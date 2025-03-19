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Yayın Tarihi: 19 Mart 2025 17:01
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2025 17:13
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Özel: Milletin karşısına devleti diken Erdoğan'a karşı bu millet yine kazanacaktır

CHP Lideri Özgür Özel, Saraçhane'deki konuşmasında "Son CHP'li hapse tıkılana kadar, vurulana kadar o yolun yolcusuyuz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özel: Milletin karşısına devleti diken Erdoğan'a karşı bu millet yine kazanacaktır
Fotoğraflar: CHP Basın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında açıklama yaptı.

Özel, yapılanların “darbe girişimi” olduğunu ifade ederek, İstanbul’un iradesine saldırıldığını belirtti. Bu sürecin, Erdoğan’ın 31 Mart seçimlerinde İstanbul'u kaybetmesine ve kaybettiği İstanbul'u geri alma çabalarına dayandığını vurguladı.

Erdoğan’ın seçim sonuçlarına karşı gösterdiği tahammülsüzlüğü eleştiren Özel, "İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır" anlayışını tekrar gündeme getirdi. Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'a karşı dört kez kazanarak büyük bir zafer elde ettiğini belirten Özel, Erdoğan’ın bu kayıpları hazmedemediğini ve bunun sonucunda hukuksuz bir müdahale sürecine girildiğini söyledi.


Özel, Erdoğan’ın yaklaşımını eleştirerek, devletin halkın karşısına dikilmesinin doğru olmadığını belirtti. Kenan Evren gibi geçmişteki diktatörlerin de benzer dayatmalarla karşılaştığını ve milletin her zaman bu tür müdahalelere karşı durduğunu hatırlattı. 31 Mart seçimlerinde devletin tüm imkanları kullanılarak Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesinin engellenmeye çalışıldığını, fakat yine de halkın iradesinin galip geldiğini söyledi. Özel, bu kez de Erdoğan’a karşı halkın kazanan taraf olacağına inandığını dile getirdi.

Hukuksuz diploma iptali

Özel, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına yönelik yapılan diploma iptali müdahalesinin hukuksuzluk olduğunu belirtti. Bu adımın, Türkiye'deki hukuk devleti ilkesini ortadan kaldırmak amacıyla atıldığını vurguladı. İmamoğlu’nun sınıf arkadaşlarının da dahil olduğu 27 kişinin diplomalarının iptal edilmesinin, özgürlüklerin tehlikeye girmesi anlamına geldiğini söyledi. Özel, bu tür bir müdahalenin, insanların tüm kişisel haklarının ve mallarının güvence altına alındığı hukuk devleti güvencelerini yok ettiğini ifade etti.

Dayanışma ve demokrasi mücadelesi

Özel, Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sahip çıkacaklarını belirterek, tüm Türkiye'yi 23 Mart'ta yapılacak dayanışma sandıklarına katılmaya çağırdı. Demokrasiye inanan herkesin bu sürece dahil olması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu ve moralinin yüksek olduğunu belirtti. Özel, “Son CHP'li hapse tıkılana kadar bu yolun yolcusuyuz” diyerek, mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

"Bizi durduramayacaksınız"

Özel, hükümetin tüm engellemelerine rağmen CHP ve Ekrem İmamoğlu’nun mücadelesinin durdurulamayacağını söyledi. Ayrıca, 16 muhalefet partisinin gösterdiği dayanışmaya teşekkür etti. İzmir, Ankara ve diğer şehirlerdeki engellemelerin geçici olduğunu ve halkın iradesinin her zaman galip geleceğini dile getirdi.

Özel, son olarak halkın demokrasiye olan bağlılığının ve Cumhuriyet'in teminatı olan sandığın güvencelerinin önemini bir kez daha vurguladı. Tüm engellemelere rağmen Ekrem İmamoğlu ve partisinin mücadelesinin devam edeceğini ve yollarının her zaman doğru olduğunu söyledi. 

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(EMK)

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