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Yayın Tarihi: 10 Mart 2025 16:27
 ~ Son Güncelleme: 10 Mart 2025 18:09
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DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARI, ÖZEL İLE GÖRÜŞTÜ

Özel: Kürt sorununu kapsayan demokratikleşme paketi üzerinde çalışıyoruz

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, CHP lideri Özgür Özel ile görüştü. Görüşmenin ardından konuşan Özel, "Kürt sorununu dışlamayan aksine Kürt sorunu kapsayan ve çözecek olan bir demokratikleşme paketinin üzerinde çalışıyoruz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özel: Kürt sorununu kapsayan demokratikleşme paketi üzerinde çalışıyoruz
*Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

CHP Genel Merkezi’nde yapılan görüşmeye Hatimoğulları ve Bakırhan'ı, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Örgütlemeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin tarafından karşıladı.

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Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından açıklama yapan Hatimoğulları, şunları söyledi: "Bugün oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Hem Türkiye'deki gelişmeleri ve Suriye'de Alevilere yönelik gerçekleşen katliamları ve bunlara yönelik nasıl önlemler alınabileceğine yönelik değerlendirmelerimiz oldu. Sayın Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla ilgili kendilerini bilgilendirdik. Ve bizlerin özellikle bahsini ettiğimiz gündemlerle ilgili, özellikle de sayın Öcalan'ın yapmış olduğu çağrıyla ilgili bilgilendirme ve birlikte değerlendirme mahiyetinde bugün itibariyle bir dizi görüşmeler başlatmış olduk. Sabah EMEP'i ziyaret etti. Bugün CHP'yi ziyaret ettik. Bu görüşmelerimiz devam edecek. Parlamentonun bu süreçte üstleneceği rolün toplumsal barışa ne kadar büyük bir katkı sunacağının bir kez daha altını çiziyorum."

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Özel: Yasal düzenlemeler yapılmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Kürt sorununu inkar etmeyen bir demokratikleşme paketi üzerinde çalıştıklarını" belirtti ve ekledi:  

"Çatışmalı bir süreç terk edecekse, terör örgütü silahlarını bırakacaksa, kendisini lağvedecekse, artık hiçbir ana ağlamayacaksa, şehitler gelmeyecekse, kan duracaksa, yetimler olmayacaksa milletin verdiği görev bu sürece katkı sağlamaktır. Milletten bu yetkiyi alıp da bu sürece ne olursa olsun karşı olmak demek, akan kan ve gözyaşına benim bir çözümüm yoktur demektir. 

Biz Kürt sorununu inkar etmeyen, Kürt sorununu dışlamayan aksine Kürt sorunu kapsayan ve çözecek olan bir demokratikleşme paketinin üzerinde çalışıyoruz. Ve parlamentoda bu sorunla ilgili çalışma başladığında biz görevimizi yerine getirmiş bir şekilde orada olacağız. Bizim hedefimiz Türkiye'nin hem Kürtler hem Türkler, hem Aleviler hem Sünniler, etnik kimliği ya da inancı ve mezhebi ne olursa olsun tam demokrasi, herkesin kendini eşit gördüğü bir toplum. Bunun için bütün yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. TBMM dışındaki oluşturulan zeminlerde bir çözüm arayışı, doğru bir çözüm arayışı olmaz. Bunun için de şeffaf, samimi, Meclis'te ve toplumsal mutabakatı sağlayacak, toplumsal rıza üretecek bir sürecin yürütülmesiyle ilişkili kararlılığımızı ifade ediyorum."

DEM Parti Eş Genel Başkanları ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü. DEM Parti, 12 Mart'ta, TİP, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'ni, 17 Mart'ta ise AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek.

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İstanbul
CHP dem parti barış ve demokratik toplum çağrısı
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