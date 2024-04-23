Özel: Millet, 31 Mart'ta yeni bir siyasi iklim yarattı

TBMM Genel Kurulu, Kurtulmuş başkanlığında, TBMM'nin açılışının 104. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 104. açılış yıl dönümünü kutladı.

"Yeni anayasa için partilerle temasa geçeceğiz"

Konuşmasında yeni anayasaya dikkat çeken Kurtulmuş, şunları söyledi: "Şunu bir kere daha altını, üstünü çizerek ifade etmek isterim, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasa ve anayasa yapma gücüne de salahiyetine de sahiptir. Şu anda bu Meclis halkımızın son seçimde verdiği oyların yüzde 95'inin temsil edildiği fevkalade büyük bir temsil gücüne sahiptir ve bu Meclis, eğer milletin iradesini tecelli ettirebilecek bir imkana sahip olursa anayasamızı da yapabilecek imkan ve kudrete sahiptir.

Bunun için yeter ki doğru zeminde, doğru yöntemlerle tartışmayı başaralım. Doğru zemin TBMM'dir, doğru yöntemler de partilerin uzlaşıyla bulacağı yöntemlerdir. Bunları ön yargısız bir şekilde konuşarak, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte ihtiyacı olan, gerçekten sivil, gerçekten darbenin ürünü olan fikirlerden ve gölgelerden kurtulmuş yeni bir anayasayı yapması, Türkiye'nin boynunun borcudur diye düşünüyorum.

Milli Egemenlik Haftası'nı geride bıraktıktan sonra önce partilerle yapacağımız temasla bu süreci başlatmayı düşünüyoruz ve arkasından da ifade ettiğim gibi sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, hukuk camiasının, fikri olan her türlü kurum ve kuruluşun bu sürece açık ve şeffaf bir şekilde katkı vermesini temenni ediyorum."

"Seçimde oluşan iradeye saygı bekliyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel da Genel Kurul'a hitap etti.

Özel, konuşmasında özetle şöyle dedi: Meclis’in demokrasiyi kurtarmasına ihtiyaç vardır. Şüphesiz bunun ilk aşaması, milletin kararına, tercihine, seçimine saygı duymaktır. 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktık. Bugün burada, milletin oylarıyla Türkiye’nin birinci partisi yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı olarak sizlere hitap etmekten onur duyuyorum.

Bugün bizler, 2023 seçimleriyle Meclis’te oluşan iradeye nasıl saygı duyuyorsak, Yerel seçimlerde oluşan iradeye de aynı saygıyı beklemekteyiz. Seçimlerin hasbelkader kazanıldığı şeklindeki ifadelerin, “Seçimi Cumhuriyet Halk Partisi değil biz kazandık” gibi bir inkârcı tutumun, milli iradeye temelden bir hürmetsizlik olduğunu belirtmek isterim.

Böyle bir tavrın, bugün dağ gibi büyüyen sıkıntılarına çözüm bekleyen halkımıza bir faydası olmadığına da dikkat çekmek isterim. Şüphesiz millet sözünü sandıkta söyler. Siyasete düşen görev de milletin sandıktaki mesajını iyi okumaktır.

"31 Mart yeni bir siyasi iklim yarattı"

Millet, 31 Mart’ta ülkemizde yeni bir siyasi iklim yaratmıştır. Bu iklime ayak uyduranlar ileriye gidecek, uyduramayanlar, milletle inatlaşmaya devam edenler ise başarısızlığa sürüklenecektir. Bu nedenle toplumun sorunlarını görmezden gelen, kutuplaştıran, ayrıştıran politikalar, artık siyasetin gündeminden çıkmalıdır. Milletimiz seçimlerde; demokrasi, hukukun üstünlüğü ve her alanda adalet mesajı vermiştir.

"Atalay'ın vekilliği Anayasa'ya aykırı şekilde düşürüldü"

Bugün burada 594 milletvekiliyiz. 4 arkadaşımız, 3 hafta önce belediye başkanı seçilerek, bu görevlerinden ayrıldı. Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez, Genel Kurul salonunda geçirdiği rahatsızlık sonrası yaşamını yitirdi. Bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Ancak Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliği, bu Meclis, Anayasa’ya aykırı bir yargı kararına direnemediği için düşürüldü.

"Çözüm için atılacak her adım için buradayız"

Milletin son seçimlerde, siyasete çizdiği yeni hattın gereği olarak: artık milletin gündemi olmayan hiçbir konu, hiçbir tartışma, bu Meclis’in de siyasetin de gündemi olmamalıdır. Türkiye’nin birinci partisi olarak bizim varlığımız ve demokrasiye inanan her bir vatandaşımızın varlığı, toplumun ihtiyaç duyduğu bu siyaset hattının teminatı olacaktır.

Milletin muhatap edildiği yakıcı sorunların; dar gelirlilerin, emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin, işsizlerin, atanmayan öğretmenlerin, mülakat mağdurlarının, staj ve çıraklık mağdurlarının, emeklilikte adalet isteyenlerin, kadınların ve gençlerin sorunlarının çözümü konusunda atılacak her adım için biz buradayız.

Ancak milletin derdi olmayan suni gündemlerle, şahsi makamları koruma amaçlı taleplerle, gereksiz kavgalar ve polemiklerle Türkiye’yi meşgul etmek için bir muhatap arayan varsa, biz orada olmayacağız. Sorun neredeyse, çözümü oradadır.

"Sorun kaynağı da çözümü de siyasettedir"

Milletin sorunlarının kaynağı siyasetteyse, çözümü de yine siyasettedir. Yıllardır yok sayılan, hor görülen toplum kesimlerine hakkını verecek adımları atmak, politikaları üretmek, kararları almak bu parlamentonun görevidir. Meclisimizin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizi gençlere emanet ettiği gibi 23 Nisan’ı da çocuklarımıza armağan etti.

Biliyoruz ki; çocuklarımızın hayallerine kavuşmalarını temin etmenin yolu da yurttaşlarımızın müreffeh yarınlara ulaşmasının yolu da; 104 yıl önce açtığımız bu Meclisimizin üzerine titremekten, itibarını korumaktan ve Meclisimizi güçlendirmekten geçiyor. Bu duygularla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

(RT)