ve İmamoğlu davası

Özel, CHP’li belediyelere yönelik gözaltı ve tutuklamaların siyasi olduğunu belirterek, Manavgat Belediye Başkanı ve İzmir’deki tutuklamalara dikkat çekti.

Erdoğan’ın “operasyon olacak” açıklamasının, yargının siyasallaştığının kanıtı olduğunu savundu. 99 kişinin birden tutuklamaya sevk edilmesini adaletsizlik olarak niteledi.

Ekrem İmamoğlu’na yönelik diploma davasını da bu bağlamda değerlendiren Özel, hedefin hukuku işletmek değil İmamoğlu’nu siyasi arenadan tasfiye etmek olduğunu belirtti.

Demokratikleşme ve ifade özgürlüğü vurgusu

PKK’nin silah bırakacağı yönündeki iddialar üzerine, silahların bırakılmasını olumlu karşıladıklarını söyleyen Özel, toplumsal barış için en ileri demokratik adımların atılması gerektiğini söyledi.

Özel ayrıca Halk TV ve Sözcü TV’ye verilen kapatma cezalarını da eleştirdi; bu cezaların halkın haber alma hakkına yönelik bir saldırı olduğunu ve mitinglerin halka ulaşmasını engellemek için verildiğini söyledi. “19 Mart’ı haberleştirenlerin arkasında halk var” diyerek, özgür basının önemine vurgu yaptı.

(EMK)