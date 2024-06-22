Özel Malatya’da açıkladı: “Geçinemiyoruz Mitingi” yapacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya'nın Yazıhan ilçesinde düzenlenen Halk Buluşması’na katıldı.

Kayısı üreticilerinin sorunlarını gündeme taşıyan Özel, 30 Haziran'da Kocaeli'nde 'Geçinemiyoruz Mitingi' yapacaklarını söyledi.

Bakan Mehmet Şimşek ile yapılacak görüşmeye ilişkin de konuşan Özel, "Pazartesi soracağız Mehmet Şimşek'e, önceliğin vatandaş mı, yandaş mı" dedi.

Kayseri Pınarbaşı'ndaki saldırıya ilişkin ise Özel "acizlik" açıklamasını yineledi.

"Kayısının hakkını aramak için ne gerekiyorsa onu yapacağız"

Özgür Özel'in açıklamalarından başlıklar şöyle:

Seçimler: Kazanılan belediyeler kadar kazanılamayanlara da bakmak lazım. Bu şu demek; CHP artık üzerindeki cam tavanı aşmıştır. Malatya'da Veli Ağbaba ile yüzde 39 oy aldık. Artık Malatya iyi gün dostunu, kötü gün dostunu görmüştür. Kazanacağımızı gördük. Ulaş Karasu bana dedi ki; 'Bir dahaki sefere de alacak bir büyükşehir kalsın, Malatya'yı da bir dahaki sefere alırız' dedi.

Bu seçimlerde Yazıhan'ı kazanma ihtimaliniz yok dediler ama biz adayımızı Veli Ağbaba'dan dinledik. 'Abdulvahap Göçer bu işi halleder' dediler. Şahmurat Başkanı ve Abdulvahap Başkanı hepinizi birden birbirine emanet ediyorum.

Bu partide bundan sonra bir yol yürüyüşü var. Abdulvahap Göçer'in cebinde bir anahtar var. Bir dahaki seçimde iktidar olacak anahtar Başkanın cebindedir. El ele omuz omuza hep beraber çalışıp Atatürk'ün partisini ilk seçimlerde iktidar yapacağız.

Malatya'da sadece İsmet İnönü'yü anmak olmaz. Turgut Özal'ı da anmak lazım. 1980 darbesinden sonra askerler millete istikamet dayatırken devleti karşısında bulmasına rağmen 4 eğilimi birleştirerek girdiği mücadelede başarılar kazandı. Çok farklı düşündüğümüz noktalar vardı ama Malatya'nın evladı Turgut Özal'a da Allah'tan rahmet diliyoruz.

Orman Yangınları: Dün Diyarbakır-Mardin arasında çıkan yangınlarda ölen 12 evladımız var. Türkiye'nin her yerinde orman yangınları sürüyor. Bu meseleye artık TBMM'nin el koyması gerekir. Bunun için çalışacağız.

Kayısı üreticilerinin sorunları: Kayısının memleketi Malatya'da üreticiye bir dokunup bin ah işitiyorsun. Kuru kayısı üreticide 140 TL, pazarda 300, markette 370 lira. Geçen sene bahçede kuru kayısı 100 liraydı. 1 senede mazot, gübre, işçilik ikiye katladı fiyat sadece yüzde 40 artmış. Marketteki fiyat ikiye katlıyor ama buradaki fiyat yüzde 40. Üzümde de, fındıkta da, kayısıda da böyle. Kayısının hakkını aramak için ne gerekiyorsa onu yapacağız.

Normalleşme: Siyasette normalleşme Ankara'nın ortasında bir siyasi cinayetin kanını yerde bırakmakla olmaz. Emekliye 10 bin lira vererek açlığa mahkum etmekle olmaz. Asgari ücretliye seçimden önce yılda 4 kez zam vereceğim deyip, seçimden sonra yapmamakla olmaz. Depremzedeye 1 yıl sonra kira yardımını kesmekle olmaz.

Türkiye'nin hukuka, kurallara, ahlaka, vicdana sahip olarak yönetilmesini istiyoruz. Bunun için el uzattık, hukuka uyarsanız ne ala, sopaya sarılanla normalleşme olmaz. Anayasayı çiğneyenle normalleşme olmaz. Bir parti kendi rezaletini yargıdan kaçıracak diye normalleşmeyi baltalıyorsa ona da kimse pabuç bırakmaz. İsteyen gelir normalleşir, hep birlikte doğru işler yaparız.

Ama hukuktan sapanın olduğu yerde biz olmayız. Normalleşmeyi herkes CHP'den biliyor, ya gelirsiniz emekliye, çiftçiye sahip çıkarsınız, AHİM kararlarına uyarsanız ne ala, uymuyorsanız biz buradayız. 22 yıllık AKP iktidarının yükünü sırtlanacak halimiz yok, yanlışına doğru diyecek halimiz yok. Ülkeyi kuran iradeyiz. Gelen gelir, gelmeyenler milletin karşısına geçer. Milletle devlet yarışırsa devlet kazanır. Biz kazanacağız