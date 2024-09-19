Özel okullara 'hayalet sınıf' uyarısı: En meşhur okul da olsa affetmeyeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'hayalet sınıflara' ilişkin açıklama yaptı.

Bazı özel okulların, üniversite sınavına girecek olan son sınıf öğrencileri için normalden daha yüksek ücret aldıkları 'hayalet sınıf' uygulamasını bu yıl da uyguladıkları iddia ediliyor. Kendi öğrencileri olmayanlar için 'hayalet sınıf' kuran özel okullar, hiç okula gelmeden bu öğrencileri devam ediyormuş gibi göstererek, not garantisiyle mezun ediyor. Bazı veliler de, dershaneye daha rahat gidebilsin diye çocuklarını bu hayalet sınıflara kaydediyor.

Gazetecilere açıklama yapan Tekin, geçen yıl 'hayalet sınıf' açtığı tespit edilen 500 okula para cezası kesildiğini söyledi. Tekin, "Bu tür yapılar varsa yine gereken cezaları vereceğiz. En meşhur okul da olsa hiç affetmeyeceğiz” dedi.

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400 okula kitap zammı cezası

Özel okulların yıllık 60 bin TL'yi bulan kitap paralarıyla ilgili de konuşan Bakan Tekin, yüzde 300'ün üzerinde zam yapan 400 okula gerekli cezaların verildiğini belirtti:

"Okullar kendi kitaplarını öğrencilere verebilir, fakat bu kitapları sisteme girmeleri gerekiyor. Örneğin okul bu sene 20 bin liraya kitap sattıysa onu sisteme girecek ki biz seneye yapacağı fiyat artışını takip edebilelim. Fakat bazı okullar, havale, EFT ya da benzeri yollarla ücret alıyor. Bunlar suç. Önümüzdeki sene enflasyon artı yüzde beş; bu fiyatın üstüne çıkamazsın diyoruz. Bu oranın üstüne çıkanları fahiş fiyat olarak kabul ediyoruz. Şu an yaklaşık 400 civarında okul, yüzde 300’ün üzerinde zam yapmış onlara hemen gerekli cezaları verdik."

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"Birtakım ihbarlar ve duyumlar var"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de 'hayalet sınıflara' ilişkin açıklama yaptı. Yentür, üniversiteye hazırlık sürecindeki 12. sınıf öğrencilerinin okula gitmeden, devamsızlık ve not garantisi ile mezun edildiği iddia edilen özel okulları denetim altına alacaklarını söyledi.

Son zamanlarda bazı velilerden veya sosyal medya aracılığıyla duydukları birtakım ihbarlar ve duyumlar olduğunu belirten Yentür, şunları söyledi:

"İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sahada 162 müfettişimizle bu okullarımızı ve kurslarımızı hafta içinde çift taraflı denetim altına alacağız. Velilerimize seslenmek istiyoruz. Böyle bir şeye müsaade edilmesi asla mümkün değildir ve biliyorsunuz 30 günü aşan bir devamsızlıktan sonra çocuklarımızın notları ne olursa olsun sınıf tekrarına kalırlar."

Yentür, tespit edilen kurumlarla ilgili gereken bütün idari işlemleri uygulayacaklarını da ifade etti.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, mevzuata aykırı fiilin işlendiği özel okulların kurum açma izni ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. Özel okul sahiplerine de brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası verilecek.

(RT)