Özel: Milletin vekilleri tasarrufun dışında kalmasın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

Soma madenindeki iş cinayetinin 10. Yılında ilçede olduklarını hatırlatan Özel, bugünkü konuşmasında işçilere çağrı yaptı:

“Soma'da 301 kişi öldü bütün dünya duydu. Soma'dan bugüne Türkiye'de 649 madenci daha öldü. Yani Soma'dan bugüne 2 Soma daha oldu. Ama kimsenin haberi olmadı. Burada bile söylediğimde konuklarımız aralarından şaşıranlar var. ‘Birer birer ölürseniz biz sizi duymayız. Öleceksiniz bile hep birlikte ölün ki haberleri olsun’ diyorlar. Bu mesajı alın ölmek için değil, yaşamak için örgütlenin. Bütün işçileri mücadele sendikalarına üye olmaya bir kez daha davet ediyoruz.”

Meclis Başkanına “tasarruf” çağrısı

Özgür Özel, kamuda tasarruf genelgesine dair de şunları söyledi:

“Dün kamuda tasarruf genelgesi yayınlandı. 10. Tasarruf genelgesiydi. Bu genelgede bir olumlu fark var, sarayın Cumhurbaşkanlığı harcamalarının genelge dışında tutulmamış olması. Sadece Meclis dışarıda tutulmuş bu gayet normal. Bu Meclis israf etsin, demek değil yürütmenin başının meclise talimat vermemesi gerekir, vermesi hadsizlik olur.

KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ Yeni araç ve bina kiralama yok, otellerde toplantı devri bitti, memur alımı sınırlandırıldı

Bu konuda Meclis Başkanı Kurtulmuş'a çağrıda bulunuyorum. Bu hafta içinde TBMM Başkanlık divanını olağanüstü toplantıya çağırsın. Meclis tasarruf genelgesi dışında değildir. Meclis'e tasarruf et deme yetkisi yürütmede değildir. Kendi genelgemizi hızla hazırlamalıyız. Millete kemer sık derken milletin vekilleri tasarrufun dışında kalmasın.

Yerel yönetimler için tasarruf planı

CHP yerel yönetimler için kendi belediyeleri için bunun çok ilerisinde tasarruf genelgesini geçen hafta belediye başkanlarıyla paylaştı. Zaten CHP'deki altın oran, AKP ile CHP arasındaki altın oran çarpı 4'tür. CHP'li belediyeler geçmiş pratiklerine bakıldığında yayımladığımız faaliyet raporlarına bakıldığında yarı fiyatına 2 katı iş yaparlar.

“Genelge, atama beklemeyin, diyor”

Genelgenin dikkat çeken bir tarafı 3 yıl boyunca emekli olan kadar yeni personel istihdamı. Yani atanmayan öğretmene "Bu sene 20 bin kişi emekli oldu, seneye 22 bin kişi emekli oldu 22 bin. Öyle benden çok atama beklemeyin diyor. Ayrıca dünya kadar işsiz var onlara, ‘Kusura bakmayın ben kamu kaynaklarını KKM'ye verdim, beşli çeteye verdim, israfa verdim, sana diploma verdim ama birazcık bekleyeceksin. 3 sene kamuda alım yok’ deniyor. Biz buna kökten itiraz ediyoruz.”

(AS)