Özel: Kürt sorunu yokmuş, Erdoğan’ın kürk sorunu varmış

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

CHP ve Türkiye’ye yönelik “üç büyük saldırı” olduğunu savunan Özel, AKP-MHP ittifakının yeni Anayasa tartışmaları, İsrail’in Türkiye’ye saldıracağı yönündeki söylemleri ve Kürt sorununda yeni bir ‘süreç’ çıkışları üzerinden ülke gündemini meşgul ettiğini ifade etti.

Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “ağzındaki baklayı çıkardığını” belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Konuşmasında ‘Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir’ diyor.

“Şimdi bütün Türkiye duysun ki neymiş? Yaptıkları, söyledikleri şuymuş, Kürt sorunu yoktur, kürk sorunu vardır. Recep Tayyip Erdoğan’ın kürk sorunu vardır.

“Ne Türk ne Kürt ne Alevi ne Sünni bunların dost kaygısı yoktur, dostluk projesi yoktur. Bunlarca dostluk sorunu, dost sorunu yoktur. Recep Tayyip Erdoğan’ın post sorunu vardır, postunu bırakmak istememektedir.”

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“İktidarın neden bu yola saptığını görmemiz lazım”

Esenyurt’tan sonra Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlıklarına kayyum atandığını hatırlatan Özel, “Bizim her iki olaya farklı tavır almamızı kimse beklemesin” dedi.

Özel’in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

“Kayyum hangi partinin olursa olsun, her demokratın karşı çıkması gereken bir meseledir.

“İktidarın neden bu yola saptığını görmemiz lazım. Vatandaşın gerçek gündemi konuşmasından nasıl rahatsız olduklarını söylemiştim. Ne yaparsanız yapın bu ülkenin gerçek gündemini unutturmanıza izin vermeyeceğiz.

“Vatandaşın karşı karşıya olduğu derin ekonomik sorunları perdelemenize izin vermeyeceğiz ve konuşacağız.

“2002’de geldiklerinde en düşük emekli 8 çeyrek altın alıyordu. En düşük emekli maaşı bugün 2,5 çeyrek alıyor. 5,5 çeyrek kayıp. Asgari ücret 7 çeyrek alıyordu, bugün 3 çeyrek alıyor. 4 çeyrek kayıp.

“Onlar Türkiye’nin gerçekleri konuşulmasın diye ve bu düzen böyle sürsün diye, açlık ve yoksulluğu yaratan Erdoğan gitmesin, başımızda kalmaya devam etsin diye, emekli bu rakamı duymasın, ayağa kalkmasın diye, asgari ücretli hakkını istemesin diye bunlar konuşulmasın istiyorlar.”

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“Ranta, talana, dolana devam etmek istiyorlar”

CHP lideri Özel, iktidarın, 15 Ağustos 2016’da OHAL KHK’si ile kayyum atama yetkisi aldığını hatırlatarak, “O günden bugüne 149 kayyum atadılar. 145’ti, son dördünü birlikte bir kez daha son günlerde yaşadık” dedi.

“Bu kayyumlar neden atanır?” diye soran Özel, sözlerin şöyle sürdürdü:

“Bir, çok net; siyasi sebepleri var. Alamadığı ili almak, yarım kalan ranta devam etmek için. Alıp ranta, talana, dolana devam etmek istiyorlar. Bir tarafı bu. Bir tarafı Sayın Özer’in kimliği üzerinden Kürtlere ‘Sen eşit olamazsın, olacaksan dediğimi yapacaksın’ diye şantaja devam etmek istiyorlar.”

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“Demokratik sınırların dışına çıkmayacağız”

CHP lideri Özel, “büyük bir oyun” ile karşı karşıya olduklarını belirterek partisine ve tüm muhalefete seslendi:

“Bugün o oyunun ne olduğu çıktı. Açıkça söyledi; ‘Anayasayı değiştirsek fena mı olur? Çıksa umut hakkından yararlansa? Anayasayı değiştirsek fena mı olur, Recep Tayyip Erdoğan bir daha seçilse ne olur?’ Hesap bu. Bir al-vere girmişler, pazarlık etmişler. Belki o pazarlıkta nihayete ermişler ya da eremeyip bir yerde tıkanmışlar. Şu anda ya zorlayıcı bir şantajla ya da bir algı yönetimiyle karşı karşıyayız.”

Özel, muhalefetten iki talebi olduğunu, bunların “uyanık ve akıllı olmak” ile “sıkı durmak” olduğunu belirterek, “Hakkımızı arayacağız, tepkimizi göstereceğiz ancak demokratik sınırların dışına çıkmayacağız. Burada akıllı olalım, uyanık olalım (…) İkinci talebim, sıkı duralım. Ne Kürtleri ikinci sınıf görmeye, ne de diğer taraftan milli hassasiyetleri yaralamaya asla niyetimiz yoktur” diye konuştu.

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(VC)